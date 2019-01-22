【港珠澳大橋】旅遊巴偈油缸若遭打穿　最快數分鐘死火急煞停

《香港01》今日（21日）報道，三輛金巴本月初同一晚在港珠澳大橋接連發生意外，有金巴偈油缸遭打穿。路政署承認，意外地點發現兩顆伸縮縫螺栓分別未有扭緊及扭上。香港汽車工業學會會長李耀培指，旅遊巴的偈油缸被打穿，可能於數分鐘內死火急煞停。 早在2009年，湖北武漢天興洲大橋同樣有伸縮縫近百粒螺絲帽出現問題，有人更可徒手拔出數十粒螺絲，幸未釀成意外。有保險業界表示，如因橋面組件導致車輛受損，車主可向大橋管理公司申索賠償。

港珠澳跨海大橋本月初一晚發生三宗金巴意外，疑因有伸縮縫螺栓未扭上所致，有金巴偈油缸更遭打穿。（王海圖攝）

李耀培：金巴偈油缸高於路面6吋 非一般路面垃圾能打穿

港珠澳跨海大橋今年1月4日晚間接連發生三宗金巴意外，疑因伸縮縫螺栓未有扭上所致，有金巴的偈油缸更遭打穿（詳見另文）。

香港汽車工業學會會長李耀培指，金巴的偈油缸高於路面約六至八吋，理論上不易打穿。如果金巴偈油缸被打穿，巴士會失去潤滑及散熱作用，巴士車錶板會首先亮起紅燈，而視乎漏油速度，如司機未察覺，最快會在數分鐘內死火急煞停。

李續指，港珠澳大橋路段沒有行人，車底偈油缸高於路面六吋，估計非由垃圾或一般路面異物刮穿，推斷意外或與伸縮縫施工不妥當有關。

湖北武漢天興洲大橋在2009年出現伸縮縫施工質量問題，有人更可徒手拔出螺絲帽。（荊楚網）

保險業界：車主可向大橋管理公司申索

伸縮縫螺栓突出路面，葵涌青葵公路也曾於2016年12月發現類似事件，有指型伸縮縫螺栓突出路面約兩吋，13輛汽車駛經時車呔慘被刺穿，即時無法行駛，造成交通擠塞。

香港保險專業人員總會會長張偉良表示，如因橋面組件導致車輛受損，車主可向大橋管理公司申索賠償。張指車主應保留相關照片、公証行報告及維修紀錄證明，以便申索。如情況許可，車主應等待大橋人員及警方到場記錄存案。

早於2009年，《湖北日報》荊楚網報道當時剛通車的湖北武漢天興洲大橋，同出現伸縮縫施工質量問題。該報道指有梳形鋼板伸縮縫，432螺絲帽中有四分之一出現問題，其中17粒是沒有固定，33粒是焊接，另50粒螺絲帽高出水平面均不合格，導致梳形鋼板伸縮縫鬆動，有人更可徒手拔出螺絲帽，幸及早發覺未有釀成意外。