北京返港即日申報半山豪宅自住　鄭若驊發言人：官邸可作官式活動

多次被質疑利益申報不全的律政司司長鄭若驊，上周二（3日）從北京返港當日，突然新增申報丈夫潘樂陶擁有一個中西區住宅單位連車位，註明由申報當日起作自住用。
潘樂陶去年被揭以公司名義購入兩個中西區住宅物業，鄭若驊當時稱她無權益因此毋須申報。《香港01》翻查資料，潘現時持有至少五個物業，而鄭只申報其中兩個。
記者向鄭查詢為何只申報丈夫部分物業，以及是否遷出律政司司長官邸。律政司發言人今晚（11日）回覆，鄭已按機制申報，而律政司司長的官邸「有需要時可用作舉辦官式活動」。
律政司司長鄭若驊上周二（3日）從北京返港當日，突然新增申報丈夫潘樂陶擁有一個中西區住宅單位連車位，註明由申報當日起作自住用。（資料圖片／余俊亮攝）
受傷後在北京治療 回港當日申報中西區物業作自住
律政司司長鄭若驊11月中在倫敦出席活動時，遇示威受傷，先後留英國及北京醫治，並於上周二（3日）從北京回港。根據行政會議成員個人利益登記冊，鄭回港當日新增申報一個中西區住宅單位連車位，由丈夫擁有，並於申報的同日作自住用。
記者周三（11日）早上向律政司查詢，鄭若驊是否會搬離山頂的律政司司長官邸、官邸會否改作其他用途，以及鄭為何未同時申報丈夫擁有的其他物業等問題。
律政司發言人：官邸有需要時可用作舉辦官式活動
律政司發言人晚上回覆指，鄭於12月3日申報了一個由其丈夫擁有、位於中西區的物業，作自住用途，並指鄭作為政治委任制度主要官員和行政會議成員，已按照機制作出相關申報。發言人又指，律政司司長的官邸有需要時可用作舉辦官式活動，惟未正面回應鄭是否會搬離官邸。
律政司司長可獲分配山頂施勳道官邸。記者周三（11日）向鄭若驊查詢她新增申報另一中西區住宅自住，是否代表會遷出官邸，律政司發言人未正面回應，僅指官邸「有需要時可用作舉辦官式活動」。（資料圖片／倫星揚攝）
潘樂陶擁5住宅 鄭只申報當中兩個
鄭若驊的利益登記冊，目前合共申報擁有八個物業，有六個在香港，包括五個住宅及一個工廈單位；該五個住宅單位中，兩個位於屯門及中西區的單位註明由丈夫擁有，作自住用。
記者翻查資料，潘樂陶目前持有至少五個住宅物業。不過鄭只申報其中兩個，其餘三個由潘樂陶與前妻所生女兒聯名持有的住宅物業，鄭則未有申報。
今年7月，潘樂陶被揭於2018年10月及12月斥資逾1.5億元，分別購入羅便臣道及雅賓利兩個住宅單位，而鄭未有申報。鄭若驊當時回應指，相關物業非由她持有，亦無為她帶來實際利益，因此毋須申報。目前未知鄭今次新增申報的物業，是否上述兩個其中之一。
2018年1月履新的鄭若驊，甫上任即被揭僭建醜聞，她同年4月遷入位於山頂施勳道的律政司司長官邸。建築署於鄭搬入前，進行修葺及裝修工程，翻新花費237萬元。
律政司長鄭若驊持有香港住宅
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物業
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購入時間
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購入價（萬元）
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現市值（萬元）
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屯門樂翠街一洋房
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2008年9月
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2,600
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5,000
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淺水灣海峰園一單位
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2017年
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6,200
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7,000
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沙田駿景園7座一單位
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2006年12月
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595
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1,400
資料來源：土地註冊處登記資料
潘樂陶現時持有本港住宅
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物業
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購入時間
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購入價〈萬元〉
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現市值〈萬元〉
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半山羅便臣道1號複式單位
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2018年12月
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約7800
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7800
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半山雅賓利豪宅
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2018年8月底
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8980
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9500
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屯門樂翠街一洋房*
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2012年
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2700
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5000
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大潭浪琴園一單位*
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2011年
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1600
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2800
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大潭紅山半島一單位連雙車位*
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2016年
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3564
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4500
*潘與女兒聯名持有
資料來源：土地註冊處登記資料
潘樂陶2018年斥1.6億 購入兩中西區豪宅
潘樂陶曾任工程師學會會長，是安樂工程集團的股東，1996年獲頒大英帝國官佐勳章，2003年再獲特區政府頒發銅紫荊星章。潘於本港已擁有多個本港豪宅（見上表）。潘另透過公司，持有北角港運大廈及渣華道128號約四億元的寫字樓。
潘樂陶去年8月底及12月，斥資約1.6億元購入半山兩個豪宅，其中先於8月以個人名義斥資8,980萬元買入雅賓利大廈一個低層單位連車位，再於12月購入羅便臣道1號複式單位，該交易以公司轉讓股權形式進行，公眾無法得知成交價。市場消息則指，成交價約7800萬元，而由於潘透過以公司轉讓股權進行物業買賣，可以避過辣稅。
根據行政會議申報制度，成員須申報個人持有實益的資產，若物業並非成員持有，但有實際利益例如租金收入，亦須申報。成員配偶持有的資產，而成員本身沒有實際利益，按照現行制度不用申報。不過由於這往往涉及官員自行判斷，公眾難以監察，制度一直為人詬病。