英領事館職員失聯　「Simon家人」發聲明：他遭深圳公安行政拘留

英國駐港總領事館男職員Simon Cheng本月8日在深圳乘搭高鐵返港期間失去聯絡，懷疑被內地當局拘留。社交網站Facebook名為「釋放Simon Cheng」的專頁周三（21日）上載署名為「Simon家人」的聲明稱，家人在本月9日曾向警方及入境處求助，入境處與駐粵辦聯繫後，翌日口頭告知家人Simon被行政拘留，但無法得悉拘留原因、場所和期限。

未有收到拘留通知書

聲明指出：「家人於8月9日曾向警方及入境處求助，僅被告知可自行回內地報案。入境處與駐粵辦聯繫後，於8月10日口頭告知家人Simon被行政拘留，但稱無法得悉拘留原因、場所和期限。家人至今未有收到內地有關部門的行政拘留通知書；根據相關法例，該通知書理應於Simon被扣押24小時內發出。家人亦從未收過任何文件確認Simon是被當局正式拘留。」

聲明稱：「經律師查證，該案為深圳市公安局負責，但至今仍未能查知Simon被關押於何處，亦未能會見律師。深圳市拘留所、寶安區拘留所、南山區拘留所都沒有Simon的影子。廣洲及深圳的兩家派出所，以及廣州鐵路公安局均稱不知道Simon 的下落。」家人對此感到非常無助，「很擔心Simon的安危，很希望Simon能早日回港。」

警方早前表示，在本月9日接獲一宗人口失蹤求助個案，但涉及個人資料，不能透露太多細節，西九龍失蹤人口調查組正在跟進，暫未接獲內地透過通報機制通知有拘捕的情況。

在北京，外交部表示不掌握有關情況；英國外交部發言人則表示極度關注，已為職員家人提供協助，同時尋求廣東及港府提供進一步消息。。