【01實測】手機App可盜回鄉證相　香港新智能身份證最安全？

《香港01》上月揭發，內地居住證可被坊間讀卡器隔空讀取，卡主資料隨時落入不法之徒手中。記者再發現，回鄉證、雙程證及內地身份證有同一問題。 當中回鄉證及雙程證，只需於手機程式預先輸入護照號碼等資料，就可取得證件相及卡主全名；內地身份證資料憑讀卡器可一「嘟」任睇。至於香港新智能身份證，讀卡器及手機程式皆無法讀取。 資訊保安專家警告，證件相可用於偽造證件，甚至盜用身份申請網上支付服務，令卡主蒙受金錢損失。

香港新智能身份證換領計劃已展開近一個月，新身份證更首次引入RFID技術。（資料圖片／洪嘉徽攝）

四款內地簽發證件 資料可憑非官方途徑讀取

《香港01》上月測試，有坊間讀卡器可輕易讀取內地居住證上全名、證件號碼及地址等個人資料，更可將資料即時下載，逾十萬名持證的港澳台居民，陷入私隱危機而不自知。台灣、內地及香港傳媒均有跟進報道事件。

記者本月再以該部從深圳華強北購買的讀卡器，以及具備NFC（近距離無線通訊）功能手機的一款應用程式，測試內地身份證、回鄉證及雙程證三款同樣由內地簽發的證件，結果發現三者均出現問題。

回鄉證在手機程式測試中，只需輸入證件號碼、出生日期及證件有效期，便可獲取持卡人全名及其個人相片。（張浩維攝）

回鄉證及雙程證 手機App可取證件相

回鄉證及雙程證在手機程式測試中，記者只需預先輸入證件號碼、卡主的出生日期及證件的有效期，便能輕易獲取持卡人的全名及其證件相。

但在讀卡器測試中，回鄉證及雙程證均未被讀取任何資料。當中回鄉證放上讀卡器時，介面顯示「找到卡，正在讀卡」的字眼，不久轉為「讀卡失敗」。

內地身份證的個人資料在讀卡器上一覽無遺，證件隔空五至六厘米仍可讀取，更可設定即時列印卡上資料。（張浩維攝）

內地身份證 資料一「嘟」可列印

相反，記者嘗試以手機程式讀取內地身份證時，只顯示出一堆無意義的字符。不過證件上的個人資料包括姓名、住址及證件號碼，在讀卡器下卻一覽無遺，縱使隔空五至六厘米仍能讀取。讀卡器更可設定即時列印資料，與內地居住證被讀取的情況無異。

五款香港及內地證件私隱安全測試一覽表： 簽發地 證件 讀卡機 手機應用程式 香港入境處 新智能身份證 X（無反應） X（亂碼） 內地當局 回鄉證 X（找到卡但讀卡失敗） O 雙程證 X（無反應） O 內地身份證 O X（亂碼） 內地居住證 O X（亂碼） 資料來源：香港01實測結果

港新身份證 讀卡機及手機App均無法讀取

四款可被讀卡器或手機程式讀取的內地證件，均由內地當局簽發。其中回鄉證及雙程證由中國公安部出入境管理局簽發，而內地身份證則由中國各市公安局簽發；至於內地居住證，則由縣級人民政府公安機關簽發。

至於由香港入境事務處簽發的新智能身份證，換領計劃已展開近一個月，新證首次引入無線射頻辨識（RFID）技術，可經非接觸方式讀取資料，屢被指不安全。不過測試結果顯示，新智能身份證憑讀卡器無法讀取，經手機程式亦只讀取到亂碼。

記者實測顯示，香港的新智能身份證放在讀卡器上無反應，而NFC手機的應用程式亦讀取到一串亂碼。（張浩維攝）

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資訊保安專家：證件相可被用作偽造假證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，在手機程式輸入證件號碼等資料，等如解開證件表面資料的加密鎖，故能讀取有關資料，他指由於RFID技術以便於輸入資料為主，處理一般簡易登記手續，因此資料在某程度上並非嚴密保護。

香港資訊科技商會資訊保安召集人范健文則警告，坊間讀卡器能讀取證件，反映資料有遭盜用的風險，而證件相可用作偽造假證及申請網上支付平台等服務，不法之徒可能使用賬戶作非法用途，籲當局研究加強證件保安，市民亦應提高警覺。