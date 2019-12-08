【澳門回歸20年】賀一誠：澳門繁榮穩定在於全面準確貫徹一國兩制

澳門候任行政長官賀一誠接受新華社專訪時表示，澳門回歸20年來繁榮穩定，在於全面準確理解和貫徹一國兩制方針，不斷落實好中央政府各項要求，今後會推進一國兩制實踐在澳門行穩致遠。他又指，澳門立法會是以愛國愛澳議員為主體，大多數都明白提出不同意見是為監督政府、配合更好施政，而不是盲目反對。

澳門候任特首賀一誠。（資料圖片）

認真考慮設立愛國愛澳教育基地

賀一誠說，博彩業為澳門帶來很大稅收，支撐醫療、教育、養老等福利事業，其他行業暫時無辦法立刻取代，近年已加大科技投入，培育具有高附加值產業，例如已投入資金在橫琴建設中醫藥產業。而澳門一段時間以來，填海造地已達建屋要求，會持續增加房屋供應回應訴求。

大灣區發展方面，澳門要把握好建設世界旅遊休閒中心、搭建中國與葡語國家商貿合作平台、以及建設多元文化共存交流合作基地的定位，積極融入國家大局。

賀一誠又指，從小學到高中，澳門大部分學校正確執行「愛國愛澳」教育方針，堅持使用「愛國愛澳」教材，定期舉行升國旗等儀式，不斷增強青年人的民族自豪感和國家認同感。



賀一誠說，澳門教育界人士提出本地應當設立一個「愛國愛澳」教育基地，以便青年人能更好認識近代以來，中華民族逐漸走向富強的過程，他會認真考慮這一建議，又指培育「愛國愛澳」精神，不是一朝一夕，需要長期堅持不懈。