【武漢肺炎】駐武漢辦主任：2000港人滯留湖北　有人提出藥物要求

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肆虐，武漢在1月23日宣布「封城」，禁止所有人離開武漢，特區政府駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢（駐武漢辦）當時決定緊守崗位，繼續與在武漢的香港人保持緊密聯繫，向他們提供可行協助。 馮浩賢今（6日）在Facebook表示，現時仍有2000位滯留在武漢的港人，正透過電話、微信、電郵協助有需要的港人和處理特殊情況。他提及，不少港人都希望能夠盡快回港，其中亦有長期病患者提出藥物要求，故他已聯絡香港入境處、衞生署等部門，強調他們盡最大努力想辦法安撫來電者情緒，亦積極想辦法運藥物，「知道香港那邊的同事們正在努力的研究可行的『散水』方案，但因為牽涉2000人，分散在省內不同的地方，還有檢疫，所以真的是一個非常頭痛的問題。」

馮浩賢並上載自己的在武漢的膳食。（Vincent Fung facebook）

馮浩賢又講述武漢現時情況，稱現時市面十分冷清，醫院卻十分擁擠，其中超市和藥房仍然開門營業，不過是價錢較貴，「雖然這𥚃的人都困在家裡不能走出去，但還是很團結，一起對抗這次災難。」

馮浩賢又稱，武漢與香港一樣經常流傳不同謠言，其中有稱駐武漢的美國領館上周撤離時留下生化武器，埋藏在領館後院的地下一米半，而軍隊已封領館調查。他笑言該領館與他的辦公室在同一大廈，「如果他們有什麼生化武器埋在這𥚃，那麼我應該已經中了生化武器的毒，死掉了」，他更呼籲大家要「搶購我地嘅良心、理性和智商返嚟呀。」

馮浩賢在facebook表示，現時仍有2000位滯留在武漢的港人，他稱正透過電話、微信、電郵協助有需要的港人和處理特殊情況。（澎湃新聞）

抱歉未能回港為女兒慶生

馮浩賢表示，不少朋友關心他的情況，亦有問他的廚藝有否進步。不過他直言自己實太忙，每天都隨便「弄一頓吃一頓」，能夠連續數日想到不同菜式已很了不起。

最後馮浩賢為未能回港與女兒慶祝生日致歉，又希望她能夠幫助媽媽打理家中事件，「你已經長大，可以喝點酒了」，「我在公寓𥚃找到了一瓶從香港人在山西開的酒莊買回來的紅酒，遙遠的祝你生日快樂，身體健康。」