疫市停業│UA淘大、時代廣場戲院欠租多月　遭連環入稟追數

新冠肺炎疫情重創市道，當中戲院、遊戲機中心等娛樂場所首當其衝，港府今年3月及7月先後兩次勒令停業，關閉時間至今共逾兩個月，生意大受影響。 《香港01》發現自5月底起，銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場兩間UA戲院，多次被物業代理公司入稟追討租金。當中，時代廣場UA上周被追討逾191萬元，而淘大UA在四個月內被入稟六次，其中五次各涉款137萬元。 淘大業主恒隆地產的發言人指，除了向UA淘大提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。UA所屬立基集團至截稿前未回覆查詢。 香港戲院商會副理事長崔顯威指，疫情嚴重影響戲院業，而商會早前發信籲業主取消底租，與業界共渡時艱，惟至今未獲回應。

港府因應新冠肺炎疫情，兩次宣布戲院等指定場所須於停業，《香港01》發現，由5月底開始，UA院線兩間戲院，分別遭物業代理公司入稟追租。（陳信熙攝）

因疫情兩度被勒令停業 至今共逾兩個月

香港3月中爆發第二波新冠肺炎疫情，政府勒令戲院、遊戲機中心等娛樂場所同月28日起須停業，歷時41日後，戲院於5月8日重開，惟短短兩個月後，香港再爆發新一波疫情，港府亦再次宣布戲院等指定場所須於7月15日起停業，而這次停業令至今已逾一個月。

《香港01》發現，由5月底開始，UA院線兩間戲院，分別遭物業代理公司入稟追租。區域法院入稟狀顯示，九龍灣淘大商場UA戲院，直至8月14日已被恒隆地產代理有限公司入稟六次，每次均被追討一個月租金；其中五次各被追討逾137萬元，一次被追討39萬元。

九龍灣淘大商場UA戲院由５月底至8月14日，已被恒隆地產代理有限公司入稟六次追討租金，其中五次各被追討逾137萬元。（陳信熙攝）

另一份區院入稟狀顯示，銅鑼灣時代廣場的UA Cine Times，8月13日亦被時代廣場有限公司入稟追討一個月租金，涉逾191萬元。

銅鑼灣時代廣場的UA Cine Times，8月被時代廣場有限公司入稟追討逾191萬元租金。（資料圖片／鄧詠中攝）

淘大業主恒隆：已寬減租金 UA母公司未回應

淘大商場的業主為恒隆地產，其發言人就入稟追租事宜回應指，除了向UA淘大提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。發言人續指，明白各行業因疫情而受到沉重打擊，已向包括戲院在內的不同租戶，延續或提供租金寬減，並持續了解其經營狀況，提供適切安排。

《香港01》就事件向UA所屬的立基集團，及UA Cine Times業主九九倉置業查詢，截稿前未獲回覆。至於戲院至今，有沒有清還欠租， 暫不得而知。

淘大商場的業主恒隆地產發言人指，除了向UA淘大提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。（陳信熙攝）

戲院業界：停業零收入 呼籲業主減租未果

香港戲院商會副理事長崔顯威指，未聽聞有戲院被業主入稟追租，無法肯定事件與疫情及停業令是否有關，但指疫情嚴重影響戲院業：「香港未試過出現咁嘅疫情，沙士時都唔係咁樣，未試過全港戲院停業、冇收入，今次係第一次。」

香港戲院商會副理事長崔顯威指，未聽聞有戲院被業主入稟追租，但疫情嚴重影響戲院業。（資料圖片／鄭子峰攝）

崔續指，過往市道較差時個別戲院與業主商討後，曾獲減租，惟商會早前發出公開信籲取消底租後，至今未獲業主回應，認為對方或仍需考慮：「要講嘅都講晒，（呼籲）都唔止一、兩次。」

政府7月再推停業令後，戲院商會曾於同月30日登報，向全港戲院業主發公開信，指多月的新冠肺炎疫情重創戲院業，票房收入較往年同期下跌近九成，在停業令下更是「零收入」，呼籲業主取消底租，模式改為按營業額收取租金，與戲院業共渡時艱。