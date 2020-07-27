孟晚舟案的第三條線：郵件、PPT披露　滙豐是何角色？

7月，英國決定「封禁」中國企業華為之5G相關設備之後，華為副董事長孟晚舟在加拿大的引渡案也面臨重要節點。

此前，加拿大卑詩省最高法院於2020年5月裁定，在美方對孟晚舟的兩個控訴中，「金融欺詐」構成美國和加拿大的「雙重犯罪」；而「違反制裁」方面，雖然加拿大不制裁伊朗，卻稱在「價值觀」上與美國一致。案件「第一階段」就此做結。

7月27日，孟晚舟引渡案聆訊將在加拿大卑詩省最高法院再度開庭。由此直到2021年4月的案件「第二階段」期間，卑詩省最高法院將就兩條主線進行判決：

一：執法過程侵權：美國聯邦調查局（FBI）、加拿大安全情報局（CSIS）和加拿大皇家騎警（RCMP）是否在2018年12月1日於溫哥華機場逮捕孟晚舟時，侵犯了孟晚舟的憲法權益。 二：政治干預：美國在此過程中是否構成政治干涉的因素。

對此，加拿大控方此前按法院要求，向孟晚舟律師團隊披露了一系列相關文件，但其中大量關鍵信息被塗抹或刪減；此外，加拿大控方也一再呼籲法院不要進一步披露完整信息——這種情形自然引發了輿論的高度關注。

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不過，卑詩省最高法院7月23日披露的一批材料，卻令人們赫然留意到，此案在當下階段還有極為重要、卻未被提及的「第三條線」。

加拿大卑詩省最高法院5月27日判定孟案「雙重犯罪」成立，該案隨即進入第二階段。（Reuters）

法院披露的是份材料乃由孟晚舟律師團隊於7月17日提交，當中除了涉及「執法過程侵權」和「政治干預」的內容，還有一系列關於華為與滙豐銀行之間的往來記錄——按這些材料所示，當下加拿大檢方和美國司法部對孟晚舟「欺詐滙豐」的指控，根本無法成立。也即此案現階段的第三條主線：「指控不實」。

而這一切還需從滙豐與華為2013年8月一場不尋常的邀約、一份高頻出現的PowerPoint文件講起。

來自滙豐的詭異邀約

2013年8月22日，香港中環IFC廣場二期的扒房Agnès b. Le Pain Grille at La Loggia包間接待了一桌客人，是為時任滙豐亞太區全球銀行業務負責人Alan Thomas、時任華為董事會成員兼首席財務官的孟晚舟，以及其他工作人員。在那個裝潢高端、燈光幽暗，卻又略顯嘈雜的環境下，雙方圍繞一份PowerPoint文件，展開了一段頗為愉快、為時約2小時的對談。

當年的Agnès b. Le Pain Grille at La Loggia扒房如今已經改為一家西餅店。（資料圖片）

誰知，便是那次會晤，以及那份PowerPoint文件，後來成為美方狀告孟晚舟欺詐滙豐的導火索。而當下加拿大卑詩省最高法院所披露的材料，亦與之相關。

對於那次會晤，路透社早在2019年2月便已根據一份「滙豐內部文件」予以獨家報道。簡要概括之：孟晚舟在那次會晤上向Alan Thomas介紹了華為在2009年至2012年期間與伊朗的生意往來，並於事後在滙豐反覆索要下，提供了該份PowerPoint的英文版。

卑詩省最高法院7月23日所披露的材料，再度確定了路透此前的報道。不過在一件關鍵信息上，法院披露的內容卻有所不同——按路透社此前報道，Alan Thomas與孟晚舟的那次會晤是在「華為的請求下」舉行。然而根據當下法院披露的材料，實則是在滙豐自2013年7月起的多次邀約後，孟晚舟方於8月22日前往香港與之會晤。

7月23日，卑詩省最高法院披露孟案重要文件，包括當年滙豐向孟晚舟索要的PowerPoint文件英文版。以下為PowerPoint節錄 ↓↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

另外，按照法院所披露的材料，會晤還有幾點極為詭異之處。

其一，Alan Thomas滙豐亞太區全球銀行業務負責人的職務，與當時在華為擔任首席財務官、董事會成員的孟晚舟相差數級，並不對標。但滙豐一直堅持要見華為決策層成員。由Alan Thomas向孟晚舟發出邀請，做滙豐與華為之間重要業務往來的匯報，安排甚為奇怪。 其次，Alan Thomas數次邀約，卻並未按商務常規發送邀約郵件。 其三，扒房的會晤是為了陳述華為與伊朗業務往來，滙豐卻未安排在正式商務場所，而是選在距離滙豐總部僅數百米、人流往來嘈雜的扒房。 其四，在那次工作會晤結束，孟晚舟回到深圳之後，Alan Thomas事後多次索要了該份PowerPoint文件，且要求提供英文版。

在扒房的包間裏，為時2小時的交流，圍繞事先準備的一份中文PowerPoint，該份文件名稱為《信任、合規、合作》，孟晚舟介紹了Skycom和華為公司在伊朗業務情況，包括其相關業務並不違反聯合國、歐盟和美國對伊朗的制裁。

多年以後，這次會面卻被美國描述成孟晚舟隱瞞了華為與Skycom之間的關係，而匯豐則被描述為「金融欺詐」的受害者，因此承受潛在風險。

據加拿大公布的庭審資料顯示，滙豐銀行在指名約見孟晚舟後，曾反覆索要英文版PPT，該PPT文件成為美國指控孟晚舟的唯一關鍵證據。(Reuters)

不過，最詭異之處還是一如路透社2019年報道的那樣：「滙豐在那次會晤之後的數月間，評估了是否應繼續與華為保持業務關係，並且認為與華為的業務往來不構成名譽風險」。而事實上，滙豐也確實直到2017年才單方面終止與華為的業務往來。

事件時間線需由2009年講起

歸根結柢，導致這「引發全球政治動盪」的問題核心，在於美國司法部控訴孟晚舟涉嫌於2009至2014年間，透過名為「Skycom Tech. Co., Limited」（星通技術有限公司）的公司，與伊朗進行貿易往來，並且向滙豐銀行隱瞞且謊稱相關情況，導致滙豐在「不知情」的情況下，可能違背美國對伊朗的制裁，因此可能面臨損失。

眾所周知，自伊朗1979年革命以來，美國對伊制裁便從未停止，層層疊加。而在奧巴馬（Barack Obama）2009年擔任美國總統以來，為了推動伊朗的無核化談判，更是加大了制裁籌碼。這大幅提高了各國企業與伊朗保持業務往來的成本及代價。

有鑑於此，華為也在評估之後，逐步縮減了與伊朗的業務往來。包括在2009年出售此前持有的所有Skycom股份，孟晚舟本人也於2009年4月退出Skycom董事會。待得2012年12月，華為與Skycom結束雙方往來，華為也終止了與滙豐銀行在伊朗的相關業務。

再接下來，便是孟晚舟與Alan Thomas在中環IFC扒房的那次會晤，孟晚舟向Alan Thomas總結了過去幾年華為和Skycom在伊朗進行的業務。滙豐彼時已經在美國的監管之下，在會晤後，專門索要了PowerPoint文件的英文版本，並在隨後數月中經其強大的合規委員會完成評估，認為與自己與華為的往來不構成風險，所以繼續與華為合作直到2017年。

Alan Thomas本人Linkedin賬號簡介。（Linkedin截圖）

時光一晃便已到了3年後。據路透社報道，滙豐為了能夠免於美國的刑事制裁*，而在2016年底重新掀起了一系列針對華為的內部調查，並於2017年對美國政府的數次匯報過程中，將那份PowerPoint文件提交——同樣是2017年，滙豐單方面終止了與華為長達20餘年的所有業務往來。

註：2012年，滙豐被美國以「洗錢」和「資助國際恐怖主義行為」指控處以19.2億美元罰款，並與美國司法部簽訂了為期5年的《延期起訴協議》（Deferred Prosecution Agreement，DPA），同意「在任何調查中配合美國司法部」，否則美國司法部有權撤回協議，向滙豐提出刑事指控。

再而後，便是2018年12月1日孟晚舟被捕，以及後續各方都熟知的一系列事件。

有必要提及的是，美國司法部賴以起訴孟晚舟的重要佐證材料之一，便是該份PowerPoint文件。美國司法部控訴，孟晚舟聲稱華為於2009年已出售Skycom股份，雙方關係僅為生意夥伴，實則Skycom依舊是華為非正式子公司，致使滙豐銀行在被誤導的情況下，經美國處理了逾一億美元的與Skycom相關的金融結算服務，這些服務「有可能」違反美國對伊朗的經濟制裁，令滙豐面臨潛在風險。

Skycom為一間在香港註冊公司、被指試圖向伊朗出售遭禁售的美國電腦設備。華為於2009年出售所有持股，然而依舊被指存在非正式關係。（Reuters）

所以，華為與Skycom「理不清」的關係，以及孟晚舟該份PowerPoint中對華為和Skycom關係的解釋，便是美國司法部如今控訴孟晚舟的主要着手點。

不過，這正是此次孟晚舟律師團隊在「執法過程侵權」和「美國政治干預」以外的另一條辯護主線，也是最根本的問題：控方控訴不實，混淆視聽。

滙豐承擔風險與否，與華為及Skycom的關係無關。滙豐從頭到尾都知道華為與伊朗的業務。

混淆視聽的指責

在滙豐2017年終止與華為的業務之前，華為作為滙豐客戶長達近20年之久，無論是規模還是時常，華為都是最重要的客戶之一。在關乎孟案最重要的2009到2012年間，華為與伊朗相關業務的金融結算一直由滙豐銀行處理。

眾所周知，企業境外業務結算全權交給代理金融機構，也就是說，滙豐清楚華為在伊朗的業務，且以美元結算與否，一直是滙豐的選擇。

據法院披露材料顯示，美國前國務院、國安委法律顧問John B. Bellinger等發表專家證言。以下為證詞節錄↓↓↓↓↓

據法院披露的材料顯示，滙豐始終知道華為的伊朗業務。2010年，涉及三方往來郵件證明，滙豐完全知曉華為與Skycom的關係。從華為發給滙豐的Skycom 2009/2010年財報可知，滙豐完全了解Skycom在伊朗的業務情況。

此外，滙豐宣稱只有基層員工知道華為和Skycom在伊朗的業務，公司高層並不清楚。但此次孟晚舟律師團隊提交的證據顯示，滙豐不同區域、不同業務、不同層級的員工都在和華為直接溝通Skycom的銀行業務，譬如一名職務為高級副總裁（Senior Vice President，SVP）的香港員工在和華為員工溝通Skycom銀行賬戶權簽人的業務，而且滙豐該SVP還主動要求到華為坂田基地進行辦理——將SVP喚作「基層員工」，其邏輯實在令人費解。

在這種情況下，控方的說法為「孟晚舟隱瞞了華為與Skycom的關係，從而對滙豐構成欺詐，滙豐因此在處理相關業務時，面臨受到制裁懲罰的風險」。作為進一步補充，控方還論證了大量證據，剖析華為與Skycom在2009年，乃至2012年之後的關係。

滙豐銀行與華為有大量圍繞伊朗業務的郵件往來，以下為法院披露的郵件內容節錄↓↓↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

可問題在於，這種做法本來就是混淆視聽。滙豐從頭到尾便知道，並為華為的伊朗相關業務提供金融服務，甚至在孟晚舟2013年8月22日向Alan Thomas做完陳述，滙豐也自行評估數月之久之後，依舊認為與華為的合作「不構成風險」，那麼「欺詐滙豐」的說法談何而來？

當滙豐2017年向美國遞交材料時的態度，與它2013年的評估結果，發生了本質的變化。滙豐是在此期間獲得了什麼新的信息嗎？並沒有。至少如今控方控訴孟晚舟「欺詐滙豐」的核心舉證，依舊是那份PowerPoint。

也因此，由2013年8月22日香港中環IFC廣場扒房的那次會晤開始，直到如今孟案在加拿大卑詩省最高法院一環接一環地推進，在這場牽涉孟晚舟、華為、加拿大政府、白宮、中國政府，乃至受中美關係影響的眾多相關方的案件中，人們赫然發現，疑點最多之處，原來既非「逮捕過程中是否侵犯孟晚舟權益」，也非「案件是否受到來自白宮的政治干預」，而是滙豐銀行。

滙豐拿著這份「關鍵證據」三年多之久，為什麼起初繼續同華為做生意，而後又將其遞交給美國司法部，是什麼促使滙豐這麼做？滙豐在整個過程中是何角色？

7月24日，深圳銀保監公佈已批准滙豐銀行深圳龍崗支行關閉的批復。（網站截圖）

回頭細數，Alan Thomas與孟晚舟2013年的那次會晤為何有這麼多疑點？是什麼造成了滙豐2013年和2017年間的態度變化？路透社此前報道、孟晚舟律師所指控的「滙豐配合美國司法部構陷華為及孟晚舟」，究竟是否屬實？滙豐為何在2017年終止與華為長達20年的合作？滙豐在2017年配合美國政府做出的一系列調查中，為何將自己前客戶華為的PowerPoint交予美國？2017年12月，美國又為何在司法部合規監管員認為「滙豐的合規仍有很大缺陷」的情況下，極為罕見地未續簽《延期起訴協議》，且撤銷了對滙豐的所有刑事指控？

也同樣詭譎的是，2017年9月後Alan Thomas已開始享受退休生活。他還是一個酒店的擁有者，喜歡戶外活動和高爾夫。眾多媒體都無法聯繫上這位「神秘」當事人，他也再沒有公開發聲。

隨着案件的進一步推進，法院進一步披露信息，相信案件會愈辯愈清晰。就當下而言，人們的興趣已經被挑起。01也將持續關注，梳理陳述。