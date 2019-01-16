【01獨家】香港航空獲「國家隊」支持　抵押飛機予央企

《香港01》翻查最新公司註冊處紀錄，發現香港航空於2018年12月31日簽署抵押文件，將一架空中巴士抵押予央企中央匯金旗下的租賃公司，之後香港航空再簽租約租回飛機。 有學者表示，操作雖然屬航空界普遍做法，但亦顯示港航短期有資金需要。

香港航空抵押的為空中巴士A350-941。根據抵押文件，香港航空簽署將上述飛機抵押予「興翔融資租賃（天津）有限公司」（下簡稱「興翔融資」），讓「興翔融資」擁有飛機於抵押期內的所有權益，惟文件未有披露抵押期、抵押所獲金額及息率等。

「興翔融資」大股東屬國家出資成立

根據內地註冊紀錄，「興翔融資」的全資股東為「中建投租賃股份有限公司」，而後者的大股東為由國家出資成立的中央匯金旗下的「中國建銀投資有限公司」。

「興翔融資」成立於2016年7月28日，業務範圍為：融資租賃業務，向國內外購買租賃財產等。根據香港航空官方網頁，指出港航持有飛機目前平均機齡只有約5年，而香港航空目前共有38架飛機。

香港航空於約兩周前，簽署文件抵押一架飛機予中央匯金的子公司興翔融資（天津）。（公司註冊文件）

港航自去年底多次傳出嚴重財困。（梁鵬威攝／資料圖片）

學者：業界抵押飛機普遍

中大國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波表示，因飛機非常昂貴，因此將擁有的飛機抵押給融資公司，再租回自用，屬航空業界普遍的做法。他認為今次操作顯示港航短期有資金需要，否則亦不會出現抵押。今次紀錄未有提及具體息率，李說如果息率高，或對港航的財務健康狀況有所啟示。

至於浸會大學財務及決策系副教授麥萃才就表示，相關操作屬航空公司的正常操作，一般都是想減輕負債等。至於今次事件與港航早前傳出的危機是否有關，港航又是否有「國家級」支持等，他說欠缺相關資料，不宜猜測或評論。