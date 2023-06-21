01獨家｜恒大香港總部易名「萬通保險」　屬馬雲虞鋒旗下公司

恒大債務危機爆發後，位於灣仔的中國恒大中心，曾三次獲洽購及全幢招標出售都未能成功，去年9月更被接管。《香港01》發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），接管人或業主在上周一（12日）簽署改名文件，該大廈亦已掛上新的門牌。

翻查資料，「萬通保險」是馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團（0376）公司，雲峰金融為大股東，該集團及其子公司辦公室同樣位於「萬通保險中心」。記者已向萬通保險查詢大樓改名的原因，正待回覆。



《香港01》發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），接管人或業主在上周一（12日）簽署改名文件，該大廈亦已掛上新的門牌。 （梁鵬威攝）

大樓門牌已改「萬通保險中心」

中國恒大（3333）旗下香港總部「中國恒大中心」早前被接管，曾三次獲洽購及全幢招標出售都未能成功。《香港01》發現，中國恒大中心的業主或接管人於上周一（12日）已簽署文件，更改大廈名稱，改名文件現時仍未供公眾查閱。

記者周三（21日）到現場視察，發現大樓「中國恒大中心」的門牌已悉數除下，並更換成「萬通保險中心」（YF Life Centre），現場的棚架仍未拆除，「萬通保險中心」的門牌亦被膠膜覆蓋，相信新的門牌是最近才裝上。大堂兩處正進行維修工程，圍欄亦有「YF Life 萬通保險」的字樣。

中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），大堂兩處正進行維修工程，圍欄亦有「YF Life 萬通保險」的字樣。（梁鵬威攝）

租戶5月已使用大樓新名

翻查資料，最早於5月29日，即接管人簽署改名文件前，已有一間「中灣國際控股有限公司」向公司註冊處提交更改地址文件，使用「YF Life Centre」的名稱。

記者已電郵向萬通保險查詢大樓改名的原因，惟在截稿前未獲回覆。

《香港01》發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），接管人或業主在上周一（12日）簽署改名文件，該大廈亦已掛上新的門牌。（梁鵬威攝）

馬雲、虞鋒旗下2018年收購萬通保險

2018年，馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團（0376）收購萬通保險國際有限公司（前稱萬通保險國際亞洲有限公司），現時仍為「萬通保險」大股東，虞鋒亦為「萬通保險」其中一名董事。

雲峰金融、旗下的子公司「有魚智能科技」及「萬通保險」另一名股東「虹暉投資有限公司」，公司地址亦位於「萬通保險中心」。而根據「萬通保險」網頁顯示，其香港總公司則位於灣仔駱克道33號萬通保險大廈。

2018年，馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團（0376）收購萬通保險國際有限公司（前稱萬通保險國際亞洲有限公司），現時仍為「萬通保險」大股東。

恒大2015年天價向華置買入大樓

中國恒大中心前稱美國萬通大廈，曾為華人置業集團（0127）的總部。2015年，恒大地產以125億元向華置購入大樓，成交價打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高，交易期長達六年，大樓後來亦改名為中國恒大中心。

2018年，中國恒大曾抵押中國恒大中心，尋求融資約15億美元（約117億港元），據悉，當時的融資文件顯示，物業估值最高達225億元。最終，恒大獲融資120億元。恒大亦曾自行租用大廈9.3萬平方呎的樓面，並大幅加租3.2倍，推高物業估值。

恒大地產在2015年以125億元向華置購入大樓，成交價打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高，交易期長達六年，大樓後來亦改名為中國恒大中心。（網上圖片）

恒大中心三度出售均失敗收場

恒大債務危機爆發後，越秀地產(0123)曾於2021年，以105億元洽購中國恒大中心，惟《路透社》於同年底引述消息指，越秀地產因對恒大欠佳的財務狀況感到憂慮，臨近尾聲時叫停收購計劃。

去年7月，中國恒大中心全幢連租約被招標出售，長實集團曾確認有份入標，最終流標收場。中國恒大中心於同年9月，遭債權人接管，並再全幢招標出售，但同告流標，《路透社》引述消息指是因接獲的出價未達要求。

中國恒大中心位於告士打道38號，佔地約23,021平方呎，樓高27層，總面積約為345,423平方呎，包含寫字樓大堂、商舖、主席樓層。寫字樓層的每層面積介乎12,000至14,000平方呎，同時提供55個車位。物業距離港鐵金鐘站約5分鐘步程。