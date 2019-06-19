【逃犯條例】港商福建被捕　審判拖20月　看守所病發亡

逃犯條例鬧得熱哄哄，《香港01》知悉有港商在福建投資，卻因經濟糾紛等罪名被捕，拘留在看守所20個月沒審判。港商兒子期間多次為患心臟病的父親申請保釋及保外就醫不果，兒子指父親最終在審訊前數天病發死亡。 公安部門其後在未得家屬同意下，擅自解剖港商遺體。家屬至今六年仍未能領回遺體查出死因，但港商被控的案件在港商死亡當年終止審理。港商兒子認為父親被「砌生豬肉」，指父親在中國未能得到公平的審判，盼能早日領回遺體查出死因及在港入土為安。雖然逃犯條例現時暫緩修例，但港商兒子籲港人警惕，不希望港人成為下一個父親。

港商陳國忠被福建莆田市公安拘捕，拖足20個月均不審不判，陳最終在2013年8月15日在看守所病發死亡。（受訪者提供）

「我唔想任何一個香港人，成為下一個我爸爸。」父親節剛剛過去，有港商兒子沈峰與父親陳國忠（曾用名沈國忠）陰陽相隔，陳國忠在2012年初因職務侵佔罪被捕，在看守所被拘留20個月後病發身亡，家屬更未能領回遺體。沈鋒指港商父親六年來仍未能入土為安，感到懊惱。

法院在港商死後2月終止審理案件

當時46歲的港商陳國忠，在福建投資房地產及設立工廠當，陳與當地政府合資米粉廠，並出資逾90%，惟當時疑因一筆款項沒入帳而被控職務侵佔罪，在2012年1月11日在廈門機場被福建莆田市公安拘捕，並拘留在莆田市第一看守所。

但數日後他更被控以更嚴重的合同詐騙罪，致未能保釋。沈指檢察院當時指公安部門因證據不足，要求公安部門補充資料，最終拖足20個月均不審不判，陳國忠最終在2013年8月15日在看守所病發死亡。除上述兩項罪名，港商陳國忠更被控虛假出資罪及妨害作證罪。但自陳去世後，福建省莆田市荔城區人民法院在同年10月29日終止審理案件。

港商陳國忠因涉嫌虛假出資、抽逃出資罪、合同詐騙罪及妨害作證罪，被羈押在看守所。

20多次申保外就醫不果 公安稱會適當照顧

「爸爸20個月不審不判，卻在審訊前4日病發身亡。」兒子沈峰表示，父親有高血壓、患糖尿病及心臟病等，家人20多次遞交醫院證明等文件為父親申請保釋及保外就醫，惟均因罪名嚴重被拒絕，公安部門更指陳在看守所會得到適當的照顧，惟最終命喪看守所。

未獲家屬同意解剖遺體 持盾警驅趕家屬

但事件仍未告一段落，沈峰家屬在父親死後數天收到莆田市公安局通知，當局職員會到福山殯儀館領取屍體解剖，但沈生一家不同意，便到福山殯儀館抗議，最後公安局派出持長盾的特警驅趕他們，解剖屍體。

莆田市公安局及後在2013年8月21日發布死亡調查結論的信件，指陳國忠是正常死亡。某法醫學司法鑒定中心對陳國忠死亡的原因鑑定為主動脈夾層破裂。但是，沈峰指該鑑定中心在網上有很多涉造假的負面消息，故要求重新找化驗所鑑定。

沈生一家不同意公安局解剖屍體，最後公安局在福山殯儀館派出持長盾的特警驅趕他們。（受訪者提供）

至今6年不肯交出遺體

沈生一家向莆田市公安局請求重新鑑定，公安局起初答應，但卻在最後一刻反口，至今6年仍未能領回父親遺體，亦未能重新化驗，找出真相。沈生質疑當局為何不願交出父親遺體，也不讓我們找化驗所化驗。他們只願意給予火化後的骨灰，完整遺體卻不肯歸還，兒子稱現時完整遺體仍在福山殯儀館。

沈生一家在中國多個政府部門求援，惟最終仍是不了了之。沈生同樣在2013年8月16日及21日曾向香港駐粵經濟貿易辦事處求助，香港駐粵經濟貿易辦事處只是將訴求轉交福建省省委書記／省長，福建省人民檢察院反貪局和莆田市市委書記／市長，但最終仍未有解決事件。

雖然逃犯條例暫緩修例，但港商兒子籲港人警惕，不希望港人成為下一個父親。（楊榮飛攝）

沈生苦無對策，認為中國在人權及財產保護制度不完善，父親是被「砌生豬肉」，沒得到公平的審訊，法院在父親死後也終止審理案件。沈生指香港如果通過逃犯條例，香港便可移交逃犯至中國，疑犯或會受到不公平的審判及對待。「所以我唔想任何一個香港人，成為下一個我爸爸。」

香港駐粵經濟貿易辦事處回覆指，駐粵辦‬接獲當事人家屬求助後，已按當事人家屬的意願提供可行協助，自2013年8月起多次向內地相關部門轉達其訴求及反映意見，包括家屬希望盡快辦理屍檢和要求內地當局對當事人的死因進行鑒定的訴求。駐粵辦會因應當事人家屬意願繼續跟進事件，並會為家屬提供可行協助。

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↓↓↓以下為更多福建商人被捕等證明文件↓↓↓

港商福建被捕時序表：

日期

事件

2012年1月11日

陳國忠在廈門機場被捕，並被控職務侵佔罪。

2012年2月16日

莆田市公安局荔城分局逮捕通知書：陳國忠涉嫌虛假出資、職務侵佔罪、合同詐騙罪及妨害作證罪，羈押莆田市第一看守所。

2012年9月11日

沈生一家發出20多次取保候審申請及保外就醫申請，其中一次申請為9月11日。

2013年8月15日

陳國忠在莆田市第一看守所死亡。

2013年8月21日

莆田市公安局死亡調查結論：陳國忠是正常死亡

2013年8月22日

沈生一家向香港駐粵經濟貿易辦事處求援，該處轉交福建省光委書記／省長、福建省人民檢察院反貪局和莆田市市委書記／市長，沒有進一步跟進。

2013年8月27日

沈生一家向福建省委福建省人民信訪局求援，局方轉送莆田市檢察院處理。

2013年10月29日

福建省莆田市荔城區人民法院終止審理案件。

2019年6月

沈生一家仍未能領回父親遺體。