精進工程釘牌｜前同系卓越天工接手全數住宅項目　已改地址及董事

精進建築工程有限公司（精進工程）因地盤發生奪命工業意外，因涉及奪命工業意外，而被屋宇署拒絕續牌，上周四（16日）已在一般建築商註冊中除名，旗下五個住宅項目、涉及4,900伙須易手。

屋宇署今日（23日）表示，繼早前宣布精進工旗下有三個項目交由曾同屬「精進系」的卓越天工有限公司（卓越）接手後，觀塘安達臣道及油塘親海駅第1及2期項目亦由同一承建商接手工程，換言之，精進工程旗下的項目，已全數移交「卓越」繼續興建。當局指，卓越已更改地址和董事，而公司的獲授權簽署人未曾被除名。



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屋宇署指，精進工程涉及的五個私人發展項目，已接獲相關認可人士提交有關承建商不再受聘進行建築工程通知及由該承建商進行的建築工程的證明書，證明已進行的建築工程是按照《建築物條例》及其規例的條文進行，以及交代已完成的建築工程範圍。當局正審核有關文件及報告，以及進行實地視察，以確保工程符合《建築物條例》的規定。

涉及的工程項目包括：

．屯門飛揚第1期及第2期項目

．大角咀洋松街62號項目

．東邊街1-9號項目

．油塘親海駅第1期及第2期

．觀塘安達臣道對出測量約份第 3 約地段第1069號

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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當局指，上述五個私人發展項目的相關發展商，已委任另一名卓越天工有限公司 （卓越）接手建築工程，而卓越的獲授權簽署人，並非精進建築工程有限公司被除名的獲授權簽署人。

屋宇署指，根據公司註冊處的資料，卓越與精進建築工程有限公司、精進建築有限公司及其控股公司興聯集團發展有限公司的註冊辦事處地址曾經為同一地址，而卓越的董事局亦有部份成員曾經與上述三間公司相同。

當局續指，公司註冊處最新記錄顯示，卓越已於10月更改其註冊辦事處地址，目前該公司的董事局成員與上述三間公司的董事局成員並不相同。當局又強調，《建築物條例》下規管的業務經營者是註冊承建商，而卓越作為註冊承建商的獲授權簽署人，並非精進建築工程有限公司被除名的獲授權簽署人。