01獨家｜兩特首夫人同掌女童軍觸礁　李林麗嬋婉拒　梁唐青儀續任

有過百年歷史的香港女童軍總會，一直由特首夫人擔任會長，若無特首夫人，則可委任任何一人任會長，由於上屆特首林鄭月娥，梁振英夫人梁唐青儀亦因此由2012年起擔任會長至今。《香港01》6月獨家報道，女童軍總會擬增設「執行主席」一職，與「會長」平分權力，疑為梁唐青儀度身訂造。

但原來會章修改未有成事，5月女童軍會執行委員會更大比數否決梁唐青儀擔任新職位，而現任特首李家超夫人李林麗嬋又在7月表明不會擔任會長，梁唐青儀將獲推選續任會長，任期至2027年。換言之，女童軍將不會出現「兩太執政」局面，梁唐青儀會開展其第三個任期。



2022年7月1日，回歸25周年升旗禮，李家超、李林麗嬋步入會場，與梁振英、梁唐青儀點頭示好。（政府新聞處直播畫面）

李家超夫人李林麗嬋無申報此公職 謎底終解開

女童軍總會會長一直由港督或特首夫人擔任，根據會章，若無特首夫人，或特首夫人不擔任，則可提名一人擔任，無性別限制。林鄭成為香港第一任女特首後，女童軍總會提名前一屆會長、梁振英夫人梁唐青儀續任會長。

今年7月1日，李家超就任新一屆行政長官，按照香港女童軍總會的傳統，特首夫人李林麗嬋理應成為會長。不過根據李家超的利益申報，李林麗嬋並無出任此公職。

李家超夫人李林麗嬋，7月8日回信指，她不會出任女童軍會長。文件中的日期為2002年，應為筆誤，實為2022年。（文件截圖）

李林麗嬋7月婉拒出任會長 梁唐青儀獲推舉任第三屆

謎底終於揭開。根據《香港01》獲得一份女童軍總會執行委員會（Executive Committee）8月29日的會議議程，其中一項為委任會長，內容指「香港總監和副會長已於5月28日去信李林麗嬋，邀請她擔任會長。不過李太於7月8日回覆指，她不會擔任此職務。」

因應此情況，一眾副會長推舉梁唐青儀擔任會長，並提議在今年11月5日周年大會同日較早時間舉行的特別會員大會上任命。

女童軍擬修訂徽章，新架構表顯示執行主席與會長「平起平坐」。（文件截圖）

擬改會章增執行主席與會長平權 或現「兩太執政」

今年6月，《香港01》獨家報道，香港女童軍總會擬改會章，加設「執行主席」（Executive Chairman）一職，權力與會長（President）相同，兩職架構平衡，列明只有曾任會長的人才可出任，更並無任期限制，直至執行主席辭職為止。當時更有消息指，此新設職位是為梁唐青儀「度身訂造」。

由於國家主席習近平訪港，出席典禮的嘉賓需要先在酒店隔離，包括梁唐青儀在內的女童軍多位高層，亦是嘉賓，因此原訂於6月30日晚舉行的特別會員大會推遲。

當時女童軍總會回應《香港01》查詢時指，該會副會長已書面一致邀請梁唐青儀會長延續她在女童軍的會務工作，但並無回應關於修改會章、增設新職位等事宜。消息指，由於特別會員大會至今未開會，因此未通過改會章設立新職位。

女童軍執行委員會5月會議，大比數否決梁唐青儀出任「新職位」。（文件截圖）

5月執行委員會大比數否決推薦梁太出任新職位

而《香港01》收到另外一份文件顯示，童軍總會執行委員會（Executive Committee）與今年5月28日，召開過一次特別會議，出席者包括執行委員會主席兼香港總監李細燕、副主席陳曦齡等16人出席，當中以11比5否決任命梁唐青儀退休出任新職位，但並無解釋原因。

目前女童軍總會官方網站的團隊架構圖已無法下載，而會章則為2021年1月修訂的版本，並無執行主席職位。

《香港01》已向女童軍總會、特首辦查詢，正待回應。

李林麗嬋任18公職缺女童軍、青少年軍 做港姐評判

根據申報，李林麗嬋擔任18項名譽職位，包括香港公益金會長、香港各界婦女聯合協進會名譽贊助人、香港乳癌基金會名譽贊助人、家計會榮譽會長、學友社名譽贊助人等；但並無女童軍會長，亦無出任2015年成立、梁唐青儀任總司令的「香港青少年軍」職務。

李林麗嬋同時會擔任本年度香港小姐競選的評判。