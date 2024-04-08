利哲宏｜多元龍城，歡迎前來體驗

利哲宏｜Dr. Riz's 專欄



九龍城區的文化多元性是其最突出的特色之一。這裡曾是著名的九龍城寨所在地，儘管寨城已不復存在，但它的精神仍深深地烙印在街道和社區的每一角落。作為九龍城區的議員，我有幸在這個充滿歷史與文化交織的社區中成長與服務。我們的社區有著深厚的文化遺產和多元文化的共融，這裡是許多少數族裔在香港的第一個家。在這裡傳統的街市與現代的商場共存，古老的寺廟與現代的建築並肩。這不僅僅是建築風格的轉變，更是一種生活態度的傳承，亦是香港獨有情懷的一種。

在這片充滿活力的土地上，我們見證了多個世代的變遷。九龍城區一直是多個種族混合居住的地方，尤其是對於很多少數族裔來說，因為相對低廉的居住成本，以及有許多同鄉組成的生活圈，這裡是他們許多人來到香港的第一個落腳點。從南亞、東南亞到其他各地的文化，在這裡不分彼此地共同努力。這種文化的多樣性不僅豐富了社區的生活，也為我們所有人提供了學習和成長的機會。

我在這裡的街道上長大，這些街道見證了我從孩提時代到如今成為社區服務者的全過程。每一條街、每一棟樓、每一家店都有它獨特的故事，這些故事共同編織成九龍城區豐富的文化特色。這裡的多元性不僅是我成長的背景，也是我現在工作的焦點。九龍城現在如此多元，傳統保育當然是一個重要的因素，讀者可以留意我之後的文章。

在這樣一個有多元種族的社區中，我們應該學會尊重、接納和欣賞彼此的差異，而不是持有定型觀念、偏見或歧視。因為每一種文化都有其獨特之處，都值得我們去了解和學習。作為區議員，我深信我們的任務是推動對話與理解，消除隔閡，建立一個真正包容的社區。文化多樣性不應該是分歧的根源，而應該是我們共同驕傲和力量的來源。只有當我們學會欣賞不同文化的時候，我們才能夠真正理解我們社區的力量和獨特性。

在此，我們熱烈歡迎大家前來九龍城區參加即將在4月12至14日舉辦的泰國潑水節（龍城美食潑水泰繽紛）。九龍城區素來享有「小曼谷」的美名，每年都有泰國人及地區團體選擇在此舉辦「潑水節」以慶祝泰國新年。是次活動的內容包括泰國特色市集，車尾箱市集，潑水節嘉年華，泰國服飾體驗等。這是一個展示我們社區多元文化和活力的絕佳機會。在20位熱心的議員和民政事務專員的帶領下，我們齊心協力，致力於向保持和推廣九龍城區的文化多樣性和活力。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章原為英文，中文版本由編輯所擬。