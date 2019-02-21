梁振英與20港富豪、央企高層組基金　特首辦：已獲通知

粵港澳三地政府高調公布《大灣區發展規劃綱要》，今日（21日）舉行宣講會，但全國政協副主席、前特首梁振英未有出席。不過《香港01》發現，梁上月與20名香港富豪及央企高層合組「共享基金會」。 基金會董事包括恒基地產副主席李家傑、華人置業主席劉鳴煒、行會成員李國章等人。據公司章程，基金會旨在推行非牟利國際人道項目。 梁振英回覆《香港01》，指已通知政府他出任基金會董事，具體工作計劃仍在商討。特首辦表示，已接獲梁振英書面通知，做法符合規定。

前特首梁振英今年1月出任「共享基金會」董事。梁透過前任特首辦回覆，稱已按規定通知特區政府。（資料圖片 / 李澤彤攝）

梁振英夥20人組基金會 包括港富二代、央企高層

《香港01》發現，前特首梁振英今年1月24日，與20名香港富豪及央企高層（名單見下表），一同出任「共享基金會有限公司（GX Foundation Company Limited）」的董事，當中包括城中富二代、香港政界、內地央企高層及大型民企代表。

五名城中富二代，包括恒基地產副主席李家傑、新世界中國董事鄭家成、華人置業主席劉鳴煒、東亞銀行執董兼副行政總裁李民斌、理文造紙主席李文俊。四大地產商之中，唯獨未見長和及新地系人士。香港政界人士則有行政會議成員李國章，以及前食衛局局長高永文。

內地董事，則包括基建及醫藥的央企高層和行業代表，包括中海外集團董事長周勇，中交建副總裁文崗，國藥國際董事長石晟怡、北京同仁堂執行董事張煥平，以及中國醫藥進出口商會會長、前商務部對外貿易司商務參贊周惠等人。

醫藥民企人士，則有復星醫藥總裁吳以芳、邁瑞醫療副總經理尹倫濤，以及東軟醫療副總裁兼國際業務經理張丹等等。

行會成員、港大校委會主席李國章本月初已向行會秘書處，申報出任「共享基金會」董事，並註明基金會屬慈善性質。（資料圖片 / 吳鐘坤攝）

李國章向行會申報 基金會屬慈善性質

公司註冊處資料顯示，「共享基金會」屬香港註冊的擔保公司。註冊地址與多次代表梁振英的薛馮鄺岑律師行相同。基金會於去年4月中成立，兩名創辦人是陳維良及李寶君，當中陳是執業律師，曾代表梁振英出庭。陳、李二人已於梁振英等人出任基金會董事的同日辭任。

在梁振英等人加入前，基金會於今年1月16日修改公司章程，註明旨在推行非牟利國際人道援助及相關項目（international humanitarian aid and related activities on a non-profit making basis）。此外，按公司章程，基金會可向董事提供報酬。

行會成員、港大校委會主席李國章本月初已向行會秘書處，申報出任基金會董事，並註明基金會屬慈善性質。

↓↓多名香港富豪出任共享基金會有限公司董事↓↓

梁振英：已就出任董事通知政府

按現行規定，前任特首離職後須接受為期三年的規管，這段時間內如接受慈善或非牟利機構委任，毋須徵詢「前任特首及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」意見，但不論職務受薪與否，均必須通知政府。

梁振英透過前任特首辦回覆，出任「共享基金會」董事翌日，已按規定通知特區政府，他不受薪或領取花紅，惟未詳細回應該基金會是否及如何在香港推行項目，僅指「具體工作計劃仍在商訂中」。

特首辦發言人表示，梁振英今年1月25日以書面通知政府，獲委任為共享基金會有限公司董事，而有關公司屬非牟利性質，而該書面通知符合前特首離職後須接受的規管安排。

翻查資料，梁振英卸任特首後，曾成立「一帶一路」國際合作香港中心有限公司，及大灣區香港中心有限公司兩個非牟利組織，並曾在柬埔寨發起消除白內障致盲行動，惟暫未知最新成立的「共享基金會」是否推動類似項目。

《香港01》同時向李國章等多名基金會董事，查詢基金會的資金來源及具體工作，截稿前未獲回覆。

↓↓董事名單中亦包括多名央企高層及內地大型民企代表↓↓

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參與基金會央企 在港活躍

這次與梁振英合組基金會的央企，在香港有不少身影，其中中海外是央企中國建築集團的子公司，目前擁有中海外發展、中國建築國際集團、中海物業集團、中國海外宏洋集團，以及遠東環球集團五家香港上市公司，總市值達3700多億港元。

中國路橋則為央企中交建的子公司，目前正參與將軍澳藍田隧道，以及蓮塘香園圍口岸等重大基建工程。

此外，復星醫藥隸屬的「復星系」近年風波不斷，母公司復星集團董事長郭廣昌於2015年12月曾失聯數日，公司當時稱他正配合上海司法部門調查。至2017年7月，郭再傳失聯，復星集團否認。2018年8月，復星醫藥子公司重慶醫藥工業研究院，又爆出生產紀錄造假。

值得一提的是，董事中除了央企和醫藥界代表，還有內地著名的風險投資人和政治學學者李世默，他是內地新聞及時評網站「觀察者網」的創辦人；另有一董事王俊峰為中華全國律師協會會長，熟悉證券金融、併購、國際仲裁等領域。