元朗廈村鄧氏祖堂地違規建屋住人被充公　揭未拆屋又再申請贖回

再有新界原居民「祖堂地」違規發展被政府充公。元朗廈村錫降圍一幅2.2萬呎鄧氏祖堂農地，被當局揭發違規搭建鐵皮屋兼住人，但屢次申請改作士多，拖延逾六年仍未清拆。 地政總署去年10月強制收回土地，鄧氏祖堂短短兩個月後申請寬免，冀取回農地。不過《香港01》發現，鐵皮屋仍未清拆，而且內有雪櫃、梳化等家俬，疑有人繼續打理。 負責管理農地的新圍村長鄧佑明，未正面回應是否有人居住，又稱農地是由另一名司理負責打理。該名司理至截稿前未回覆查詢。

涉事鄧氏祖堂地位於元朗廈村錫降圍，該處有間由石屎牆及鐵皮簷篷搭建、約2,000呎的鐵皮屋，政府指屬違規發展，但業權人多年未糾正，因此於去年10月充公土地。（梁祖饒攝）

被充公鄧氏農地 違規搭建鐵皮屋

被充公的農地，位於元朗廈村錫降圍的鄉村範圍，乃原居民鄧氏的「祖堂地」（又稱太公地），屬原居民集體持有，由兩名司理打理。《香港01》上周實地視察，發現農地大部分已鋪設石屎，並有一間由石屎牆及鐵皮簷篷搭建、約2,000呎的鐵皮屋。翻查網上街景圖片，該屋早於2011年7月已搭建。

該鐵皮屋裝有冷氣機，屋外擺放了梳化、圓枱、雪櫃等家俬，以及多個儲存醃料的玻璃樽，而屋後則有多盆排列齊整的盆栽，衣架上有三條毛巾，更有犬隻留守，疑有人打理。鐵皮屋外有八輛私家車停泊，旁邊有另一間約300呎的小屋，由石屎搭建，設有鋁窗及冷氣機。

在農地的另一端，有個約六米長的白色貨櫃，設有門口，惟用途不詳。有居民透露，該貨櫃擺放多年，而他並不知悉農地已被政府收回，又指未見地政人員前來巡視。

鐵皮屋裝有冷氣機，屋外擺放了梳化、圓枱、雪櫃等家俬，以及多個儲存醃料的玻璃樽。（梁祖饒攝）

違規逾六年未糾正 屢申請改用途

按土地註冊處紀錄，該農地的司理是新圍村長鄧佑明，以及另一名為鄧劍雄的人士。早於2012年，元朗地政處已發現該處有違規構築物，並發出警告信。不過2014年，業權人向城規會申請改作士多用途並獲批准，變相令鐵皮屋「合法化」。

2015年，城規會以違反批准條件為由，撤銷改作士多用途的規劃許可，雖然業權人再度申請並獲批，不過地政處因應業權人多次警告下仍未糾正，先於2016年將農地「釘契」，再於去年10月底引用《政府土地權（重收及轉歸補救）條例》，收回農地。

然而，鄧氏祖堂短短兩個月後向行政長官申請寬免，冀取回農地。記者上周視察就發現，被指屬違規建築的鐵皮屋至今仍未清拆。此外，雖然農地已被充公，但城規會仍於去年11月，批准部分農地改為停車場用途；申請文件顯示，鐵皮屋外共劃出19個私家車車位。

鐵皮屋後有多盆排列齊整的盆栽，衣架上有三條毛巾，更有犬隻留守，疑有人打理。（梁祖饒攝）

農地司理未回應是否有人居住

記者致電鄧佑明查詢，他未正面回應鐵皮屋是否有人居住，僅稱該處曾申請作士多，「諗住賣下汽水同啤酒畀村民」，稱正向地政處了解，將贖回農地。當記者追問鐵皮屋為何仍未清拆，他指農地由另一司理打理，會將查詢轉交對方，惟截稿前二人未再回覆。

翻查資料，鄧佑明早於2003年已獲委任為司理，一直管理涉事農地至今，而鄧劍雄則於去年初獲委任為司理。

鄧氏祖堂地被充工時序表： 日期 過程 2012年 地政處發現涉事農地有違規構築物，向業權人發出警告信。 2014年2月 該地段首度獲城規會批准作士多用途；地政署批出短期轄免書。 2015年2月 該地段被撤銷作士多用途的許可。 2016年 業權人再獲批作士多用途，惟最終被撒銷許可及短期轄免書。農地隨後被地政總署「釘契」。 2017年4月 業權人第三次申請作士多用途獲批。 2018年10月 地政處多次警告下業權人仍未糾正，署方並發現有人住用，遂充公土地。 2018年11月 城規會批准部分祖堂地改作停車場用途。 資料來源：城規會及土地註冊處文件

記者上周實地視察，看見鐵皮屋外有八輛私家車停泊，而旁邊有另一間約300呎的小屋，由石屎搭建，設有鋁窗及冷氣機。（梁祖饒攝）

地政總署：業權人將構築物改為住用

地政總署發言人表示，涉事土地為私人農地，屬舊批不可建屋地段，並無土地用途限制，惟不得在其上搭建未經批准而又非已登記寮屋的構築物。由於業權人在地政處多次警告後，仍未糾正違契情況，並將相關構築物改為住用用途，故地政總署於去年10月重收土地。

署方續指，業權人已於2018年12月向行政長官提出呈請，就重收的土地給予寬免。一般而言，政府給予寬免前會要求前業權人先糾正違契事項，及繳付一切相關的費用、開支、罰款及／或其他方面附加的條款。

現時全港共有逾2,400公頃「祖堂地」，分別由7,300個祖堂持有。地產建設商會早前建議降低同意出售門檻，加快發展「祖堂地」。鄉議局主席劉業強去年9月指，「祖堂地」屬氏族社群共有財產，提議政府與原居民合作發展，又指已與民政事務局成立小組著手研究。