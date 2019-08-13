【催淚彈過期】舊照顯示有效三年　港台美專家：更大傷害仍屬疑問

由反對修訂《逃犯條例》而起的示威浪潮，由六月九日持續至今，警方曾聲稱在多場示威衝突當中共發放逾1800枚催淚彈。傳媒多次質疑警方曾使用過期催淚彈，警方昨日終於首次承認，但就無披露已使用過期催淚彈數目，及催淚彈有效日期。 《香港01》翻查一張2014年佔中時攝得的警方運送其中一款催淚彈儲存箱的照片，發現儲存箱標明有效期為三年。而近日示威現場有同型號催淚彈殼，標明製造年份為2015年9月。 至於過期催淚彈會否傷害更大？警方就指不會對公眾構成更多危險。記者向港台美的專家查詢，他們均表示催淚彈會否因過期帶來更大傷害性，目前仍屬疑問。台灣警官就建議應先停用。

2014年10月2日佔中運動時，於特首辦外攝得的照片顯示，由英國廠商Chemring Defence（現為PW Defence）製造的N2252型催淚彈，有效期為3年。（資料圖片／Alex Hofford）

舊照片顯示，由英國廠商Chemring Defence（現為PW Defence）製造的N2252型催淚彈，有效期為3年。（資料圖片／Alex Hofford）

記者發現警方連日來曾發放的催淚彈有兩類，分別來自英國廠商PW Defence（前身為Chemring Defence），及美國廠商NonLethal Technologies Inc。英製的催淚彈外形是黑色橡膠罐裝、需要先拔保險針，再以手投擲；而美製的催淚彈則有銀色外殼，内有五發較小的圓餠型彈頭，以大口槍發射。

港警曾使用多批英、美製催淚彈

英製催淚彈罐身上，全部印有「GREN HAND BURST IRRT A-RIOT N225」，是為該產品形號。從記者收集的照片當中，主要來自兩個不同批次的產品。大部份照片中的N225型催淚彈上印有「221 PWD 05-17 」字樣，而於7月21日由香港01記者拍攝，以及分別於29日和8月4日由黃之峰和法新社記者於社交媒體分享的三張照片當中，則有第二批彈殼，印有「208 PWD 09-15」字樣。

7月21日於上環遊行現場發現的催淚彈殼上，印有「09-15」製造日期字樣，表示該產品於2015年9月製造。（資料圖片／羅國輝）

專門研究軍火、酷刑及保安装備的英國組織Omega Research Foundation研究員Helen Close解釋，上述英製N225型產品上的「PWD」字母為廠商名字縮寫、「09-15」應為產品製造日期、而首三位數字則可理解為批次編號。台灣防暴設備維護業務警官陳建宏，同指催淚彈殼上，一般印有製造日期，有效期通常為3至5年不等。

2014年舊照證同款產品有效期三年

但2015年或2017年製的催淚彈，有效期到底有多久？記者翻查往日資料，發現2014年10月初、即佔中運動早期，曾有警員從特首辦外，將多箱防暴装備以人手運進特首辦。記者翻查當日照片，發現多個箱子上印有與近日使用的英製催淚彈相同的N225型號產品名字、廠商名字及地址，而箱子上面標注的產品批次資料，清楚顯示N225型產品過期日為其製造日後三年。如製造日期為「03-13」，那過期日則為「Expiry date: 03-16」。

Twitter crowd source question -- this tear gas grenade thrown in Hong Kong tonight has 09-15 written on it.



Is that an expiry date? pic.twitter.com/a3OCGBF1lK — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) August 3, 2019

而記者紀錄的催淚彈雖屬同型號，惟不屬上述批次。警方目前雖承認曾使用過期催淚彈，但記者曾入紙提問已使用催淚彈的有效日期，但警方並無回覆。另外，香港眾志於上月28日披露一份由前警員提供、於2017年修訂的警方戰術文件，則指同款手擲催淚彈一般有效期為4年，與2014年時的廠商資料不相乎。記者亦曾多次以電話及電郵向英國廠商查詢產品資料及有效期問題，至截稿前未獲回覆。

過期催淚彈有害？美專家：刺激性減弱 台警官：或毒性更強

有關過期催淚煙對人體健康的負面影響，現時缺乏科研證明，港台美專家均表示仍屬疑問。香港大學理學院講師麥嘉慧指，按現有研究，正常、無過期的CS催淚劑在加熱的過程中，已有機會降解成多種化合物，當中包括山埃毒氣，而且溫度越高，會釋出越多山埃氣體，惟現時未有針對過期催淚煙的研究。

但她解釋，化學物質普遍會因為存放時間、或存放時的狀態如溫度和濕度，而變得相對不穩定，或者失效，因此理論上，存放較久的催淚劑遇熱時，亦可能因不穩定而釋出較多有山埃。但她亦指出，另一可能性是過期催淚彈有可能加熱得較差，那因而釋放的刺激性化合物及其他毒氣，便會較未過期的催淚彈少。

台警官建議停用過期催淚彈

美國資深防暴及鑑證科警官Rick Wyant指按其經驗及研究，過期催淚煙的刺激性會減弱，而較難發揮驅散群眾的效用，但發射時會出現較多火花。

記者向他補充指，香港網上流傳一幅聲稱是示威者撲熄催淚彈後造成嚴重水泡的照片。他指，如近距接觸一般催淚彈已有灼傷風險，因此該人傷勢與催淚煙有效期未必相關。

台灣防暴設備維護業務警官陳建宏亦就認為，過期催淚煙的刺激性會較低，但彈體內部其他藥劑及化合物，仍可能因過期而產生化學變化，導致毒性更強或是有燃燒風險，因此不確定其負面影響的情況下，過期催淚彈應被禁止使用和銷毀。