【港珠澳大橋】一晚三金巴車底損毀　路政署證有伸縮縫螺栓無扭上

開通不足三個月的港珠澳大橋，路面疑出現施工質量問題，影響行車安全。《香港01》獲悉，三輛金巴本月初同一晚，接連在香港段爆呔及偈油缸遭打穿。據悉，調查發現路面的伸縮縫，有多粒螺栓從未扭上及因過短而未扭緊，或因此肇禍。 記者其後乘車經過另一處伸縮縫時，車底亦傳出聲音，疑因伸縮縫未鎖緊所致。有工程師指，伸縮縫和螺栓通常一併購入，螺栓過短的情況罕見，促請當局交代。 路政署指，曾發現一塊伸縮縫損壞，有金巴懷疑駛過而受損，檢查全部同類伸縮縫後發現三粒螺栓未扭緊。警方證實，接獲旅遊巴車底及路面有損毀的交通意外，正調查成因。

港珠澳跨海大橋本月初一晚發生三宗金巴意外，疑因有伸縮縫螺栓（紅箭嘴示）未扭上所致，伸縮縫的作用是隨着氣溫出現的冷縮熱脹，適應橋樑長度變化，使車輛平穩通過橋面並適應橋面變形。（路政署資料圖片）

1月4日晚三金巴車底受損 揭伸縮縫有螺栓從未扭上

耗資1,200億元的港珠澳跨海大橋，去年10月底開通後，多次發生接駁交通混亂的問題。《香港01》獲悉，大橋今年1月4日晚上接連發生三宗涉及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的交通意外（見下表），首次曝露大橋路面疑有施工質量問題。

三宗金巴意外的事發地點，同樣在距離粵港分界線約兩公里的一段香港連接路，其中往香港方向的高架橋橋面（見下圖），該路段巴士時速限駛70公里。了解意外詳情的人士向《香港01》表示，三輛金巴的車底均遭金屬物件擊中，其中一輛的偈油缸更遭打穿，漏出偈油。

該名知情人士續指，調查人員到場發現，涉事路段伸縮縫有多粒螺栓竟從未扭上，有部分則疑因過短而未扭緊，或導致伸縮縫的組件擊中金巴車底，釀成意外。

香港汽車工業學會會長李耀培指，金巴偈油缸被刺穿可致死火急煞停（詳見另稿）。

記者實地視察 港旅檢大樓路段伸縮縫疑未鎖緊

意外後，路政署即時搶修，並於翌日（5日）晚上重開該段行車線。記者三日後（8日）乘車到該處視察，發現涉事的兩個「鋸齒狀」指型伸縮縫，已更換為「波浪紋狀」的風琴式伸縮縫。據記者當日觀察，旅遊巴經過「鋸齒狀」伸縮縫時較為顛簸，而經過「波浪紋狀」的伸縮縫時，震動幅度明顯較小。

此外，當記者乘坐的車輛回程駛至近香港旅檢大樓的路段，經過一處「鋸齒狀」伸縮縫時，車底傳來聲響。資深土木工程師倪學仁看畢相關片段後，指響聲十分異常，估計或因伸縮縫未鎖緊所致。

跨境巴士司機：去年12月亦有伸縮縫出事拱起

在意外當晚駛經現場的跨境巴士司機稱，兩輛金巴出事後停泊的位置，僅相隔數百米，而其中一輛需召喚拖車拖走。他續指，營運公司事後口頭提醒司機，留意大橋路面的雜物及異物，在安全的情況下設法避開。

該跨境司機又指，大橋伸縮縫非首次出事，他於去年12月亦曾目睹路政署，在港珠澳大橋的其中一條行車線搶修拱起的伸縮縫，該路段當時封閉一天後重開。

記者致電廣東港珠澳穿梭巴士公司董事長張廣友，他證實兩輛金巴1月4日當晚發生意外，指其中一輛的車呔在行駛期間漏氣，司機換呔後便駕車離去，未有報警。至於是否有金巴涉及偈油缸遭打穿，他指不清楚詳情。

記者重返港珠澳橋事發路段，有兩個伸縮縫已作更換。（王海圖攝）

倪學仁：伸縮縫螺栓同購入 不合規情況罕見

港珠澳大橋全長55公里，香港段佔12公里，香港段高架橋共有37個指型伸縮接縫。據港珠澳大橋管理局網站簡介，伸縮縫的作用是隨着氣溫出現的冷縮熱脹，適應橋樑長度變化，使車輛平穩通過橋面並適應橋面變形。

倪學仁表示，伸縮縫與螺栓組件通常一併購入，甚少聽聞螺栓組件不合規格或過短的情況。他指每道伸縮縫動輒數十粒螺栓，縱使發生意外，多為「𠝹穿車呔」，甚少出現刮穿偈油缸的情況。

公民黨立法會議員譚文豪表示，港珠澳橋的螺栓組件疑刺穿汽車偈油缸，情況嚴重，路政署應提供更多詳細資料，解釋意外成因，「究竟關乎施工質量、設計錯誤，還是其他原因呢？」他促請當局盡快交代，釋除公眾疑慮。

港珠澳跨海大橋本月初一晚發生三宗金巴意外，疑因有伸縮縫螺栓未扭上所致，有金巴偈油缸更遭打穿。（王海圖攝）

路政署：檢查發現三螺栓有問題

路政署確認，在事發路段發現一塊損壞的指型伸縮縫。當時有金巴懷疑因駛過該伸縮縫而輕微受損。承建商已即時封閉該段行車線維修，並於1月5日晚上重開該段行車缐。

署方已檢查37個指型伸縮縫，在792個錨固螺栓中，發現共三個錨固螺栓未拴緊，分別一個未有拴上及兩個未有完全拴緊。

對於知情人士指，發現伸縮縫有多粒螺栓未扭上，《香港01》向路政署查詢會否公開調查報告，署方回覆指伸縮縫損壞的原因仍在調查中，詳細檢查結果及損壞原因會一併納入調查報告當中，但未有交代會否公開相關報告。

警方則指，在1月4日接獲一宗報案，涉及兩部旅遊巴。該兩部旅遊巴的車底及路面有損毀，意外中無人受傷，有關意外成因仍在調查中。



疑因伸縮縫導致金巴發生意外的一段港珠澳大橋香港接線，總承建商為「寶嘉-中國港灣-威勝利聯營」，路政署指該路段的伸縮縫由該總承建商負責購買及安裝。記者致電查詢時，中國港灣職員指會配合路政署跟進，但拒絕直接回應。