【口罩工廠】創辦人唐家輝曾被追債仍破產：早前已回應 無補充

本地口罩生產商「口罩工廠」（Mask factory）近日網上發售自製口罩，吸引不少市民預訂。但近日原業主中止租約，其廠房由屯門工廈搬至流浮山，引起網民議論紛紛。 《香港01》翻查查冊資料，經常接受傳媒訪問的口罩工廠創辦人之一唐家輝，以往曾欠債，目前仍在破產期內，他於2016年12月14日被高院頒令破產，以破產令四年計算，唐仍於破產期內。唐及其他創辦人透過助手回應表示，已經在社交媒體以及較早前的訪問回應，未有補充。

翻查資料，唐於2016年10月14日被星展銀行 （香港）入稟申請破產，兩個月後高院正式頒令。紀錄顯示，唐因旗下任董事的BANANA LIMITED欠下星展89.9萬元，於2016年3月被星展入稟追討。

唐及他任董事公司過去牽涉不少訴訟，包括於2016年8月被美國運通追討30.8萬元債項，同年BANANA LIMITED另欠一間科技公司最少10萬元，總計單是2016年，唐及他任董事公司最少被入稟追討逾百萬元。

口罩工廠創辦人之一唐家輝現正處破產期，唐及其公司過去亦涉及多宗訴訟，被入稟追討逾百萬元。（資料圖片／梁鵬威攝）

破產管理處指出，破產人若能遵照《破產條例》的規定和條件，以及債權人和受託人都沒有提出反對等等，便會在破產令頒布當日起計算的4年後自動獲得解除破產。換言之，唐的破產令最早於今年底解除。

《香港01》昨向唐家輝及口罩公司查詢此事，唐家輝透過助手指出，數位創辦人表示已經在FACEBOOK以及較早前做的訪問做了有關回應，因此暫時沒有新的意見想發表。翻查資料，唐於約一周前曾接受媒體訪問，對於以往欠薪，直認不諱，指當時社會環境不太好，加上管理不善，但已盡力解決問題。

口罩工廠位於屯門的工場日前被退租，廠房負責人更於門外貼出免責聲明，指雙方已解約。（資料圖片／鄧詠中攝）

根據公司註冊處資料顯示，口罩工廠有限公司（MASK FACTORY）有3名股東，包括楊正賢、李嘉榮及方兆祺，股權分佈依次為50%、25%及25%。唐家輝沒有列入公司股東之列，有媒體引述他在訪問中有表明是「替老闆打工」、屬「搞手」，投資者另有其人。

記者昨晨曾到口罩工廠位於觀塘的註冊地址，職員稱唐家輝及公司三名董事正忙於搬廠，均不在場。（李穎霖攝）

記者昨晨曾到口罩工廠位於觀塘的註冊地址，職員表示該單位為華藝娛樂集團的辦公室，與口罩工廠分開營運。職員又指，唐家輝及公司的三名董事近日忙於工廠搬遷事宜，預計流浮山新廠房數天內可以開始運作。