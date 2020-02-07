【武漢肺炎】港居民父武漢病逝　檢測後無交代　死因：疑似新肺炎

「武漢肺炎」疫情席捲全中國，截至本周三（5日）已破2.8萬宗確診，563人死亡。疫症爆發地武漢累積病例逾一萬宗，不過自上月23日宣布「封城」後，外界難掌握市內情況。 《香港01》接觸到身處武漢的香港居民秦亮（化名），其父曾入住14名醫護人員被一名「超級傳播者」傳染的武漢協和醫院，曾接受病毒檢測但候數日無果，上周病逝，死因為「疑似新型冠狀病毒肺炎」。他指當地同類個案很多，有病人未能入院，質疑實況遠較官方公布惡劣。 武漢巿委副書記胡立山周三（5日）承認醫院床位不足，很多疑似病人未能入院救治。湖北省委書記蔣超良指示，盡快切實做到應收盡收，並改進方法，快速篩查疑似病例。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，武漢的醫療系統正承受極大考驗，相信實際死亡數字較目前所知更高。港區人大代表葉國謙，相信當局不會隱瞞。

香港居民秦亮（化名）正處武漢自行隔離，他父親上周在當地醫院病逝，死亡證註明死因為「疑似新型冠狀病毒肺炎」。（受訪者提供）

《香港01》近日聯絡到身處武漢、正自我隔離的秦亮。記者透過身份證明文件及相片核實他的身份後，透過通訊軟件與他視像訪問，了解他父親在武漢的治療過程及當地現況。

秦父上月初入住協和醫院 同期14醫護染病

秦亮父親1月初入住武漢協和醫院，15日起開始連續三天發低燒，其後出現呼吸困難等病徵。秦亮從外地趕至醫院探望，「初時爸爸進食同說話都正常，無大問題」，惟22日院方突然通知，指政府要將秦父轉往規模較小的武漢市紅十字會醫院。

「所有發燒及疑似『武漢肺炎』的病人都要轉院，院方說是政府的流程」，秦亮稱曾反對，因為爸爸身體虛弱，而且協和醫院的護理較好，不過最終無奈妥協，讓爸爸與其餘超過80名病人一同轉院，「安排非常急，當日傍晚6時開始，直至午夜12時仍未輪到爸爸」。

病毒檢測數日無果 死亡證寫「疑似新型冠狀病毒肺炎」

24日凌晨，秦父被轉送紅十字會醫院一間四人病房，院方同日為秦父作病毒核酸測試，不過秦亮指直至父親數日後病逝，醫生都無交代結果，「醫護也只叫你等，追了兩次也沒回音，最終只在死亡證寫上『疑似新型冠狀病毒肺炎』，（爸爸）死得不明不白、很冤枉」。

秦亮指，父親病故後院方用白布包裹遺體，由殯儀館直接檢走火化，不得進行追悼儀式。他指在醫院的數日間，每日都看見懷疑肺炎的病人死亡，但未聽過當中有人註明確診，質疑官方並無將疑似個案病逝者，計入疫症的死亡數字。

正在武漢自行隔離的秦亮又指，部分人在社區自行隔離多天，他們沒有住院，亦無作檢測，成為「漏網之魚」。對於父親驟然病逝，秦亮稱感悲憤，同時擔心母親健康，至於自己會否染病，「都由不得我擔心，只好聽天由命」。

記者曾致電武漢市紅十字會醫院查詢，但電話無人接聽。

秦亮父親在上周在武漢市紅十字會醫院因肺炎病逝，他稱院方以白布包裹遺體，由殯儀館直接檢走火化，不得進行追悼儀式。（受訪者提供）

院內輕重症無隔離 院外數百人候診

另一方面，秦亮指武漢的醫院人手設備均不足，隔離措施欠妥，「爸爸入住的病房男女病人混住，冷氣也是壞的，只有很細的窗戶，不夠讓頭伸出去」，而病房非負壓病房亦無隔離，「不知道同房中哪人確診及重症，交叉感染風險極大」。

他又指，在不同樓層經常見到有人咳嗽、嘔吐，甚至嘔血在容器內、呼吸困難，很多病人亦不戴口罩，而父親轉院的第一晚完全不見醫護人員，後來才增至8名醫護人員。醫院外亦嚴峻，每日發熱門診都有數百人輪候，全屬咳嗽及發燒的病人。

香港鳳凰衛視特約記者敖慕麟，上月在家鄉武漢現場採訪，之後發燒，他與父母一同感染肺炎。他早前亦為父母連續數日奔走多間醫院，仍無床位入院及無法作病毒檢測。據悉，他的父母周一（3日）終於確診感染新型冠狀病毒，父親情況嚴重，現已入院。

秦亮談及父親在武漢的治療過程，稱父親曾被要求轉院，其後入住武漢市紅十字會醫院一間約150平方呎的4人病房。他指該幢醫院大樓有16層，每層有8間4人房及兩間2人房，冷氣是壞的，只有很細的窗戶。圖為該4人病房的相片。（受訪者提供）

疑似病例逾2.4萬宗 死亡個案數目不明

自上月21日起，國家衛健委網站每日公布全國疫情數字，包括確診、死亡及疑似病例。例如截至周三（5日），全國確診28,018宗；死亡563宗；疑似病例有24,702宗，不過無列出當中的死亡個案數字，而對比上周三（30日）的12,167宗，疑似病例於一周間增逾一倍。

內媒《財經》上周六（1日）報道，武漢市有多名未確診病人死後被歸類為「普通肺炎」。報道引述一位醫生指，未確診就去世的病人不會計入確診死亡人數，只能算「肺部感染死亡」，又指一間定點醫院有至少5宗死亡疑似病例未確診，意味官方數字不能完全反映疫情。

武漢巿委副書記胡立山周三（5日）於記者會上承認，市內醫院床位不足，稱28間定點醫院共提供8,254張病床，病人有8,182名，有已確診、疑似病人未能住院救治。同日，湖北省政府公布，省委書記蔣超良指示，盡快切實做到應收盡收，並改進方法，快速篩查疑似病例。

+ 3 + 2

梁子超：實際死亡數字或更高

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，武漢有大規模社區爆發，懷疑個案很多，對試劑的數量及實驗室容量是極大考驗，相信醫護及政府測試時要作取捨，亦難以重覆作測試。他認為，當地醫療設施匱乏，有病人未住院已死亡，實際死亡數字可能更高。

港區人大代表、行政會議成員葉國謙指，家屬有權要求醫院交待確切死因，他相信當局及醫護人員已盡全力，又指全球都關注疫情，中央政府已嚴令不得隱瞞，相信當局不會亦無需要，在病毒檢測及疫情數字上隱瞞。