揭亞洲毒梟之王「三哥」　報住長亨邨　港警：不評論個別個案

路透社早前報道，華人Tse Chi Lop（謝志樂譯音）被多國執法部門認定為世界級「亞洲毒梟」，更被形容達墨西哥毒梟「矮仔」古茲曼（ Joaquín “El Chapo” Guzmán）的傳奇級數。 謝旗下販毒集團「公司（Company）」跨國生產及販運冰毒、海洛英、K仔，一年生意額近5000億港元，即港府估計明日大嶼的造價。 《香港01》追查謝志樂在港行蹤，發現他在香港所設立的公司，竟然以青衣公屋地址作申報，記者曾到該址拍門。另外，記者又發現謝曾被新加坡金沙賭場在港追償1100萬港元，後被申請破產。香港警方及海關表示，不評論個別個案。

路透社報道，澳洲於數個月前曾領導多國執法部門，展開大型掃毒行動，但謝仍然在逃。人稱「三哥」的謝，常駐港、澳、台三地，目前自由，為人慎重但好賭，身邊有八名泰拳高手保護，坐私人飛機出入。

謝被指管理販毒集團，生產及販運冰毒、海洛英、K仔，估計2018年利潤達616億港元。他的生意橫跨亞洲，包括日本、香港、澳門、中國、台灣、緬甸、澳州、泰國。組織嚴密、殘酷。組織由香港14k、和勝和、大圈幫、台灣竹聯辦等結盟組成，又與日本黑幫等結盟、他於緬甸的毒品生產線據知由當地撣州軍閥保護。

亞洲新毒梟王「三哥」謝志樂，在香港註冊的公司，報住長亨邨。（Google圖片）

謝夫婦申報住青衣長亨邨

現年約55歲的謝出身廣東「大圈幫」，後來遷港，回歸前再移民加拿大，1998年於美國因販毒受審，求情後獲輕判9年，2006年放監後返回加拿大，之後重返香港。2011年，謝與妻子Tse Yim Fun於香港成立註冊公司「中和投資集團有限公司」，二人申報加拿大護照，均沒有留下中文姓名，二人申報地址為青衣長亨邨亨怡樓一個中層單位。「中和投資集團有限公司」2016年仍有向公司註冊處交周年申報表。

記者早前到該單位拍門，一位年約60歲的女士手抱嬰兒開門，她稱自己來自廣東惠州，與家人已居於單位三十年，不認識謝。記者將謝的近照給她看，她未細看便說不認識。她指單位曾收到有不屬於她一家的信件，但由於信件是英文未有細閱，只交給家人。記者問懷疑有毒梟利用她的單位登記住址，她表示不知情，又稱感到害怕。

「中和投資有限公司」的辦公室就位於尖沙咀好時中心，記者上門發現該址目前為一間玩具公司的產品展覽廳，玩具公司一工作人員表示，已租該辦公室三四年，從未聽過涉事公司及謝志樂。

去年十月，泰國警方在邊境堵破一個毒品實驗室，相信屬「三哥」旗下販毒集團。（路透社）

星加坡金沙追1100萬賭債

另外，記者又發現，謝曾經被Marina Bay Sands Private Ltd（即新加坡濱海灣金沙酒店）於2017年11月追討欠債，涉事新加坡幣190萬元，拆合約1100萬港元。金沙以償權人身份，透過孖士打律師行向香港法院，申請謝破產。

根據資料，最終金沙於2018年2月成功申請到破產令。換言之，謝在香港已經破產。根據《破產條例》，在破產令頒布後，破產人須於指定日期親身前往受託人（一般為破產管理署）指定的地方出席初次會面。究竟謝有沒有出席會面，財力雄厚的謝又為何會接受破產令，皆屬未知。然而，相關發現符合路透社對謝為人好賭的形容。