01獨家｜女童軍擬增執行主席　梁唐青儀出任　與會長同權力兼永續

香港女童軍總會再打破逾百年傳統。《香港01》收到女童軍總會內部文件，該會建議在會長之下創立一個新職位，並命名為「執行主席」（Executive Chairman），暫訂於本月30日舉行「會務委員會特別大會」，議程包括修訂會章以加設上述新職位，並會委任現任會長、前特首梁振英夫人梁唐青儀擔任新職位。由於梁太因需參與回歸25周年項目需進行檢疫，會議暫押後。



根據修訂的會章版本，執行主席權力與會長相同，並必須由前會長擔任，倘理事會或執行委員會通過任命便可上任，而且沒有設立特定任期，可做到主動辭職（shall hold office until she resigns）。換言之，若動議通過，梁唐青儀將可擔任執行主席直至她主動離任。《香港01》已就事件向香港女童軍總會查詢。



議程促通過設執行主席 並任命梁唐青儀擔任

根據香港女童軍總會現時會章，組織架構中最高級是會長，而過去百年來均由港督或特首夫人擔任會長。會長之下設若干名副會長，再延伸下去則為香港總監、義務司庫及義務秘書。據了解，該會在6月30日「會務委員會特別大會」的議程，分別提及「通過會章及《政策、組織及規條》的修訂」，以及「通過任命現任會長梁唐青儀擔任新職位執行主席」。

修訂會章 列明職能與會長相同

據《香港01》取得的修訂版本會章，其中一項條文12的內文指出，執行主席這個新職位將與會長一同帶領理事會，並訂明執行主席必須由前會長擔任，然後理事會或執行委員會通過任命便正式上任，可任職直至主動辭職為止。會章亦提及，若果香港特區政府行政長官因沒有妻子，或其妻未能擔任會長，則由執行主席出任。

李家超妻如不任會長 梁唐青儀將兩度連任

換言之，若通過動議，梁唐青儀將可「永續」擔任執行主席，直至她主動辭職。即使新任特首李家超夫人拒絕出任女童軍會長，她亦可按機制以執行主席的身份，兼任會長一職，換言之，梁唐青儀屆時是兩度連任女童軍總會會長。

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林鄭上任已打破百年傳統

翻查資料，候任特首李家超當選後，曾被問到太太林麗嬋會否如過往特首夫人一樣出任公職，他當時說「讓太太自己選擇」。

而現任特首林鄭月娥成為本港首名女特首後，由於丈夫林兆波不願擔任公職，而且女童軍會章列明，會長應是特首夫人，最終該會表明如出現沒有特首夫人情況，將由執委會推薦委任一人出任會長，而獲推薦者須為香港居民，致力推動整體女童軍運動，性別沒有限制。

最後會長一職由梁唐青儀續任，打破香港女童軍總會百年來由港督或特首夫人擔任會長的百年傳統。