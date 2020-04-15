【口罩騙局】美商遇中國口罩騙局損百萬美元　換來萬聖節面罩

新冠肺炎全球爆發，令口罩成為國際貿易熱門關鍵詞，有不法商人卻造假證書欺騙買家，甚至在對方付款後失蹤。有美國商人向合作五年的中國廠商採購百萬美元口罩，但付款後對方卻消失；有美商甚至換來萬聖節口罩。 香港中小微企業聯合會長佘繼標表示，他也收到不少口罩出口生意邀請，也知道有香港商人也希望從中獲利。他認為目前疫情下，如果商人不熟行情，又不能到內地視察廠房，魯莽投資，只會「貪字得個貧」。

熟悉國際法及中國法律的美國律師Dan Harris近期接到大量有關醫護產品貿易的查詢，包括接到三名美國貿易商透露，自己向中國商人購買醫療用品時，被騙超過100萬美金。

合作5年 供應商騙100萬美金

記者以電郵訪問Dan Harris，他表示被騙商人本身並非從事醫療行業，其中兩個是被合作起過5年的定期供應商所騙，對方近期稱有醫療物資出售。一名美商付出超過100萬美金購買，對方就隨即消失。另一個案的美商，就換來陳舊的萬聖節面罩（英語同稱Masks）。

美國律師Dan Harris表示，近日接到多個美商遇中國口罩騙局的查詢。（網上圖片）

Dan Harris表示疫情之下，原本造襪子、玩具的大陸廠商都變成口罩生產商，而賣哥爾夫球的美國零售商同樣想大手採購口罩，令市場十分混亂。美國採購商向他們律師行查詢中方廠商提供的證書，經調查組同事一看，用肉眼已看出十中有九屬虛假。有華商只稱自己產品符合「國際標準」，結果到貨時口罩不符採購商國家規定，不能入口，採購商得不嘗失。

不愁買家 採購商難訂保障協議

他表示目前口罩貿易求過於供，就算採購商希望以第三方託管形式作交易，但由於廠家根本不愁買家，採購商難以較有保障的方式協議，但Dan Harris仍強烈建議採購商在不確定情況下，沒有駐當地的檢測員查廠，或得不到正式中方法律文件，就不要購買；採購時亦應該再三核實買家身份。

另外，Dan Harris又提及不斷從客戶口中得知，中國官方並不希望將醫療物資出口到中共眼中「不友善國家」，例如美國，而希望將醫療物料出口到「友善國家」，尤其是最重要的PPE及測試劑。他說，即使你接觸到專門生產醫療物資的大廠，官方會限製該些公司出口，將物資作內需用途，或經政府轉手到「友善國家」。因此，他認為想從事口罩貿易出口生意絕不容易。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月7日，紐約州是美國疫情重災區，當局實施居家令，紐約市的時代廣場街道空空如也。（Reuters）

作為目前美國疫情最為嚴重的地方，紐約州新冠肺炎確診病例已超過意大利。圖為4月6日，紐約醫護人員穿着個人防護裝備，將屍體推到一輛冷藏拖車上，充當臨時停屍房。（AP）

中港商人主動參與 遇騙損失重大

口罩生意陷阱也「騙及」港商。香港中小微企業聯合會長佘繼標表示，疫情全球爆發，口罩出口到歐美看來利益豐厚，不少中港商人主動拉線，希望藉機賺一筆。佘表示，他身邊也有人邀請他參與口罩出入口生意，但他認為屬「傻生意」。

他解釋，按他所知，美國商界普遍用銀行信用狀（LC）進行交易，收到貨才會付錢。而香港貿易商在口罩貿易鏈中作中間人，交易時就要先為美國商人墊支大陸口罩廠。結果，如果口罩廠商有問題，在中間的港廠就損失重大。佘說不少港往往只在網上認識到口罩商，之後由於疫情問題，又不能到大陸廠房視察，只靠電話微信了解對方，自然容易被騙。而且口罩貿易投資額動輒百萬現金，「唔呃你呃個？」