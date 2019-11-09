網傳16歲少女荃灣警署遭強姦　警證收報案　稱至今調查結果不吻合

網上流傳消息，指一名16歲少女在荃灣警署遭輪姦。社交網站上的兩個醫護專頁，周六（9日）先後發文，指經查證確定消息屬實。其中一個專頁並指，女事主需接受墮胎手術。 警方發言人晚上回覆指，10月22日接獲律師報案，指事主於9月27日在荃灣警署內被強姦，隨即將個案交由新界南總區重案組調查。 警方續稱，截至目前，報案人的指控內容與調查結果並不吻合，警方會就相關指控繼續調查。

荃灣警署爆出少女疑遭警員強姦事件，警方證實10月接獲報案，已交由新界南總區重案組調查。（羅國輝攝）

警方：10月22日接律師報案 截至目前指控與調查結果不吻合



《香港01》今晚（9日）向警方查詢，就網上傳言有否接獲報案。警方發言人晚上9時19分回覆指，投訴警察課於10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦。由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查。截至目前，報案人的指控內容與調查結果並不吻合，警方會就相關指控繼續調查。

FB專頁「HA Secrets」稱，經查證後確定少女在荃灣警署內遭強姦的消息屬實，又指事件已進入司法程序，呼籲讀者給予空間女事主、其家人及律師。（HA Secrets專頁截圖）

​連登及醫護專頁 周六先後傳少女警署內遭強姦

有網民周六凌晨於連登發帖，稱有女子於被捕期間遭警員輪姦，並於周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術。

其後，社交網站Facebook上的兩個醫護專頁先後發文，指經查證確定消息屬實。當中，專頁「HA Secrets」稱，經查證後確定消息屬實，「事件的確有一名16歲女童，曾於荃灣警署被拘捕後懷孕，需要進行墮胎手術，目前已取得fetal DNA 作鑑証, 誰是犯人仍有待調查」。

專頁續指，事件已由律師處理，並已進入司法程序，呼籲讀者給予空間女事主、其家人及律師。

另一由急症科專科醫生梁子恆開設的專頁「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」，周六亦發帖提及事件，稱醫護人員的角色十分尷尬，「絕對是有口難言」，並呼籲切勿包圍醫院，「請把你們的憤慨，轉化為對今次風波中所有受害人的支持。醫院是和理非戰線，希望大家能夠和平表達意見。」