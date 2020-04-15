【口罩騙局】內地公司冒稱可辦歐洲認證　假證書你遇過多少？

新冠肺炎全球爆發，令口罩成為國際貿易的關鍵詞，有不法商人乘機製造假證書欺騙買家。記者於內地網頁找到多個聲稱可以提供口罩外國認證服務的公司，有公司以低價及快速驗證推銷，但實際上並無相關歐盟驗證資格。 可疑證書於全球流傳，口罩廠商、貿易商以至小市民，一樣有機會中招。記者從歐洲監管機構，整理出各類可疑證書，供市民參閱，當中不少已經在港流傳。 質檢顧問黃喜龍提醒，現時獲歐盟認證的口罩，僅得部份在經公告機構審核測試後獲發證書，並可於網上查詢。而美國FDA則不會就口罩印發證書。

歐盟CE認證是產品信心保證，除把口罩出口到歐洲必須取得歐盟CE認證，不少香港藥房都以此招徠客人購買口罩。然而，證書真偽卻連口罩廠商都難以辨別。

內地公司冒稱可作歐盟驗證資格

記者於內地網頁找到多個聲稱可以提供口罩歐盟認證服務的公司，有公司以低價及快速驗證推銷，但實際上並無相關歐盟驗證資格。記者以口罩貿易商身份，以微信聯絡到兩名深圳中介，表示手上有批口罩想出口到外國，希望辦好歐盟CE認證。

有內地公司向記者冒稱可辦歐洲CE認證。（微信截圖）

有一名女中介聲稱可於兩周內辦好CE認證，價格為1.8萬元人民幣，惟她提供的證書樣本，經查證後卻非正規的CE證書。記者問有關證書是否能確保口罩可供出口到歐洲，對方竟表示：「不能保證100%哦！」相比之下，另一間正規的中介公司就表示需時五周才辦到CE認證，價格為13.6萬元人民幣。

無良商人以偽證書騙消費者

由於現時各國都對口罩需求殷切，因此一時之間口罩貿易十分興旺，不少廠家為求通關，以及令買家有信心，都會想盡辦法取得認證證書。不少無良商人借機偽造口罩證書，售予廠商；同時，部份不良廠商亦魚目混珠，以偽造口罩證書吸引買家。

意大利成為歐洲疫情的重災區，當局決定實施全國封城，圖阻止疫情進一步擴散。（Reuters）

全球最大的認證機構之一，英國BSI在網頁公佈發現大量假證書。由歐洲工廠、入口商、經銷商組成的非牟利標準組織European Safety Federation（譯：歐洲安全聯盟），亦於網站公佈了一系列的可疑證書，部份已經歐盟公告機構確認屬假證書（相關網站）。市民可於圖輯瀏覽可疑證書。

European Safety Federation 於網頁列出的可疑證書↓↓↓

+ 34 + 33 + 32

質檢顧問：獲CE認證 不等於一定獲印發證書

質檢顧問黃喜龍表示，最近兩個月收到約50個有關口罩的查詢。他解釋現時口罩要入口歐盟國家，必須獲得歐盟CE認證。但獲CE認證，不等於一定獲印發證書，主要視乎口罩的報關用途。

入口歐洲的口罩報關時主要分成醫用口罩（MDD/MDR）及個人保護裝備（PPE）。例如屬未經滅菌的醫用口罩，廠商只須作自我聲明，以及準備相關的醫療管理系統、測試及技術文檔，以供將來歐盟海關或主管當局進行抽查；若屬已滅菌的醫用口罩，廠商便須交由歐盟指定的公告機構進行CE認證審核（Compliance Audit），之後便會獲印發證書。

消費者可憑證書公告機構號碼 查閱真偽

至於市面流傳的不少證書，當中不少均與口罩品質的審核或法定製造商是否符合進口到歐盟的要求無關。部份可能只是確保廠房運作的質素，或是其他CE認證的行政證書等無關口罩質素的證書，甚至乎由沒有審核資格（Competent NB）的機構發放。他表示，消費者可以憑口罩盒上的CE標誌旁或相關證書上的公告機構號碼，到歐盟網上資料庫NANDO查閱公告機構是否具有資格。

另外，黃又提醒，FDA認證是由美國藥物及食物管理局進行審查、批核及註冊，不會為產品發放證書。因此坊間流傳的FDA證書都與口罩質素無關，市民需要留意。