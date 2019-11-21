【區選2019】16年退民建聯　張國慧報稱獨立　前黨友任選舉經理人

大埔區區議會參選人張國慧，上屆區議會敗選後退出民建聯，在今屆選舉報稱政治聯系為獨立。然而，《香港01》翻查他提名申請表，發現他參選見證人為民建聯區議員李國英，而他的選舉申報地址為大埔鄉議局地址。 張國慧回覆記者查詢，表示李國英是他的選舉經理人，又指李是「社區資深人士」，他對李任見證人感到「高興榮幸」。記者再追問目前他與民建聯的關係如何，他只回應說「選民眼睛係雪亮」，如果選民覺得他有問題，他們會以選票表達。

張國慧曾於自己專頁公開宣佈自己已退出民建聯。（張國慧Facebook）

曾任民建聯大埔支部副主席的張國慧為前大埔區議員，但在2015年的區議會選舉中敗陣，輸給「傘兵」劉勇威。一年後，他退出民建聯，當時他在 facebook宣佈：「面對着政治現實和各種考慮因素，我必須要做一些調整和改變（退黨）。」

提名表格見證人 為現任民建聯區議員李國英

到今年區議會，有網民及傳媒質疑他與現任大埔墟區議員，民建聯的李國英聯系密切，張的宣傳品曾有李國英肖像。張再於今年10月26日，於Facebook引述自己2015年的退黨貼文，指自己曾公開交代，「本人也不會再作其他回應。」

《香港01》發現，張在區議會的提名表格見證人，卻是李國英。另外，張的申報地址則為大埔鄉議局的地址。

張國慧稱民建聯李國英是他的好友，他參選前沒有與民建聯溝通。（網上圖片）

民建聯李國英任選舉經理人 李稱感「高興榮幸」

記者致電張國慧，張表示：「李國英是我選舉經理人，而李國英是民建聯，這是事實。」他指李是「社區資深人士」，他對李擔任選舉經理人感到「高興榮幸」，反問記者：「點解唔得？」

記者問他已退出民建聯，而他於政治聯系填寫「獨立」，可否解釋目前與民建聯的關係，會如何形容與民建聯的關係。他指記者的問題「侮辱選民」，他指「選民眼睛係雪亮」，如果選民覺得（張）有問題，他們會以選票表達。記者再追問張在選擇選區時，有沒有跟民建聯溝通過，他表示沒有。

報稱獨立的張國慧，在他的宣傳品中沒有其他政黨的標誌。（張國慧Facebook）

提名人王平雲、李灶生 為大埔各界國慶委員會主席團成員

另外，張的提名人中，有王平雲為大埔體育會副會長。另外提名人還有李灶生，他與王同時是大埔各界慶祝中華人民共和國成立七十周年國慶籌備委員會主席團成員。

大埔墟選區另一名候選人為林名溢，他的政治聯系為「大埔民主聯盟」。

「2019區議會選舉專頁」集合18區資訊，特設「01選區搜尋器」幫你搵自己選區！

參加埋《區選有冇常識問答比賽》，賺盡「01積分」啦！