01工地直擊｜廣華醫院電線槽疑偷工減料　實測150次全部不合格

耗資逾100億元的廣華醫院第一期重建項目於今年初竣工，但《香港01》發現，已啟用的新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽。記者在新大樓實測超過150次，發現電線槽鍍鋅層厚度結果只有0至5.8微米，未達20微米的標準。全間醫院電線槽總價估計達1,000萬元，若有人用次貨，可「落格」200萬元。

醫管局10月22日回應稱，兩項由總承建商「中國建築工程（香港）」主導，即「自己查自己」的檢測，初步結果都符合標準，惟記者追問詳情後，局方11月1日晚透過政府新聞處主動發稿「自爆」，稱已自行委託獨立專家調查事件。

醫務及衞生局局長盧寵茂周四 （11月2日）回應指， 感謝有傳媒通知醫管局的同事，以展開調查。他表示，醫管局醫管局已委託第三方專家抽樣檢查鍍層，若發現違規，會按合約跟進補救及處罰，如涉刑事行為則交由執法部門處理，強調不涉及建築結構安全，不會影響醫院運作及對醫院職員和病人構成風險。

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香港01追問醫管局時序：

10月18日，記者向醫管局查詢；

10月18日，承建商應醫管局要求在大樓內多個不同地點抽樣檢測電線；

10月20日，總承建商委託認可人士覆核；

10月22日，醫管局回覆記者第一次查詢；

10月26日，記者追問局方兩項合格測試詳情；

10月29日，醫管局委託獨立專家覆檢，包括抽樣檢測電線槽鍍層厚度、檢視總承建商檢測的儀器及檢測方法等。

▼廣華醫院電線槽規格要求▼



▼廣華醫院工地現場▼



▼現場實測數值全部不合格▼



▼順昌工程一覽▼

