曾偉雄落選聯合國毒品和犯罪問題辦公室主任　曾獲中國政府提名

撰文：鄭翠碧
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警務處前處長、國家禁毒委副主任曾偉雄，在6月時獲中央政府提名，競逐聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。
不過，聯合國公布，這個職位由埃及社會團結部長瓦利出任，讚揚她在可持續發展、滅貧、社會保障、婦女及青年充權等工作都富有經驗。
今年6月中國政府提名曾偉雄競逐有關職位，當時外交部發言人耿爽指，是中方堅定維護多邊主義、支持聯合國工作的具體體現。不過其後本港有11萬人聯署要求美國反對曾偉雄競逐有關職位，而美國共和黨參議員克魯茲也促請特朗普政府，阻止曾偉雄競逐有關職位，他解釋，中國試圖在不同國際組織增加影響力，以推動其議程，聯合國更不應讓一名曾在香港協助中國進行打壓的人，出任領導層。
香港前警務處處長曾偉雄。（網上圖片）
聯合國秘書長古特雷斯任命埃及社會團結部長瓦利，擔任下任聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。聯合國指，瓦利在可持續發展、滅貧、社會保障、婦女及青年充權等工作都擁有超過30年的經驗，而且建立了一套全國禁毒策略，引起全國對毒品的關注，針對青年推行全國性的預防毒品的運動，並首創革新性的活動，令濫藥者可以重投社會，重新融合及復元。聯合國亦指她精通英文、法文、阿拉伯文等語言。
曾偉雄落選聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。 （資料圖片）
曾偉雄2011年至2015年出任香港警務處長，在雨傘運動期間被指以強硬手法對付示威者，是富爭議性的「鷹派」人物。 （資料圖片）