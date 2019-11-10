16歲少女報稱荃灣警署內被強姦　警方消息：多日CCTV無發現事主

網上流傳指一名16歲少女在荃灣警署遭輪姦成孕，並於周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術。警方發言人今晚（9日）表示，投訴警察課10月22日接獲律師報案，指事主於9月27日在荃灣警署內被強姦，隨即將個案交由新界南總區重案組調查。 警方消息指，翻查荃灣警署內的閉路電視（CCTV）片段，不論是9月27日或前後數日，都沒有拍攝到有事主進入警署；而其描述警署內部情況，亦與事實有出入。

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FB專頁「HA Secrets」稱，經查證後確定少女在荃灣警署內遭強姦的消息屬實，又指事件已進入司法程序，呼籲讀者給予空間女事主、其家人及律師。（HA Secrets專頁截圖）

事主代表律師上月報案 由重案組調查

警方發言人周六晚9時許回覆，確認投訴警察課於10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦。由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查。

警方消息指，已翻查荃灣警署9月27日前後數日的閉路電視片段，都未有發現事主。（鄭秋玲攝）

荃灣警署多日閉路電視片段都無事主身影

警方消息表示，重案組根據事主的口供展開調查。翻查荃灣警署9月27日的閉路電視片段，惟未有找到事主；再而翻查前後數日的片段，同樣沒有找到事主被帶入警署情況；荃灣警署在該段日子亦沒有防暴警察當值。消息人士指出，日子而言，全部不吻合。

消息人士續指，事主描述的警署內的案發地方，又與實際有出入，其代表律師也未有再接觸警方。