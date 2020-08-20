疫市停業│The One百老匯、MCL康怡同被入稟追租　7月各欠逾160萬

新冠肺炎疫情持續，全港戲院至今兩度被港府勒令停業，歷時逾兩個月，生意大受影響。特首林鄭月娥周二（18日）呼籲業主與租戶共渡時艱，勿對欠租商戶採取法律行動。 《香港01》周四（20日）報道，UA淘大商場及時代廣場兩間戲院被多次入稟追租。記者查閱法庭入稟狀，進一步發現百老匯The One戲院，以及MCL康怡戲院今年7月亦被業主追租；前者涉兩個月租金逾164萬元，後者更於同日兩度被入稟追租，各涉逾161萬元。 康怡廣場業主恒隆地產發言人指，已向MCL康怡戲院提供租金寬減，將繼續商討解決方案。MCL所屬的寰亞洲立集團稱暫無回應；百老匯所屬的安樂影片有限公司至截稿前未回覆。

全港戲院今年3月及7月，先後兩次因新冠肺炎疫情被勒令停業，《香港01》發現，除UA院線外，百老匯及MCL院線旗下兩間戲院，亦被物業代理公司入稟追租。（陳信熙攝）

The One百老匯、MCL康怡 7月被業主入稟追租

因應新冠肺炎疫情，全港戲院今年3月及7月，先後兩次被勒令停業，關閉時間合計已逾兩個月。《香港01》發現，除UA院線外，百老匯及MCL院線旗下兩間戲院，7月月亦被物業代理公司入稟，追討租金。

區域法院的入稟狀顯示，尖沙咀The One的百老匯 The One戲院，7月10日被One Property Limited入稟，追討2個月租金，涉款逾164萬元。

尖沙咀The One的百老匯 The One戲院，被One Property Limited入稟追討2個月租金，涉款逾164萬元。（羅君豪攝）

據另外兩份區院入稟狀，鰂魚涌康怡廣場的MCL康怡戲院，於7月31日兩度被恒隆地產代理有限公司入稟追一個月租金，兩次各涉款逾161萬元。

翻查資料，除屯門巴黎倫敦紐約米蘭戲院於2019年1月，曾遭入稟追討三個月租金外，過去20年鮮有戲院遭入稟追租的案例。

鰂魚涌康怡廣場的MCL康怡戲院，於7月31日兩度被恒隆地產代理有限公司入稟追一個月租金，兩次各涉款逾161萬元。（羅國輝攝）

康怡業主恒隆：已寬減租金 MCL母公司：暫無回應

康怡廣場業主恒隆地產發言人指，除了向MCL康怡戲院提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。發言人又指，明白各行業因疫情而受到沉重打擊，已向包括戲院在內的不同租戶，延續或提供租金寬減，並持續了解其經營狀況，提供適切安排。

記者亦就入稟追租事宜，透過華人置業集團向The One業主劉鑾雄家族查詢，截稿前未獲回覆。

至於涉事院線，MCL所屬的寰亞洲立集團發言人表示，暫時沒有回應，而百老匯所屬的安樂影片有限公司，至截稿前未回覆。

康怡廣場業主恒隆地產發言人指，已向MCL康怡戲院提供租金寬減，而MCL所屬的寰亞洲立集團發言人表示，暫時沒有回應。（羅國輝攝）

戲院疫市停業至今共逾兩個月

全港戲院今年3月底被勒令停業後，政府曾於4月推出第二輪防疫基金，向戲院提供一次性補助。戲院的每塊銀幕會獲政府資助10萬元，而每條院線最多可獲300萬元。不過，隨第三波疫情爆發，戲院再被勒令於7月15日起停業至今。

香港戲院商會於7月30日登報向業主發公開信，指戲院業在停業令下「零收入」，籲業主取消底租，模式改為按營業額收取租金，與業界共渡時艱。

香港戲院商會於7月30日登報向業主發公開信，籲業主取消底租，模式改為按營業額收取租金，與業界共渡時艱。（資料圖片／報章翻拍）

林鄭籲業主勿採法律行動追租

特首林鄭月娥本周二（18日）於行政會議前呼籲，大型商場業主勿對不能夠按時交租的租客採取法律行動、停止租約，或要求他們撤離。她又指，將親自與業主商討，又籲業主為租客，尤其是飲食、零售、個人服務等受今次疫情重創的行業，提供租金減免、免收管理費等紓緩措施，共渡時艱。