【換身份證】1985及86年出生市民下周一起換證　可帶2名長者同行

一般市民新新身份證即將啟動，入境事務處今日（18日）提醒於1985年或1986年出生的香港居民，可於下周一起（21日）至3月30日換證，須親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時，公眾假期除外。 入境處在這次換證計劃推出新的關愛安排，合資格的申請人可攜同最多兩名65歲或以上的親友一同前往換證。

1985、86年生人士下周一（21日）起可到換證中心辦理換新身份證。（資料圖片）

入境處提醒，申請人前往換證中心辦理手續時，須帶備其現有的智能身份證。如其智能身份證上並無「A」、「***」或「R」等符號，申請人亦須帶備載明其現時在港居留身份的旅行證件。據資料，「A」代表「持證人擁有香港居留權」；「R」代表「持證人擁有香港入境權」。

合資格的申請人可登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續，可預先填寫表格，以享用更快捷的登記服務。入境處會適時公布其他年齡組別人士的換證安排。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後三十天內補辦換證手續。