【新冠肺炎】旺角麻雀館全場滿座　有雀友無戴口罩攻四方城

政府早前公布因應新冠肺炎疫情，關閉六類娛樂場所，但不包括麻雀館及卡啦OK，被批評「漏招」。衛生防護中心昨日（31日）更公布有卡啦OK出現小型感染群組。政府今午已正式公布，要求麻雀館及卡啦OK等場所關閉14日。 《香港01》記者今午巡視旺角砵蘭街多間麻雀館，發現至少四間幾乎全場滿座，有逾百雀友打牌，更有人無戴口罩。有麻雀館則在門口貼出告示，嚴禁配戴家居隔離手帶人士進場，場內亦會供應口罩及消毒搓手液。

記者在政府公布新措施前，巡視旺角亞皆老街與砵蘭街交界的麻雀館，其中四間均幾乎全場滿座。（羅君豪攝）

政府今午正式公布，要求卡拉OK、麻雀館等場所即日關閉14日。記者在政府公布新措施前，巡視旺角亞皆老街與砵蘭街交界的麻雀館，其中四間均幾乎全場滿座，初步觀察各有30至40枱即逾100名客人在內打牌，另有數人在旁觀戰及等位。

現場所見，雀友之間距離不遠，只有一至兩呎，有數名雀友更無戴口罩打牌，但職員和其他雀友未有開聲提醒。有麻雀館在門口貼上告示，稱不接受配戴家居隔離手帶人士進場，又稱向客人提供口罩及消毒搓手液，雀友入場前亦需量度體溫。

一名麻雀館女職員向記者稱，不擔心肺炎疫情，惟對政府命令關閉麻雀館表示接受，「咪當放吓假囉，冇影響。」她又指麻雀館在疫情下有自律措施，進場前需探熱已經實行了好一段時間。

記者在政府公布新措施前，巡視旺角亞皆老街與砵蘭街交界的麻雀館，其中四間均幾乎全場滿座。（鄭嘉如攝）

有麻雀館在門口貼上告示，稱不接受配戴家居隔離手帶人士進場，又稱向客人提供口罩及消毒搓手液，雀友入場前亦需量度體溫。（鄭嘉如攝）