彭韻僖｜性罪行定罪紀錄查核機制研擴展至義工

彭韻僖專欄



保護兒童及弱勢社群，是社會必須肩負的責任，為保障兒童及精神上無行為能力者免受性侵犯、減低他們受性侵犯的風險，警務處於2011年推出「性罪行定罪紀錄查核機制」（簡稱查核機制），成功協助僱主抽出曾犯性罪行的人士，為加強保障範圍，當局將把查核機制涵蓋範圍擴大至「準自僱者」以至義工等，筆者對此安排全力支持，由於做法屬自願性質，期望當局聯同各持份者多管齊下，做好宣傳、教育等各層面工作，令新安排能暢順落實。

警方數字顯示，2023年涉及強姦及非禮的性罪行數字有1229宗，較2022年的646宗大增逾倍；教育局數字顯示，2023年有47名教師被取消教師註冊，當中涉及性相關罪行的個案有18宗，佔38%，與2021年的2宗相比更大增8倍；可見加強保障兒童及無行為能力者免受性侵犯的工作刻不容緩。

兒童事務委員會早前開會討論查核機制擴大涵蓋範圍，最快在2024年第三季將範圍擴大至「準自僱者」，包括私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等，因此等人士較大機會在沒有直接監督情況下，與兒童及精神上無行為能力人士單獨接觸；實施約一年後，第二階段將考慮擴展至所有義工、並將會評估是否擴展至所有僱員及自僱者。

擴大查核機制涵蓋範圍，是保護兒童和精神上無行為能力者的一項非常重要舉措，社會上一直有不少聲音，要求把涵蓋範圍擴闊，筆者對此非常支持，因此舉可以大大提高社會安全性，保護弱勢群體免受性罪行的傷害。

目前的查核機制是自願性質，限於招募從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主，在應徵者或準僱員在自願的情況下，使用查核機制來評定他們是否適合相關職位，應徵者需自行向警務處的性罪行定罪紀錄查核辦事處提出申請，期間需進行指紋採樣，首次申請費用為140港元，約五至七個工作天可知悉結果，結果會每日更新。

當查核機制擴大至「準自僱者」時，對聘用單對單的家庭教師或運動教練之家長或監護人來說，可大大減低在不知情的狀況下聘用曾犯性罪行人士的風險，因為屬自願性質，推行時務必作出廣泛宣傳，讓社會大眾、包括家長或監護人等知悉機制，在聘用前主動要求查核，以了解所聘用的自僱人士是否有問題。

由於有些義工或會定期接觸兒童或精神上無行為能力人士，例如義教老師、院舍探訪義工、進行單獨教授或過夜訓練的義教教練、又或帶領交流活動的義工等，當局在第二階段，將考慮把核查機制擴展至此等較高風險的義工。作為義務工作發展局主席，筆者一直致力推動香港的義工發展，十分贊同把查核機制進一步擴大至較高風險的義工層面，但如何在實施時能令運作暢順，需細心考慮。

由於「義工」屬自願性免費提供服務，當查核機制擴展至較高風險義工時，社會上有聲音認為，一旦要「貼錢」申請查核才能做義工，可能會影響他們參與服務或活動的意欲，而有義工需求的機構，其資源亦可能相對緊絀，對承擔申請核查的費用，可能有所保留。

義務工作發展局的「香港義工團」個人及團體會員，目前合共有逾50萬名義工登記，局方會為不同機構或團體配對義工服務；若核查機制擴展至較高風險的義工範圍，在申請人數可能大增的情況下，需研究如何改善申請流程，可以考慮採用新科技以簡化申請方式以及所需時間；此外，雖然明白到140元的申請費為成本費用，但針對義工的性質，當局可考慮減低、甚或豁免義工的申請費用，以示對義工這項重要社會資本的支持。

在實施機制的過程中，向義工的解說工作非常重要，要讓他們明白，查核機制是為了社會上弱勢社群的利益，並非阻撓他們參與義工活動；此外，公眾教育亦非常必須，由於各行各業均有機會用上義工，讓各界包括公眾、企業機構或團體，知悉哪一類義工有較高風險需要作出查核申請、查核的機制運作等，資訊需清楚傳達，才能讓查核機制發揮到最大作用。

保護兒童和無行為能力人士的福祉權益，是社會的共同責任，當局願意聽取社會聽音，擴大查核機制，非常值得嘉許；各界需共同努力，設法在擴大查核機制時運作順暢，確保有效實施，從而讓兒童及無行為能力人士，獲得更全面的保護和照顧。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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