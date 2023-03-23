朝鮮「第一千金」金朱愛疑穿萬元DIOR外套　韓媒：屬制裁類別

朝鮮領導人金正恩近來頻頻帶女兒金朱愛亮相，3月16日父女兩人一同觀看軍方發射導彈，韓媒23日報道，金朱愛當時身穿名牌Christian Dior（即DIOR）外套現身，市價起碼1900美元（約1.48萬港元），又指奢侈品屬於對朝鮮制裁的類別之一。



韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》報道，根據放大後的相片，可以看到金朱愛16日身穿的黑色外套有DIOR產品的四方形和菱形圖案，分析後發現她所穿的外套為DIOR的KID'S HOODED DOWN JACKET。

在DIOR官方網站上，這款兒童外套的售價為起碼1900美元（約1.48萬港元），視乎尺碼而定，其中供10歲兒童穿着的尺碼款式售價為2800美元（約2.18萬港元）。

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外界一直盛傳金朱愛是金正恩的第二個孩子，年齡在9歲、10歲左右，她近來多次陪伴父親出席活動，包括2月初與父母一起出席閱兵儀式，紀念朝鮮人民軍成立75周年。

韓媒指，名牌服裝、手錶、飾物等奢侈品，都屬於對朝鮮制裁的類別，過去有曾任朝鮮駐外大使的脫北者稱，朝鮮外交官的重要工作之一是根據清單購買金正恩一家要使用的名牌產品。

《中央日報》文章更指最近在朝鮮糧食短缺嚴重的情況下，朝鮮領導層的奢侈品消費卻持續不斷。

金正恩於2020年10月現身朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日閱兵慶典時，也曾被指戴上IWC名牌手錶。

▼更多金正恩與金朱愛的相片▼

朝鮮建軍75週年：朝中社2月9日發布一組閱兵式圖片，稱紀念朝鮮人民軍成立75週年的閱兵儀式8日在平壤金日成廣場舉行，朝鮮領袖金正恩與妻子、女兒一同出席活動。（Reuters）