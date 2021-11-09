屯門走私大飛貨倉　地主為劉業強家族　劉：不知情、同村兄弟分租

警方上周四（4日）在屯門龍鼓灘路一個10萬平方呎貨倉，搜獲10艘俗稱「大飛」的改裝快艇，及57部舷外引擎，價值逾2,500萬元，屬警方檢獲歷來最多數量的舷外引擎。

《香港01》調查發現，涉事最大的貨倉大地主是鄉議局主席劉業強的家族公司，他稱不知情，甚少過問家族公司事宜，並指龍鼓灘土地業權分散，由村內兄弟整合再分租，故不清楚租戶詳情，從傳媒口中才得悉事件，更稱「我都嚇親啊，咁大架船！」



▼警方破獲大飛的龍鼓灘貨倉▼



《香港01》調查發現，涉事最大的大飛貨倉面積約2.2萬平方呎，涉及八幅土地，六幅與劉業強有關，其家族持有涉事貨倉的大部份業權。

該六幅土地，最大的一幅地主為劉皇發家族公司「永同益置業」，兩幅地主為劉皇發另一間家族公司「大華發企業」， 兩幅地主為祖堂「劉天生祖」，劉業強為司理，另一幅為劉皇發名下的遺產，餘下兩幅土地屬劉家以外人士持有。

▼龍鼓灘貨倉內發現多部大飛及引擎▼



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劉業強：我都嚇親啊，咁大架船！

「我都嚇親啊，咁大架船！」鄉議局主席劉業強承認有關地段是屬於其家族公司，他指龍鼓灘倉地的業權分散，多交由村內兄弟作「二房東」先租土地，由村內兄弟整合零碎的土地後，再由他們向外出租，可謂「租上租」，故他也不太清楚該違規倉庫的狀況，租戶經營的業務性質及出租年期等詳情。

鄉議局主席劉業強承認貨倉用地是屬於其家族公司持有，但對於出租事件不知情，並稱「我都嚇親啊，咁大架船！」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

村內兄弟整合再出租 未知租戶詳情

問及是由誰接洽租客及租務事宜，他僅稱現時甚少主理家族公司業務，也不知道是村內兄弟，還是由公司主理，需再向其家族公司員工查詢才能解答。

劉續回憶，龍鼓灘的土地均會作出租用，貨倉多擺放鋼鐵及雜物，部份會作瀝青廠，但不敢肯定涉事倉庫是否作同樣用途，「你租咗畀人，閂埋門佢哋做咩你都唔知。」他指警方未有找他協助調查。

警方11月7日公布，上周四（４日）於屯門龍鼓灘路一個貨倉，檢取10艘經裝快艇及57部舷外引擎，價值逾2,500萬元。（資料圖片／楊嘉朗攝）

水警總督察（追授）林婉儀於9月底墮海殉職後，多個執法部門加強打擊走私活動，至上周四（４日），警方破獲屯門龍鼓灘10藕平方呎的大飛改裝基地，檢獲10艘快艇及57部舷外引擎，價值逾2,500萬元。

警方在貨倉內同時發現內地證件及大飛設計圖，相信該貨倉大飛是用作走私、協助未獲授權進境者前來香港的用途。