【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組三人確診　曾發燒新郎提早完大馬蜜月

衛生防護中心周五（20日）公布，愉景灣婚禮群組至今有3人確診，均無外遊紀錄。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新郎度蜜月後回港亦報稱不適，現在赤鱲角亞博館等候結果。 據悉，新郎在婚後曾發低燒，退燒後到馬來西亞度蜜月，惟到埗一、兩天後，得悉婚禮上有賓客確診，故提早於昨晚（19日）回港接受檢測。 另外，張竹君指愉景灣婚禮群組首名確診者（第191宗個案）未病發時，在婚禮與兩人接觸，該二人同告確診（第223、237宗個案）；而她在婚禮前一天亦與其他人在中環蘭桂坊用餐，當中兩人均確診（第217、250號宗個案）。

愉景灣婚禮感染群組新郎在婚後曾發低燒，退燒後到馬來西亞度蜜月，惟到埗一、兩天後，得悉婚禮上有賓客確診，故提早於昨晚（19日）回港接受檢測。（資料圖片）

新郎曾低燒 周四提早回港

上周六（14日）在愉景灣酒店舉行的一場逾80人出席婚禮，成為最新本地新冠肺炎感染群組，目前已有三人確診。衞生防護中心傳染病主任張竹君於周五記者會上指，新郎日前已從外地回港，報稱不適，在機場亞洲國際博覽館接受檢疫，正等候結果。

曾接受《香港01》訪問的婚禮其中一名賓客K透露，新郎在婚後曾發低燒，惟很快便退燒，他隨後到馬來西亞度蜜月。但到埗後一、兩天便收到有婚禮賓客確診的消息，新郎亦曾發燒，故此一對新人決定立刻買機票昨晚趕回港，提早完結度蜜月。

香港愉景灣酒店回覆記者查詢指，已得悉數名曾出席婚宴者確診，受影響的宴會場地由即日起關閉14天，相關員工亦需家居隔離，而住客及訪客進入酒店時須量度體溫。（見另文）

3月20日新增48宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，愉景灣婚禮感染群組至今確診人數為3人。（余俊亮攝）

三確診均無外遊 首名確診女曾赴蘭桂坊用餐

愉景灣婚禮群組至今有3人確診，均無外遊紀錄。當中，張竹君指34歲的首名確診女子（第191號個案）病發前，在婚禮與兩人接觸，二人同告確診（第223、237號個案）；而她在婚禮前一天（13日）亦與其他人在中環蘭桂坊用餐，有兩人均確診（第217、250號個案）。

衞生防護中心本周三公布，愉景灣婚禮群組的首名確診個案。《香港01》周五訪問其中一名出席的賓客K，他確認婚禮的一名兄弟、一名姐妹及女賓客初步確診。