01獨家｜凍結33年　粉嶺高球場再發新會籍　賣50個坐收8億元

香港哥爾夫球會，擁有170公頃的粉嶺高爾夫球場，自1986年發出最後一批會籍後一直塵封。不過《香港01》發現，球會在2019年重新發出新會籍，但從未向外公開說明，至今新發會籍36個，每個售價約為1,680萬元。

粉嶺高球場一直以私有遊樂場地契約租用，用1,000元象徵式地租租用多年，當局2019年檢討後，決定到2027年後收取市值三分一地價。民政事務局指，去年批准球會發行50個新會籍，用作翻新設施及日後支付地租。



修身堂上市公告 披露球會停售30多年後再發售

香港哥爾夫球會會籍可簡單分為「個人會籍」及「公司會籍」，當中僅得「公司會籍」可轉手。由於球會1986年起停發新會籍逾30年，會籍需求若渴，令其「公司會籍」市價一度升值至約為1,700萬元。

上市公司修身堂（8200）4月11日發公告，披露以1,500萬元，直接向香港哥爾夫球會購入會籍，揭開原來塵封的會籍重新開放出售。

香港哥爾夫球會公司會籍數目為401個，每個會籍售價1680萬元。（香港哥爾夫球會網站）

已售36個 現價1680萬元

《香港01》翻查球會年報及網站，發現球會從2019年起重新發售新會籍，從1986年後塵封33年的365個，增加至現時401個，每個售價1,300多萬元起跳，最近公布的價格為1,680萬元。

根據球會規定，每個公司會籍只可提名一名董事或職員使用，並可帶限定數量的親友及生意伙伴使用會所設施，而如日後想轉讓公司會籍，則要邀付轉讓價格的25%作為手續費。

有資料曾指出，公司會員的門檻很高，必須為上市公司，每年營業額要超過六億元，交易前更需審查公司背景、業務規模，以及公司生意項目是否符合球會的價值與會員的期望。

《香港01》發現哥球會過去16個月，已售出30個會籍，多賺約5億元。 （資料圖片／盧翊銘攝）

1000元租用多年 2027年後需付1/3市價約數億元

佔地170公頃的粉嶺高球場，一直以私人遊樂場地契約，租予香港哥爾夫球會。球會自1999年獲批21年租約至2020年8月31日，只需付1,000元地租。由於租金太低，開放予公眾使用的門檻太高，這類私人遊樂場地一直被批評為「貴族俱樂部」，有團體建議當局收回高球場建樓，紓緩房屋供應。

政府在2019年檢討私人遊樂場地契約，多個場地短暫延長租約後，劃一在2026至2027年後，收取市價三分一作為地價，估計粉嶺高球場的地租需付數億元。當局亦決定，2023年收回粉嶺高球場東邊的32公頃土地，興建公營房屋。

政府按新租約條款 准新發售50會籍

2020年球會與政府簽訂新租約，以1元地租租用32公頃地至2023年，餘下140公頃地就用1,000元租用至2027年。新租約亦加入新條款，如要發放任何可轉讓會籍，需要民政事務局批准。

民政事務局指，2021年2月批准球會發行50個新的公司會籍，以籌募經費作為改善和翻新兩幅契約用地上體育和直接配套設施，及於2027年後支付地租。局方指，考慮多個因素，如承租人的財政儲備、改善設施和翻新工程的預期支出、承租人透過發行新會籍的預期收入，局方亦故難以對會員人數設限。

截至2020年底，香港哥爾夫球會流動資產淨值達4.12億元。

粉嶺高球場一直被斥為貴族俱樂部，有不同團體多年來要求政府收回建樓。圖為2018年3月，有團體進入球場示威。（資料圖片 / 黃偉民攝）

湯家驊排20多年得個人會籍：增新會員合理

行政會議成員湯家驊，排了高球會個人會籍20多年，終於在數年前成為會員，他對重新發售新會籍並不知情，但認為增加50個公司會籍「不算大數目」，相信球會有足夠的承載能力接納新會員，「是合理平衡的決定」。

他又認為，增加會籍不會與政府要求私人體育會配合推動體育普及化的政策背道而馳，因球會仍然有開放不少時段予公眾人士入場。不過，他透露，現時會員要預約打球很困難，相信增加會員後預約上會更加困難。

行政會議成員湯家驊，是高球會的個人會員。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

本土研究社斥優惠地價 變相公帑補貼會員

本土研究社成員黃肇鴻則表示，球會以增加會籍數目以繳付數年後的地價，正反映政府徵收市值地價的三分之一，不足以解決私人遊樂場地契約政策的問題，「政府只要維持以優惠價格借場比私人會所，即仍然是用公帑補貼私人會員。」

他認為新政策未有着墨在開放場所予公眾使用，對體育發展普及化的作用不大，「以公帑補貼三分二地價去換取少量公眾使用時段是不成比例」，直言民政局當時是有意「放水」予私人會所。

本土研究社成員黃肇鴻認為，私人遊樂場地契約的政策已經過時。（資料圖片 / 高仲明攝）

公眾使用量僅25%

隨着球會會員人數上升，會員使用球場的比率亦有增加。根據香港哥爾夫球會2020年年報，上水粉嶺高爾夫球場的總球局場數為130,565，其中會員使用就佔61.5%，即超過80,000場，五年內首破六成大關；「非會員」則佔42%，即約50,000場，當中「會員攜同訪客」及「高球體育會的相關人士」共佔16,000場，餘下約30,000場才屬於「公眾訪客」，佔總使用量僅25.6%。

《香港01》記者2018年曾實測，普通公眾使用粉嶺高球場打一場球，必須聘請球僮，至少二人同行，入場門檻近6,000元。

▼重溫01實測 公眾身份到粉嶺高球場打球報道▼



《香港01》2018年報道，實測以公眾身份到粉嶺高爾夫球場打球。

▼重溫01偵查 貴族俱樂部系列報道▼



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