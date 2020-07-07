國安法│變身國安公署臨時基地　銅鑼灣維景酒店網上圖則離奇消失

港區國安法生效近一周，有傳媒突然報道國安公署，將以香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓。消息指，該臨時辦公大樓將於本周三（8日）早上開幕。 《香港01》發現，雖然屋宇署百樓圖網顯示備有該酒店的樓宇建築圖則，不過查閱圖則時系統卻顯示「找不到紀錄」。記者向屋宇署查詢原因，正待回覆。 百樓圖網備存絕大部分非政府建築物的圖則，供公眾查閱。測量師學會前會長何鉅業指，業主拒絕公開、圖則待更新等都有可能導致不能查閱圖則。

有傳媒報道，銅鑼灣維景酒店將被用作國安公署臨時辦公大樓，並於明天（８日）早上開幕。（黃偉民攝）

百樓圖網顯示有紀錄 惟無法查閱

屋宇署的百樓圖網備存大部分非政府建築物的圖則，包括樓宇的建築及結構圖則，以及小型工程紀錄。註冊用戶登入後，可以地址搜尋樓宇，如該網站有備存目標樓宇的圖則或紀錄，該樓宇會顯示為黃色；相反，如網站沒有目標樓宇的相關紀錄，該樓宇會顯示為灰色。

屋宇署的百樓圖網上，銅鑼灣維景酒店所在位置 （紅圈）現顯示為黃色，即網站有備存酒店的圖則紀錄，並顯示相關紀錄的編號。（百樓圖網）

記者今午（7日）在百樓圖網搜尋銅鑼灣維景酒店，樓宇顯示為黃色，即網站備有該酒店的圖則紀錄，而網站的地圖亦顯示出該酒店相關圖則的編號，不過當記者進一步輸入圖則編號，以查閱圖則紀錄，系統離奇顯示「找不到任何樓宇紀錄」。

《香港01》正向屋宇署查詢原因，正待回覆。

記者於百樓圖網輸入酒店圖則編號，以查閱相關紀錄，惟系統顯示「找不到樓宇記錄」。（百樓圖網）

中聯辦、外交部駐港公署圖則均可查閱

根據現行機制，私人土地上已落成建築物的核准建築圖則可在屋宇署在互聯網上的「百樓圖網 」查閱。「百樓圖網 」備存絕大部分私人建築物的圖則，少數個案除外。另外，政府建築物由於不受《建築物條例》規管，例如金鐘政府總部及立法會大樓的圖則紀錄，亦不會公開。

不過，以往駐港機構建築物的圖則亦可在百樓圖網查閱，例如三個駐港機構中，除了駐港解放軍總部及軍營等一直無資料外，中聯辦大樓及外交部駐港特派員公署的圖則紀錄，現時在該網站仍可查閱。另外，一些特殊的私人建築物，例如銀行的金庫，公眾亦不能查閱其建築圖則。

百樓圖網未有備存駐港解放軍總部及軍營的圖則資料，惟網站仍有中聯辦大樓及外交部駐港特派員公署的圖則紀錄，供公眾查閱。（資料圖片／林振華攝）

翻查資料，中聯辦大樓前身為招商局興建的甲級商廈「西港中心」，屬於私人樓宇，樓宇圖則紀錄一直可供查閱，而大樓於1999年由中聯辦購入並改裝成總部後，圖則亦繼續於百樓圖網可供查閱。

何鉅業：原因難測 業主拒絕、紀錄正更新都有可能

香港測量師學會前會長何鉅業指，屋宇署有備存樓宇圖則，而百樓圖網無法顯示相關紀錄的情況並不罕見，而可能性很多，例如紀錄不完整、屋宇署正更新紀錄等，故難以猜測實際原因，「亦有可能是私人樓宇業主拒絕公開圖則，或其他特別原因，很難推斷。」

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何鉅業強調，樓宇的圖則屬於私人擁有，並無法例規定必須公開，而政府透過百樓圖網公開紀錄只為便民，供相關業權持有人或有需要人士使用，查閱時亦需填寫目的：「有時我們也找不到私人樓的紀錄，要去信屋宇署，並列出查閱原因，看能否找到實體紀錄。」