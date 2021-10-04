拯救遺棄寵物中心被揭涉非法埋狗屍　場主：挖到狗屍又如何

位於元朗流浮山上白泥的「拯救遺棄寵物中心」（RCAP），標榜尊重及珍惜每條寶貴生命，去年獲275萬元捐款。不過今年8月5日，警方、漁護署及愛護動物協會在中心內，檢獲三具狗隻屍體，並發現有五隻狗隻健康狀況欠佳。

RCAP創辦人、前董事馮惠贊（Fiona）向《香港01》承認，十年來狗場合計埋葬100多具狗屍於場內的紅樹林，警方倘繼續挖掘會發現更多。記者與仍留任的RCAP另一創辦人黃慧賢（Teresa）對質，她拒絕應門解釋事件，反問「狗場內檢獲狗屍又如何？」又承認未必會帶有皮膚病的狗隻看醫生。



位於元朗流浮山上白泥的「拯救遺棄寵物中心」（RCAP）被爆出多年的黑幕，涉嫌埋葬狗屍。（余俊亮攝）

2006年成立 今年兩創辦人鬧私人糾紛

「拯救遺棄寵物中心」於2006年成立，一直由兩名創辦人馮惠贊（Fiona）及黃慧賢（Teresa）營運。馮惠贊主要負責照顧狗隻的起居飲食，黃慧賢則專注狗場的財政及籌款事宜。



狗場現時約有400隻狗，二人各持有一半狗隻數量的晶片，惟馮惠贊於7月與黃出現私人糾紛，被趕離場及剔除董事職位後，馮惠贊一度擔心其名下狗隻的命運，決定爆出RCAP多年的黑幕。

RCAP前董事馮惠贊（Fiona）承認，RCAP曾將去世的狗隻埋葬於狗場的紅樹林內。（余俊亮攝）

離職負責人爆黑幕 過百狗屍埋紅樹林

「我們是非牟利團體，政府發慈善團體牌照予我們，接受了大眾的錢，狗隻死後應被好好善待，但為了省錢，將狗隻埋葬係紅樹林，這麼多年都覺得過意不去，好對不起大家及中心這麼多動物。」



馮惠贊指，大約2011年狗場搬遷至上白泥的位址，但凡有去世而未有人認領、無獲得任何贊助或捐款的狗隻，便會被埋葬至狗場的紅樹林內，至今累計約埋葬100多具狗屍。她更稱，「警方早前掘到三具，繼續掘會掘到更多。」



根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第 132BK 章）第10條規定，除非獲公職人員同意，任何人如無合法權限或合理辯解，不得將任何屍體或屠體，或屍體或屠體的任何部分，放置在任何街道、公眾地方、任何建築物的公用部分、任何水道、溪澗、渠道、溝渠、水塘或香港水域等任何政府財產。違例者最高可處罰款 25,000 元及監禁六個月。 根據政府地理資訊地圖，涉埋狗屍地點數年前為蓄水池，緊貼后海灣。

馮惠贊擔任狗場場主多年，為何一直知情不報？「我們成立中心做了很多事，愧對場內動物，但因為自己懦弱怕事，又怕告發後狗隻被趕走，故多年來不敢揭發中心實正實情。」她如此解釋。



記者就RCAP埋葬狗屍一事向警方查詢，警方承認，8月5日與漁護署、愛護動物協會，在場內檢獲三具狗隻屍體，已交由相關機構人員檢走進一步化驗。

狗義工Winnie表示，過去半年定期到狗場幫忙，發現場內很多狗隻均患有皮膚病。（余俊亮攝）

部份狗隻有嚴重皮膚病

埋葬狗屍外，場內狗隻健康亦引起關注，警方當日行動同時發現五隻狗隻健康狀況欠佳，已帶走檢查及治療。定期到場清潔逾半年的狗義工Winnie接受訪問時透露，「幫狗沖涼，十隻狗七隻都有腫瘤、皮膚病，甩毛一『撻撻』，試過有一隻生滿蟲，沖涼時好多蟲鑽出來。看到都會打冷震。」

她向記者展示一隻名叫「笑笑」的狗，相片中其大部分的毛髮脫落、全身紅腫，患有嚴重的皮膚病。

其中一隻名叫「笑笑」的狗，因患有皮膚病導致身上大部分的毛髮脫落、全身紅腫。（岑卓熹攝）

市民欲領養 僅可參觀小範圍

為了解場內情況，記者佯裝領養動物到RCAP視察，狗場近門口範圍的區域有近數十隻狗均可自由走近，但其餘數百隻狗則安置於不同的倉內。記者欲進內，場主黃慧賢以不同理由拒絕，只能在她劃定的範圍參觀，但仍見到有狗隻行動不便，走路一拐一拐。

記者佯裝領養人身份到RCAP視察，場主黃慧賢僅允許記者於指定範圍內參觀。（楊榮飛攝）

場主：挖到狗屍又如何

記者其後再到RCAP表明身份，向黃慧賢查詢埋狗屍事宜，她情緒激動未有應門，僅於電話通話中承認警方於狗場挖到狗屍，稱「狗場內檢獲狗屍又如何？」

不過之後她就反口，稱一旦狗隻離世均會聘請善終服務公司處理。記者續追問是否每隻狗都會聘請善終服務，她隨即指，「你儘管查下！」

而場內不少狗隻患有皮膚病，問及有否帶至獸醫接受治療。黃慧賢斥，「皮膚病一定要睇醫生嗎？那些狗是誰的？是狗的主人才可帶去看醫生，否則我帶去看都無用。」

記者再次到訪RCAP表明身份，向場主黃慧賢查詢狗場內挖到狗屍的情況。她反問指：「挖到狗屍又如何？」（楊榮飛攝）

去年獲275萬元捐款

翻查RCAP的Facebook專頁，不時發布狗隻生病及病危情況，藉此向市民籌募捐款。根據去年向政府提交的財務報表，2020年全年獲得的捐款約為275萬元。

《香港01》就事件分別向警方、漁護署及愛協查詢。警方指經調查後案件暫列為「殘酷對待動物」及「棄屍體或屠體」，暫未有人被捕。漁護署指，早前接獲警方通知，流浮山一間狗隻收容所涉嫌殘酷對待動物，同時發現有五隻狗隻健康欠佳，已交由動物福利機構接受治療，將繼續協助警方跟進調查。而愛協表示，因案件現由警方處理，未能提供詳情。