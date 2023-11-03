01獨家｜啟德體育園電線槽千萬偷工減料醜聞　三供應商兩間不合格

《香港01》獨家揭發，花費100億元興建的廣華醫院新大樓疑有人偷工減料，用了不符合約要求的次貨電線槽，鍍鋅層的鋅嚴重不足，但這只是冰山一角。耗資300億元興建的啟德體育園區，有三間電線槽供應商，分別是與廣華醫院一樣的「順昌」，以及另外兩間「力雄」和「金泰」，記者調查發現，「順昌」和「力雄」的電線槽現場測試均全部不合格。

文化體育及旅遊局將會與啟德體育園有限公司，在工地隨機抽取三個供應商的鍍鋅電線槽交由香港認可實驗室檢測，強調不會影響完工日期。



記者在數月前進入啟德體育園的地盤，用經校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，兩供應商鍍鋅層厚度全數不合格。（香港01記者攝）

根據《香港01》獲得的啟德體育園工程文件，鍍鋅電線槽的要求和廣華醫院新大樓一樣，是「第三級別」的G275標準。

記者在數月前進入啟德體育園的地盤，用經創科署認可計劃認證化驗所校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，量度鍍鋅層厚度是否達到標準的20微米。

根據《香港01》獲得的啟德體育園工程文件，鍍鋅電線槽的要求和廣華醫院新大樓一樣，是「第三級別」的G275標準。

▼「順昌」啟德體育園電線槽測試▼



工地實測300個接觸點 三供應商兩個全數不合格

計及誤差範圍，量度出來的厚度介乎13至27微米就算合格。但結果顯示「順昌」的電線槽，鍍鋅層厚度只有0至5.2微米；「力雄」的就有2至7微米，力雄的標誌下方更印有「BS4678 Class 3」的標準。

▼「力雄」啟德體育園電線槽測試▼



而第三間供應商「金泰」，超過100次測試中，大部份結果都在誤差範圍之內，屬合格水平；但有15次低於誤差範圍最低標準的13微米，數值在9.8至12.9微米之間。

換言之「順昌」和「力雄」的結果全部不合格，連最低標準一次都無達到過。

▼「金泰」啟德體育園電線槽測試▼



力雄門市貨 兩個方法檢測均不合格

《香港01》調查廣華醫院電線槽時，向「順昌」索取過樣辦，用測厚儀和測量鍍鋅層重量的方法測試，發現樣辦都合格，只是在醫院安裝的不合格。

那麼「力雄」及「金泰」又怎樣呢？記者在「力雄」及「金泰」的門市指定購買符合G275標準的樣辦，用測厚儀各自測試近20次，「力雄」的數值在3至7微米，全部都不達標；「金泰」的數值計及誤差範圍，則全數合格。

力雄的厚度測試未達標，記者換個方法，送樣辦到香港標準及檢定中心化驗，量度鍍層重量。報告顯示，每平方米的鋅重量只有86.96克，遠不及標準要求的275克。換言之，無論門市購買，還是安裝在啟德體育園區的「力雄」電線槽，都不合格。

▼「力雄」與「金泰」零售電線槽測試比較▼



《香港01》將兩個實測遠遠不達標的供應商電線槽化驗，「力雄」化驗結果為每平方米只有86.96克，未符G275標準；「順昌」樣辦化驗結果則每平方米有279.6克，符合G275標準。

電線槽成本估達5000萬 次貨可慳1000萬

有不願具名的工程業界人士估計，整個啟德體育園區的電線槽成本，達4,000萬至5,000萬元，次一級的物料成本低20%，有人「偷工減料」的話，成本可以少1000萬元。

「力雄」是香港大型電線槽供應商，有承接葵涌醫院的重建及蓮塘香園圍口岸等工程。

「啟德體育園有限公司」投得啟德體育園的設計、建造及營運合約，是新世界及新創建集團的附屬公司，總承建商「協興工程」都是新創建旗下。

記者在數月前進入啟德體育園的地盤，用經校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，兩供應商鍍鋅層厚度全數不合格。（香港01記者攝）

民政局聘駐地盤專責團隊 內部亦有30人團隊監督工程

根據立法會文件，民政事務局編配了不少人監督啟德體育園工程。民政事務局委聘一支獨立於啟德體育園有限公司的駐地盤人員專責團隊，監督園內工程和日常巡查，有建築師、工程師及地盤監督人員。局方內部亦成立一支由30多名公務員組成的項目團隊，兩支團隊都是監督工程和日常巡查。

耗資300億元興建的啟德體育園區電線槽，疑有人涉偷工減料，三供應商兩間不合格。 （香港01記者攝）

知情人士：地盤只「驗文件」不實測

但為何仍是未能發現問題？知情人士直言政府一直只會「驗文件」，電線槽這些不顯眼的部件，不會在地盤實際測量。

涉事的三間供應商「順昌」、「力雄」及「金泰」都無回應查詢。

「力雄」是香港大型電線槽供應商，有承接葵涌醫院的重建及蓮塘香園圍口岸等工程。

文體旅局稱會檢測 惟無時間表

啟德體育園區的項目，在李家超政府改組後，改由「文化體育及旅遊局」負責。局方回覆指，三個供應商均已提供由香港認可實驗室檢測，證明符合G275標準。局方稱將與啟德體育園有限公司，在工地隨機抽取三個供應商的鍍鋅電線槽交由香港認可實驗室檢測，若發現有不符合標準，上述涉事公司須立即按合約既定程序跟進及妥善處理，但強調不會影響體育園目標完工日期。

但問及何時會有檢測結果？局方指政府的工程團隊，正聯同啟德體育園有限公司，審視抽取樣本的安排及數量，由於整個取樣及化驗過程需時，現時未能提供詳情。

耗資300億元興建的啟德體育園區電線槽，疑有人涉偷工減料，三供應商兩間不合格。 （香港01記者攝）

啟德體育園有限公司：承建商有檢測證明

啟德體育園有限公司稱，G275標準須在實驗室進行「鍍層重量測試」才準確，並與政府進行抽查，會因應檢測結果，按合約程序向供應商作出跟進。根據承建商的紀錄，三間供應商均有提交由香港政府認可實驗室發出的檢測證明，有關物料送到工地時，承建商亦有按既定程序，檢收相關物料。

立法會議員江玉歡表示，如果體育園有一支獨立的隊伍，做不到監察角色，那要來做什麼。（余俊亮攝）

江玉歡：獨立部門做不到監察 要來做什麼？

「建築涉及很多部件，我覺得政府是要去篩查，不同地盤的供應商都應要篩查。」立法會議員江玉歡一直關注《香港01》獨家揭發廣華議員電線槽懷疑偷工減料的事件，對於醜聞涉擴展至啟德體育園，她質疑當局監察不力，「如果體育園有一支獨立的隊伍，為何會抽查不到有關事情呢？這個事情我們必須監察，如果日後我們有大型的基建工程上馬，這些獨立的部門做不到監察角色，那要來做什麼呢？」

香港工程師學會電機分部發言人何永業看過記者的測試結果，認為「順昌」和「力雄」的結果不能接受，而「金泰」則在誤差範圍內：「若果在啟德體育園內，出現有三間供應商，當中部份供應商已安裝的電線槽，厚度與最低13微米要求有好大差距，我認為這件事是值得重視。」

香港工程師學會電機分部發言人何永業指，若真的發現電線槽不符要求，未必每個位置都可以更換，拆除線槽時，更要固定已安裝的電纜。（廖雁雄攝）

工程師：全數更換不容易 拆除時要固定電纜

記者問及，供應商「力雄」的物料，已安裝的與零售購買的都不合格，何永業認為不能太武斷去猜測動機，「我們作為工程師只看客觀事實。不守規矩的人，最後便用合約作出跟進，有壞動機的便用法律去跟進。」

啟德體育園工程受疫情影響延期近一年，預計至2024年下半年才完工，現時再爆出安裝次貨電線槽，如要全數更換，能否趕及2025年全運會呢？

何永業認為，未必每個位置都可以更換，亦不排除部份位置需要換，「若果有位置可以輕易更換電線槽，電線原先在天花板位置，離地三至四米、甚或五至六米高，若果要更換便要把它拆下來，拆下來時更要固定已安裝的電纜。」

體育園是非不斷 總承建商經理涉行賄

啟德體育園工程是非不斷，2022年曾捲入行賄案，廉署同年4月落案起訴總承建商「協興」的高級經理，及水泥公司董事等四人，涉嫌串謀偽造賬目，以掩飾支付100萬元賄款。