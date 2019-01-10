泰國前總理英祿持柬埔寨護照開香港公司　報住山頂　業主神秘

流亡海外的泰國前總理他信和英祿兄妹，早前被發現到汕頭祭祖，英祿更擔任汕頭國際碼頭的董事長。該碼頭原本由和記港口持股70%，但和記港口表示已出售股權予新加坡財團。 《香港01》發現，一直流亡的英祿，2018年以柬埔寨護照，在香港開設公司，柬埔寨曾否認英祿持有該國護照。英祿報住香港山頂豪宅，該單位的業主為新加坡籍汕頭商人陳懷丹，她是汕頭國際碼頭的董事，曾被美國傳媒指捐獻布殊家族，亦與前美國駐華大使駱家輝稔熟。

廣東梅州高調祭祖

英祿（Yingluck Shinawatra）2011至2014年擔任泰國總理，之後因政變被趕下台，2017年流亡海外。她的哥哥他信（Thaksin Shinawatra）在2001至2006年擔任泰國總理，同樣因為政變被趕下台流亡海外。他們兄妹二人祖籍廣東梅州，1月5日在當地祭祖，近年亦曾拍攝到高調在北京長城出現。

出任汕頭國際碼頭董事長

根據內地查冊資料，英祿自2018年12月12日起，出任廣東汕頭國際集裝箱碼頭有限公司（簡稱「汕頭國際碼頭」）法定代表人和董事長。

汕頭國際碼頭原本由和記港口與汕頭招商局港口集團，分別持股70%和30%，和記港口回應內地傳媒查詢，指已將股權售予新加坡投資者。《香港01》記者致電汕頭國際碼頭，查詢新加坡買家的身份，職員表示「無可奉告」。

英祿以柬埔寨護照開公司

根據公司註冊處資料，英祿在2018年8月20日，以柬埔寨護照登記，在香港成立有限公司「P.T. Corporation Company Limited」，英祿擔任唯一董事，公司的登記地址在K11寫字樓，該處是新加坡籍泰國富商、汕頭國際碼頭董事陳懷丹旗下的公司Pacific International Capital。P.T. Corporation的股東為泰國註冊的同名公司，地址為他信家族電訊公司的地址。

一直流亡的英祿，泰國護照已在2017年被註銷。她在海外十分高調，泰國曾要求英國引渡英祿回泰國受審。英祿在去年2月亦被發現居於香港，而香港與泰國並無引渡協議。

柬埔寨曾否認英祿持有該國護照

柬埔寨傳媒《金邊郵報》2017年8月引述柬埔寨內政部移民局發言人，指無收到關於英祿經柬埔寨去往新加坡的記錄，亦否認英祿持有柬埔寨護照。

香港公司註冊的登記，與柬埔寨方面的說法有出入。他信與柬埔寨關係密切，曾於2009至2010年擔任柬埔寨特別經濟顧問。《香港01》向泰國和柬埔寨外交部查詢，未有回覆。

他信持黑山護照

至於英祿的兄長他信，則以黑山（Montenegro）護照登記，擔任本港註冊公司「Planet Telecom (HK) Company Limited」董事，並報住阿聯酋杜拜的地址。

報住汕頭富商陳懷丹山頂豪宅

英祿開設香港公司登記的住址，是山頂豪宅別墅倚巒。翻查土地註冊處資料，該物業的業主為陳懷丹和丈夫唐逸剛。他們二人在2012年10月，以2.5億元購入該別墅，面積4,306呎。

陳懷丹是新加坡上市公司新海逸集團（SingHaiyi Group）總裁，該公司的主席是尼爾布殊（Neil Bush）。

與布殊家族關係密切

新海逸的控股股東為美國太平洋國際資本（APIC）。APIC由唐逸剛、陳懷丹、其美國籍的胞弟陳懷生控制。美國新聞調查網「The Intercept」2016年報道，唐逸剛與陳懷丹的公司APIC，向傑布布殊（Jeb Bush）提供130萬美元政治捐獻，以支持其參與美國總統選舉共和黨初選。報道指他們是「權力夫妻」（Power Couple）。

傑布布殊和尼爾布殊，是美國前總統老布殊的兒子，亦是前總統喬治布殊的胞弟。除了與布殊家族關係密切，陳懷丹亦與美國前駐華大使駱家輝稔熟，在駱家輝離任大使前，接受其華盛頓的物業。

英祿兄長他信的家人，亦鍾情香港豪宅，根據土地註冊處紀錄，他信女兒Paetongtarn Shinawatra於2008年底，以個人名義斥資4,500萬元，購入九龍京士柏山別墅，面積3,313平方呎，及後於2010年10月以6,350萬元售出，帳面獲利1,850萬元。他信太太的兄長，亦曾購入京士柏山複式戶。