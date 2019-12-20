賀一誠早於80年代來港置業 　妻家族化妝品公司兩月前完成清盤

撰文：冼博勵
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澳門特首賀一誠正式就任，其實這位澳門新特首與香港淵源深厚。賀早於20多年前已與妻鄭素貞來港，亦數度購買物業，半山、又一村、中環都有他的足迹。
截至本年5月的香港註冊紀錄，賀與妻子均持有香港身份證。賀現時透過公司持有中環愛都大廈一個豪宅，市值一億元。
賀一誠早於1990年代已與妻於香港成立公司，當時他於註冊文件曾使用「賀一成」。（香港註冊文件）
賀一誠於澳門的利益申報提及香港持有一個物業作居住用。根據香港土地註冊紀錄，賀一誠與妻於2002年以公司名義，以2300萬元購入中環愛都大廈一個高層單位連車位，單位建築面積為3347平方呎。該單位最新銀行估價已升值至1億元。
賀一誠與妻子鄭素貞。（網上圖片）
記者翻查香港註冊，顯示賀一誠早於1988年以133萬港元購入九龍塘又一村一個單位，1997年樓市崩潰前以780萬元售出，帳面獲利600多萬元。
1997年，賀一誠與妻透過公司再以1218萬元購入中半山麥當勞道 35號威豪閣一伙，持有十年，於2007年以1418萬元售出，帳面獲利200萬元。
賀的妻子鄭素貞較為港人熟悉是她曾伙拍家人，於香港代理韓國化妝品牌MISSHA，涉及公司為美莎(香港)有限公司，該公司於2015年結業。記者發現，兩個月前，高等法院接納清盤人的申請，正式下令該公司完成清盤。
賀一誠2015年曾回覆傳媒稱，鄭素貞停業前已將涉及公司的全數股份贈送其弟，已不再承擔公司的任何債務及法律責任。
賀一誠現時透過公司持有中環愛都大廈一單位，市值一億元。（資料圖片）
香港法院兩個月前頒令美莎(香港)有限公司完成清盤。(香港註冊文件)