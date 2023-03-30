洗米華兩生意夥伴被揭涉朝鮮走私石油　部份香港公司仍有運作

英國《金融時報》揭露，兩名太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華）的生意夥伴，牽涉朝鮮（北韓）規避聯合國制裁走私石油，包括太陽金業行政總裁杜家軒，以及太陽國際車業董事兼股東孫鐵勛，後者跟被指是朝鮮特工的孫子。

《香港01》進一步查冊，發現杜家軒於2020年在英國創立石油批發公司，今年1月申請撤銷，但香港公司仍然運作。



船隻Unica號，被指違反聯合國制裁，走私石油到朝鮮。船隻由香港商人杜家軒，透過英屬處女島（BVI）註冊公司持有。（Marine Traffic圖片）

金融時報發布長篇調查報道

英國《金融時報》3月29日發布有關朝鮮規避聯合國制裁非法輸入石油的調查報道，指出東亞企業家牽涉其中。其中從事石油買賣的香港人杜家軒（TO Ka Hin Gary），被指有份持有一艘可直航朝鮮的運油船「Unica」號。他是周焯華的生意夥伴，擔任太陽金業的行政總裁。

周焯華另一名生意夥伴孫鐵勛（SUN Tit Fan）則被指是中間人，為平壤採購石油及支付運費。

2019年10月24日，周焯華（右四）與杜家軒（左四），出席太陽金業集團的活動。（網上圖片）

洗米華曾任公司董事

《香港01》翻查香港公司註冊處資料，發現持有香港身份證的杜家軒（TO Ka Hin Gary），擔任十多間香港註冊公司的董事，包括「永泰豐金業有限公司」、「太陽金業有限公司」、「仁愛堂有限公司」等。其中「永豐金業」曾用「帝國金有限公司」和「太陽金業」等名稱，周焯華曾任董事，並於2016年4月辭任。

2019年10月，周焯華、杜家軒一同出席太陽金業集團的展銷廳開幕活動。

杜家軒現為「永泰豐金業有限公司」股東兼董事，該公司曾名為曾用「帝國金有限公司」和「太陽金業」等名稱，周焯華曾任董事，並於2016年4月辭任。（香港01記者攝）

杜家軒英國建石油批發公司

《香港01》英國查冊發現，2020年10月底，杜家軒於英國創立「Tech Oil Trading Pte Ltd」及「Golden Sunway Limited」兩間公司，並出任公司董事。據英國的公司註冊紀錄，兩家公司的業務性質均為批發石油及其產品。

杜家軒為兩間公司的「重要控制人」（Person with Significant Control），擁公司75%或以上的控制權。不過，杜家軒於2021年6月，辭去Golden Sunway Limited董事一職，並將公司擁有權轉至一名叫SIU Ho Lun的香港女子。

兩間公司成立時，均註冊10萬英鎊（約97萬港元）作公司股本。不過，至2021年12月，兩間公司的都財務報表都顯示，股本並未繳付，而兩間公司都成為了不活動的「休眠公司」。至今年1月，兩間公司申請撤銷註冊。據英國憲報，程序只需不多於兩個月時間，但英國的公司註冊網頁顯示，撤銷註冊程序至今仍未完成。

Golden Sunway（金新華）於2014年由一名「在香港和台灣之間進行石油貿易、有逾20年經驗的成功商人」在香港創立。（Golden Sunway官網）

香港同名公司仍有運作

香港同樣有一間名為Golden Sunway Limited的註冊公司，中文名為「金新華有限公司」，董事除法國人Charles Maulino外，亦有一名叫蕭灝倫（SIU Ho Lun）的港人董事。「金新華」的股東為英屬處女島（BVI）公司KB Holdings Limited。

據金新華的官網介紹，公司於2014年，由一名「在香港和台灣之間進行石油貿易、有逾20年經驗的成功商人」在香港創立。金新華於2018年被KB Group收購，與同集團的新加坡公司Distinction Oil Trading，於東亞及南亞進行石油貿易。金新華同時亦是香港中華廠商聯合會的會員，廠商會網頁顯示，金新華從事「柴油批發」業務。

2018年6月15日，周焯華（右二）與孫鐵勛（左二），出席太陽國際車業的活動。（太陽城國際facebook圖片）

孫鐵勛曾與朝鮮特工合組公司

根據澳門查冊，另一名被揭發與朝鮮走私石油有關的孫鐵勛，與周焯華同為澳門註冊的「太陽國際車業有限公司」（Sun International Automobile Company Limited）股東，各佔股30%。二人曾於2018年6月，一同出席太陽國際車業的活動。

孫鐵勛曾在香港開設多間公司，包括「連興商貿有限公司」（Rengo Commercial Company Limited），股東包括孫建華（SON Kon Hwa）、孫傳本（SUEN Chuen Pun）和孫鐵勛（SUN Tit Fan），其中孫建華以朝鮮護照和平壤地址登記，孫傳本以香港身份證登記，孫鐵勛則以澳門證件和香港地址登記。

孫傳本、孫建華均被指是朝鮮派駐到澳門的特工，孫傳本2008年逝世，終年89歲。孫建華、孫鐵勛，分別被指是孫傳本兒子和孫子。

二人否認指控

杜家軒對《金融時報》否認與走私石油到朝鮮的船「Unica」號有關，稱已於2018年10月出售持有該船的英屬處女島註冊公司「Prospera Pacific International」，但查冊發現杜家軒在2020年認為該公司控制人。杜亦稱只見過周焯華一兩次。

孫鐵勛的妻子對《金融時報》承認有與朝鮮做生意，但否認有違反制裁。

2023年3月20日，朝鮮（北韓）最高領袖金正恩，與女兒金朱愛（又譯金主愛），一同觀看導彈發射。（朝鮮中央通訊社 / 路透社）

聯合國多次制裁禁運 台商曾涉偷運石油

朝鮮2006年首次核試後，已遭聯合國七輪制裁，原油及精煉石油產品亦是禁運項目之一，對其供應、售賣、移轉或載運都有限制。過去數年一些外國政府及媒體根據其所掌握到的資料及衛星圖片等指出類似的偷運模式，大致上是利用運油船到某港口裝油，駛到特定港口轉運，再在公海駁油予朝鮮輪船——其間可能再用多一兩艘船裝卸轉運，務求匿蹤。

較近期的一宗類似案件的裁決發生在2023年2月。台商黃旺根因涉將近3,000噸石油偷賣給朝鮮船隻，被判1年徒刑。案情指出，黃男與另一溫姓男子以油輪從台中報運出口1350公噸石油，偽造目的地為香港，之後再將石油接駁至「上元堡輪」，最後駁油至朝鮮船隻。不久後，兩人再以相同手法向朝鮮駁油1,479公噸。但朝鮮油輪長期遭美國衛星監控，「上元堡輪」的操作全程被拍。

中國外交部發言人華春瑩曾就一艘懸掛香港旗幟的船隻涉向朝鮮運油的報道，稱中方始終全面、嚴格執行安理會決議，履行自身承擔的國際義務，絕不允許中國公民和企業從事違反安理會決議的活動。對任何經調查證實確屬違反安理會決議的行為，中方都將依法依規作出嚴肅處罰。

《金融時報》29日稱中國政府在一份聲明中表示，它執行了聯合國決議並履行了其國際義務，但補充說：「政治解決和外交渠道是解決（朝鮮）半島問題的唯一可行途徑，而不是制裁。」香港政府亦有類似回應，惟澳門及朝鮮政府未有回應置評的請求。