【學生被捕】深水埗老街坊　六七暴動後　相隔52年再聞催淚彈味道

浸大學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買鐳射筆後,被警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。其後有過千名街坊前往深水埗警署,聲援被捕者,警方多次發放催淚彈驅趕街坊,而前晚深水埗警署亦有發放催淚彈。深水埗警署一連兩日放催淚彈,有催淚煙湧入警署附近民居及商鋪。有受影響居民表示,家中有小童受驚哭泣。

居於警署對面唐樓的劉先生表示,連續兩日家裡均受催淚彈影響,他表示當時與太太在家裡,開催淚彈後便立即關窗,「嘭左幾槍就有味」、當時「眼淚都出埋!」,感覺十分辛苦,認為以催淚彈驅散「趕左佢一陣間又嚟有咩用!」,但認為「呢啲嘢制止唔到!」

劉先生續指此次非首次感受催淚彈,67年天星小輪加價引起的社會風波,當時因戒嚴「街上就冇人!」,當時自己未知情況,「行左落去街到聞到味,所以就走返轉頭!」

同居於警署對面唐樓的Gida表示,連續兩日放催淚彈時均感受到,雖然已關窗,但仍有煙攻進店內,當時家裏有兩名3歲同8歲的弟弟,兩人均受驚哭泣(The baby is crying),她續指,當時馬上以清水洗臉,但仍感到不適。

Limbo開的店舖位於警署附近的大南街,一連兩日警方施放催淚彈時均沒有事先通知,他表示,前日警方施放催淚彈前,已準備關門,惟警方已施放了催淚彈,(I am going to close the shop, but they (police) are firing!)。示威者即刻提醒他關門,於是Limbo迅速落閘,惟催淚彈已入店內,受催淚彈影響的Limbo至今呼吸仍受影響。而昨日深水埗警署再發放催淚彈,他因見到多人於警署外聚集,於是提早收舖,自己未受影響。

大南街另一店舖吳生表示,前日六點鐘已關門,「見到咁嘅勢色唔對」便收舖,因此未受催淚彈影響。