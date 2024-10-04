01獨家｜長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋　地盤即時停工需交報告

正在興建的安達臣首置盤，有樓宇鋼筋出現問題，《香港01》獲悉，其中一幢樓宇缺少了至少四條鋼筋。

屋宇署確認，曾收到市民舉報，並於9月底確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，無詳細說明錯處，但強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

安達臣首置盤發展長實無正面回應事件；承建商卓越天工的母公司興聯集團至今未有回覆。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

缺至少四條Y40鋼筋 9月28日起停工

《香港01》接獲消息，正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」，第三座缺少至少四條Y40鋼筋。消息指，屋宇署已知悉並正調查事件，地盤於上周六（28日）起停工。

記者周一（30日）到涉事的地盤視察，樓盤正在興建六幢樓宇，全部尚未封頂，仍可以見到鋼筋結構，亦有地盤工人在工作。其中一幢懷疑涉事的樓宇範圍，只見兩名工人，人數明顯較其他正在施工的樓宇少。

長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋，地盤即時停工需交報告。（香港01）

發展商為長實 原精進承建

涉事的地盤由長實（1113）發展，起初由精進建築工程（精進工程）承建，惟精進旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外後，被屋宇署拒絕續牌，工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手工程。涉事的承建商卓越天工，現任董事為殷偉強、黃向民及陳達輝。

長實無正面回應事件，僅指有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師亦未檢測。記者曾向卓越天工的母公司興聯集團查詢，至截稿前未收到回覆。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

屋宇署：六條橫樑鋼筋配置與批准圖則不一致

屋宇署指，8月下旬接獲市民舉報，指安達臣首置盤地盤的上蓋工程，有部份結構的鋼筋無依照《建築物條例》標準安裝。署方於9月起先後四次派員到地盤視察，並於26日發現第三座29字樓正進行鋼筋屈紥工程，其中有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。

由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能提供合理解釋，屋宇署於27日與項目註冊結構工程師開會，並要求其提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第3座其他樓層，以至其他座數是否存在類似情況。其後，該註冊結構工程師表示，整個地盤已於28日停工，以便做屋宇署要求的調查。

屋宇署已要求有關註冊結構工程師及註冊承建商，提交調查及糾正工程報告，加強地盤監督的建議，並在署方滿意有關報告和建議後才可復工。

《香港01》接獲消息，樓盤的第三座（左）少了至少四條Y40鋼筋。（王海圖攝）

涉高強度鋼筋 工程師：減承受力

結構工程師倪學仁表示，Y40鋼筋是指高強度、直徑40毫米的鋼筋。他稱若少了鋼筋，肯定是會有影響，最大影響就是減少承受力。但因無涉事樓宇圖則，他無法知道缺少的鋼筋是否擔當重要的承托角色，也無法估計缺少四至六條鋼筋的實際影響。

他稱若樓宇屬標準化樓層，每層鋼筋的結構都會相近。他認為其他樓層同樣缺少數條鋼筋的機會不大，因鋼筋等建築物料不值錢，偷工減料誘因並不大。他認為地盤的監管代表有一定責任，但涉事樓宇的結構是否危險，仍待屋宇署調查結果才可知道。

結構工程師倪學仁認為，暫未知道無法知道缺少的鋼筋是否擔當重要的承托角色，但涉事地盤的監管代表有一定責任。（資料圖片／林若勤攝）

2023年10月，發展局宣布拒絕興聯集團旗下精進工程的續牌申請，11月16日起將有關公司從一般承建商名冊除名，公司三名授權代表周繼邦、羅柱華及梁康傑同被釘牌。

原本由精進負責的屯門飛揚第1期及第2期、大角咀洋松街62號、東邊街1-9號、油塘親海駅第1期及第2期，及觀塘安達臣道首置盤，於2023年11月起，全數交由卓越天工接手。

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道房協地盤冧天秤▼



+ 1

不過，卓越天工被發現與精進工程及其母公司興聯集團有關連，被釘牌的授權代表周繼邦曾任卓越天工董事，卓越天工亦曾與精進三間公司使用相同註冊地址。周繼邦於被釘牌當日辭任卓越天工董事，卓越天工亦於2023年10月底向公司註冊處更改地址。

屋宇署當時回應指，卓越天工已更改註冊辦事處地址，該公司董事局成員與精進三間公司成員並不相同，卓越天工的獲授權簽署人，亦非精進建築工程被除名的獲授權簽署人。