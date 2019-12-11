北京返港即日申報半山豪宅自住　鄭若驊發言人：官邸可作官式活動

多次被質疑利益申報不全的律政司司長鄭若驊，上周二（3日）從北京返港當日，突然新增申報丈夫潘樂陶擁有一個中西區住宅單位連車位，註明由申報當日起作自住用。 潘樂陶去年被揭以公司名義購入兩個中西區住宅物業，鄭若驊當時稱她無權益因此毋須申報。《香港01》翻查資料，潘現時持有至少五個物業，而鄭只申報其中兩個。 記者向鄭查詢為何只申報丈夫部分物業，以及是否遷出律政司司長官邸。律政司發言人今晚（11日）回覆，鄭已按機制申報，而律政司司長的官邸「有需要時可用作舉辦官式活動」。

律政司司長鄭若驊上周二（3日）從北京返港當日，突然新增申報丈夫潘樂陶擁有一個中西區住宅單位連車位，註明由申報當日起作自住用。（資料圖片／余俊亮攝）

受傷後在北京治療 回港當日申報中西區物業作自住

律政司司長鄭若驊11月中在倫敦出席活動時，遇示威受傷，先後留英國及北京醫治，並於上周二（3日）從北京回港。根據行政會議成員個人利益登記冊，鄭回港當日新增申報一個中西區住宅單位連車位，由丈夫擁有，並於申報的同日作自住用。

記者周三（11日）早上向律政司查詢，鄭若驊是否會搬離山頂的律政司司長官邸、官邸會否改作其他用途，以及鄭為何未同時申報丈夫擁有的其他物業等問題。

律政司發言人：官邸有需要時可用作舉辦官式活動

律政司發言人晚上回覆指，鄭於12月3日申報了一個由其丈夫擁有、位於中西區的物業，作自住用途，並指鄭作為政治委任制度主要官員和行政會議成員，已按照機制作出相關申報。發言人又指，律政司司長的官邸有需要時可用作舉辦官式活動，惟未正面回應鄭是否會搬離官邸。

律政司司長可獲分配山頂施勳道官邸。記者周三（11日）向鄭若驊查詢她新增申報另一中西區住宅自住，是否代表會遷出官邸，律政司發言人未正面回應，僅指官邸「有需要時可用作舉辦官式活動」。（資料圖片／倫星揚攝）

潘樂陶擁5住宅 鄭只申報當中兩個

鄭若驊的利益登記冊，目前合共申報擁有八個物業，有六個在香港，包括五個住宅及一個工廈單位；該五個住宅單位中，兩個位於屯門及中西區的單位註明由丈夫擁有，作自住用。



記者翻查資料，潘樂陶目前持有至少五個住宅物業。不過鄭只申報其中兩個，其餘三個由潘樂陶與前妻所生女兒聯名持有的住宅物業，鄭則未有申報。

今年7月，潘樂陶被揭於2018年10月及12月斥資逾1.5億元，分別購入羅便臣道及雅賓利兩個住宅單位，而鄭未有申報。鄭若驊當時回應指，相關物業非由她持有，亦無為她帶來實際利益，因此毋須申報。目前未知鄭今次新增申報的物業，是否上述兩個其中之一。

2018年1月履新的鄭若驊，甫上任即被揭僭建醜聞，她同年4月遷入位於山頂施勳道的律政司司長官邸。建築署於鄭搬入前，進行修葺及裝修工程，翻新花費237萬元。

律政司長鄭若驊持有香港住宅 物業 購入時間 購入價（萬元） 現市值（萬元） 屯門樂翠街一洋房 2008年9月 2,600 5,000 淺水灣海峰園一單位 2017年 6,200 7,000 沙田駿景園7座一單位 2006年12月 595 1,400 資料來源：土地註冊處登記資料

潘樂陶現時持有本港住宅 物業 購入時間 購入價〈萬元〉 現市值〈萬元〉 半山羅便臣道1號複式單位 2018年12月 約7800 7800 半山雅賓利豪宅 2018年8月底 8980 9500 屯門樂翠街一洋房* 2012年 2700 5000 大潭浪琴園一單位* 2011年 1600 2800 大潭紅山半島一單位連雙車位* 2016年 3564 4500 *潘與女兒聯名持有 資料來源：土地註冊處登記資料

潘樂陶2018年斥1.6億 購入兩中西區豪宅

潘樂陶曾任工程師學會會長，是安樂工程集團的股東，1996年獲頒大英帝國官佐勳章，2003年再獲特區政府頒發銅紫荊星章。潘於本港已擁有多個本港豪宅（見上表）。潘另透過公司，持有北角港運大廈及渣華道128號約四億元的寫字樓。

潘樂陶去年8月底及12月，斥資約1.6億元購入半山兩個豪宅，其中先於8月以個人名義斥資8,980萬元買入雅賓利大廈一個低層單位連車位，再於12月購入羅便臣道1號複式單位，該交易以公司轉讓股權形式進行，公眾無法得知成交價。市場消息則指，成交價約7800萬元，而由於潘透過以公司轉讓股權進行物業買賣，可以避過辣稅。

根據行政會議申報制度，成員須申報個人持有實益的資產，若物業並非成員持有，但有實際利益例如租金收入，亦須申報。成員配偶持有的資產，而成員本身沒有實際利益，按照現行制度不用申報。不過由於這往往涉及官員自行判斷，公眾難以監察，制度一直為人詬病。