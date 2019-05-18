【逃犯條例 】陳茂波：會多向商界解說　冀法案委員會盡快啟動

《逃犯條例》修訂備受社會爭議。多國政府亦發聲關注，表達擔憂。財政司司長陳茂波出席商台節目《政經星期六》時，被問及修例會否影響本港營商環境。他表示，聽到各界聲音，惟當中可能有誤解，他自己會和特區政府一同多向商界解說，消除誤解。 近日有消息指，鑑於立法會「雙胞胎」法案委員會風波，草案遲遲未能審議，政府打算直接將草案交付立法會大會二讀。陳茂波則提到，希望法案委員會盡快啟動處理草案，並在委員會上讓政府闡釋政策內容和目標，如有具體有建設性建議，亦可在會上提出。

陳茂波表示，聽到各界對逃犯條例修訂的聲音，惟當中可能有誤解，他自己會和特區政府一同多向商界解說，消除誤解。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳茂波被問及《逃犯條例》修訂是否會影響營商環境，及政府是否操之過急，應聽多一些外界聲音。

他表示，政府聽到外界聲音和意見，惟當中有些關注，「有誤解也說不定」，他自己和特區政府會多向商界解說。

他指，政府也會檢視具體疑慮，尋找合適方法處理，他又提到，希望法案委員會盡快啟動處理草案，在會上政府會全面闡釋政策內容和目標，如有具體有建設性的建議也可在會上提出。

他強調，修例目標是希望香港成為安全城市，全世界無論反恐和其他方面，都面臨紛亂狀況，不希望有罪犯留在香港，讓香港成為躲避刑事責任的地方。