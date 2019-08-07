【學生被捕】深水埗老街坊　六七暴動後　相隔52年再聞催淚彈味道

浸大學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買鐳射筆後，被警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。其後有過千名街坊前往深水埗警署，聲援被捕者，警方多次發放催淚彈驅趕街坊，而前晚深水埗警署亦有發放催淚彈。深水埗警署一連兩日放催淚彈，有催淚煙湧入警署附近民居及商鋪。有受影響居民表示，家中有小童受驚哭泣。

居於警署對面唐樓的劉先生表示，連續兩日家裡均受催淚彈影響，他表示當時與太太在家裡，開催淚彈後便立即關窗，「嘭左幾槍就有味」、當時「眼淚都出埋！」，感覺十分辛苦，認為以催淚彈驅散「趕左佢一陣間又嚟有咩用！」，但認為「呢啲嘢制止唔到！」

劉先生續指此次非首次感受催淚彈，67年天星小輪加價引起的社會風波，當時因戒嚴「街上就冇人！」，當時自己未知情況，「行左落去街到聞到味，所以就走返轉頭！」

同居於警署對面唐樓的Gida表示，連續兩日放催淚彈時均感受到，雖然已關窗，但仍有煙攻進店內，當時家裏有兩名3歲同8歲的弟弟，兩人均受驚哭泣（The baby is crying），她續指，當時馬上以清水洗臉，但仍感到不適。

Limbo開的店舖位於警署附近的大南街，一連兩日警方施放催淚彈時均沒有事先通知，他表示，前日警方施放催淚彈前，已準備關門，惟警方已施放了催淚彈，（I am going to close the shop, but they (police) are firing!）。示威者即刻提醒他關門，於是Limbo迅速落閘，惟催淚彈已入店內，受催淚彈影響的Limbo至今呼吸仍受影響。而昨日深水埗警署再發放催淚彈，他因見到多人於警署外聚集，於是提早收舖，自己未受影響。

大南街另一店舖吳生表示，前日六點鐘已關門，「見到咁嘅勢色唔對」便收舖，因此未受催淚彈影響。