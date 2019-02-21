梁振英與20港富豪、央企高層組基金　特首辦：已獲通知

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粵港澳三地政府高調公布《大灣區發展規劃綱要》，今日（21日）舉行宣講會，但全國政協副主席、前特首梁振英未有出席。不過《香港01》發現，梁上月與20名香港富豪及央企高層合組「共享基金會」。

基金會董事包括恒基地產副主席李家傑、華人置業主席劉鳴煒、行會成員李國章等人。據公司章程，基金會旨在推行非牟利國際人道項目。

梁振英回覆《香港01》，指已通知政府他出任基金會董事，具體工作計劃仍在商討。特首辦表示，已接獲梁振英書面通知，做法符合規定。

前特首梁振英今年1月出任「共享基金會」董事。梁透過前任特首辦回覆，稱已按規定通知特區政府。（資料圖片 / 李澤彤攝）

梁振英夥20人組基金會　包括港富二代、央企高層

《香港01》發現，前特首梁振英今年1月24日，與20名香港富豪及央企高層（名單見下表），一同出任「共享基金會有限公司（GX Foundation Company Limited）」的董事，當中包括城中富二代、香港政界、內地央企高層及大型民企代表。

五名城中富二代，包括恒基地產副主席李家傑、新世界中國董事鄭家成、華人置業主席劉鳴煒、東亞銀行執董兼副行政總裁李民斌、理文造紙主席李文俊。四大地產商之中，唯獨未見長和及新地系人士。香港政界人士則有行政會議成員李國章，以及前食衛局局長高永文。

內地董事，則包括基建及醫藥的央企高層和行業代表，包括中海外集團董事長周勇，中交建副總裁文崗，國藥國際董事長石晟怡、北京同仁堂執行董事張煥平，以及中國醫藥進出口商會會長、前商務部對外貿易司商務參贊周惠等人。

醫藥民企人士，則有復星醫藥總裁吳以芳、邁瑞醫療副總經理尹倫濤，以及東軟醫療副總裁兼國際業務經理張丹等等。

行會成員、港大校委會主席李國章本月初已向行會秘書處，申報出任「共享基金會」董事，並註明基金會屬慈善性質。（資料圖片 / 吳鐘坤攝）

李國章向行會申報　基金會屬慈善性質

公司註冊處資料顯示，「共享基金會」屬香港註冊的擔保公司。註冊地址與多次代表梁振英的薛馮鄺岑律師行相同。基金會於去年4月中成立，兩名創辦人是陳維良及李寶君，當中陳是執業律師，曾代表梁振英出庭。陳、李二人已於梁振英等人出任基金會董事的同日辭任。

在梁振英等人加入前，基金會於今年1月16日修改公司章程，註明旨在推行非牟利國際人道援助及相關項目（international humanitarian aid and related activities on a non-profit making basis）。此外，按公司章程，基金會可向董事提供報酬。

行會成員、港大校委會主席李國章本月初已向行會秘書處，申報出任基金會董事，並註明基金會屬慈善性質。

↓↓多名香港富豪出任共享基金會有限公司董事↓↓

梁振英：已就出任董事通知政府

按現行規定，前任特首離職後須接受為期三年的規管，這段時間內如接受慈善或非牟利機構委任，毋須徵詢「前任特首及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」意見，但不論職務受薪與否，均必須通知政府。

梁振英透過前任特首辦回覆，出任「共享基金會」董事翌日，已按規定通知特區政府，他不受薪或領取花紅，惟未詳細回應該基金會是否及如何在香港推行項目，僅指「具體工作計劃仍在商訂中」。

特首辦發言人表示，梁振英今年1月25日以書面通知政府，獲委任為共享基金會有限公司董事，而有關公司屬非牟利性質，而該書面通知符合前特首離職後須接受的規管安排。

翻查資料，梁振英卸任特首後，曾成立「一帶一路」國際合作香港中心有限公司，及大灣區香港中心有限公司兩個非牟利組織，並曾在柬埔寨發起消除白內障致盲行動，惟暫未知最新成立的「共享基金會」是否推動類似項目。

《香港01》同時向李國章等多名基金會董事，查詢基金會的資金來源及具體工作，截稿前未獲回覆。

↓↓董事名單中亦包括多名央企高層及內地大型民企代表↓↓

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參與基金會央企　在港活躍

這次與梁振英合組基金會的央企，在香港有不少身影，其中中海外是央企中國建築集團的子公司，目前擁有中海外發展、中國建築國際集團、中海物業集團、中國海外宏洋集團，以及遠東環球集團五家香港上市公司，總市值達3700多億港元。

中國路橋則為央企中交建的子公司，目前正參與將軍澳藍田隧道，以及蓮塘香園圍口岸等重大基建工程。

此外，復星醫藥隸屬的「復星系」近年風波不斷，母公司復星集團董事長郭廣昌於2015年12月曾失聯數日，公司當時稱他正配合上海司法部門調查。至2017年7月，郭再傳失聯，復星集團否認。2018年8月，復星醫藥子公司重慶醫藥工業研究院，又爆出生產紀錄造假。

值得一提的是，董事中除了央企和醫藥界代表，還有內地著名的風險投資人和政治學學者李世默，他是內地新聞及時評網站「觀察者網」的創辦人；另有一董事王俊峰為中華全國律師協會會長，熟悉證券金融、併購、國際仲裁等領域。

共享基金會21名董事身份

梁振英

全國政協副主席、前特首

高永文

前食衛局局長

李家傑

李兆基長子、恒基地產副主席

李文俊

理文造紙主席

李國章

行政會議成員、港大校委會主席

李民斌

李國寶次子、東亞銀行執行董事兼副行政總裁

鄭家成

鄭裕彤次子、新世界中國董事

劉鳴煒

劉鑾雄長子、華人置業主席

王俊峰

全國人大代表、北京金杜律師事務所創辦人

吳以芳

復星醫藥總裁、CEO

周惠

中國醫藥進出口商會會長、前商務部對外貿易司商務參贊

張煥平

北京同仁堂執行董事

石晟怡

中國醫藥集團有限公司副總經理、國藥國際董事長

李世默

中國風險投資家及政治學學者

文崗

中國交通建設股份有限公司副總裁

尹倫濤

邁瑞醫療副總經理

張丹

瀋陽東軟醫療系統有限公司副總裁兼國際業務經理

周勇

中國海外集團董事長

王冬華

復星醫藥副總裁

付強

國藥國際總工程師

闞軍

中國路橋董事總經理

資料來源：公司註冊處、各公司官網等

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