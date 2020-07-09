國安公署臨時大樓原酒店圖則「無紀錄」　屋宇署：版權人反對公開

港版國安法生效後，國安公署以香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓。《香港01》早前發現，屋宇署的百樓圖網顯示備有該酒店的建築圖則，惟查閱時系統顯示「找不到任何樓宇紀錄」。 屋宇署發言人指，由於該酒店樓宇紀錄的版權擁有人反對，故署方不會按《建築物條例》，將相關圖則開放予公眾查閱。《香港01》向香港中旅集團查詢反對原因，截稿前未獲回覆。

國安署大樓原酒店圖則「無紀錄」 屋宇署：版權人反對公開

國安公署臨時辦公大樓本周三（8日）啟用，《香港01》日前報道，屋宇署的百樓圖網顯示備有銅鑼灣維景酒店的圖則紀錄，以及圖則編號，惟記者進一步查閱時，該系統顯示「找不到任何樓宇紀錄」。

屋宇署回覆查詢指，該酒店樓宇紀錄的版權擁有人，曾向署方提出反對公開相關資料，「故除非申請查閱這些樓宇記錄的人士能提供該版權擁有人的授權書，連同該授權人擁有這些資料版權的聲明書」，署方才會處理。

屋宇署又指，根據《建築物條例》呈交予署方的圖則屬「具有版權的藝術作品」，受到《版權條例》保護，而業主一般是物業圖則的版權擁有人。如版權擁有人反對，署方不會安排公眾人士查閱相關樓宇記錄及發出副本。

屋宇署回覆《香港01》指，銅鑼灣維景酒店樓宇圖則的版權持有人，曾向署方提出反對公開相關資料。（銅鑼灣維景酒店網頁）

香港中旅集團暫未回應

《香港01》周三向持有銅鑼灣維景酒店的香港中旅集團查詢，是否曾向屋宇署提出反對公開該酒店的圖則記錄、反對原因，以及提供酒店予國安公署使用的詳情，惟截稿前未獲回覆。

港版國安法7月1日生效，駐港國安公署以銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓，該大樓昨日（8日）早上開幕，特首林鄭月娥、中聯辦主任兼國安委顧問駱惠寧，以及國安公署署長鄭雁雄等人出席開幕儀式。