賀一誠早於80年代來港置業 　妻家族化妝品公司兩月前完成清盤

澳門特首賀一誠正式就任，其實這位澳門新特首與香港淵源深厚。賀早於20多年前已與妻鄭素貞來港，亦數度購買物業，半山、又一村、中環都有他的足迹。

截至本年5月的香港註冊紀錄，賀與妻子均持有香港身份證。賀現時透過公司持有中環愛都大廈一個豪宅，市值一億元。