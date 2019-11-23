曾偉雄落選聯合國毒品和犯罪問題辦公室主任　曾獲中國政府提名

警務處前處長、國家禁毒委副主任曾偉雄，在6月時獲中央政府提名，競逐聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。

不過，聯合國公布，這個職位由埃及社會團結部長瓦利出任，讚揚她在可持續發展、滅貧、社會保障、婦女及青年充權等工作都富有經驗。

今年6月中國政府提名曾偉雄競逐有關職位，當時外交部發言人耿爽指，是中方堅定維護多邊主義、支持聯合國工作的具體體現。不過其後本港有11萬人聯署要求美國反對曾偉雄競逐有關職位，而美國共和黨參議員克魯茲也促請特朗普政府，阻止曾偉雄競逐有關職位，他解釋，中國試圖在不同國際組織增加影響力，以推動其議程，聯合國更不應讓一名曾在香港協助中國進行打壓的人，出任領導層。