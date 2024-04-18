MWYO｜資歷架構課程和實習計劃裝備SEN學生投入職場

MWYO專欄｜朱城鋒



當學生離開校園，踏入職場，會遇到不少挑戰。有特殊教育需要（Special Education Needs，下稱SEN）的學生面對的障礙更大，需要更多支援。過往不同的研究已指出，社會上的偏見令一些僱主未必願意聘用SEN員工，即使聘用也可能因為對他們的情況缺乏理解，導致他們在求職和職場上遇到不少困難。

根據統計處2020年的數據，SEN和其他殘疾人士的就業比率較整體人口低，也有更多屬失業人口。其中的原因是他們未能長期留任於同一崗位，以勞工處的「就業展才能」計劃的參加僱員為例，過半數僱員在計劃的九個月資助期後便離職，這現象實在值得社會關注。再者，近年SEN學生人數呈上升趨勢，而在香港面對勞動力緊張的環境下，能善用SEN畢業生，加強僱主對其認識，並提供適當的配套，使他們可以發揮所長，相信能營造多贏的局面。

為此，MWYO青年辦公室（下稱MWYO）去年聯同炮台山循道衛理中學（下稱炮循）就其資歷架構課程和實習計劃進行評估。炮循主要取錄SEN學生，其學生主要並非修讀香港中學文憑試課程。炮循開設了職業技能科和九個資歷架構課程，以及安排所有中六學生在畢業前參加為期七星期的「職場新力軍」的實習計劃，旨在為學生對未來升學和就業預早作準備。今次評估透過問卷和深入訪談收集數據，並追蹤實習生在實習開始前、完成實習後到畢業後的情況，以了解已推行一段時間的課程和實習計劃的成效，亦藉此探討如何改善為SEN提供過渡到職場的支援。最後收集了共有26份實習生和13份僱主問卷，以及訪問了三位2023年的實習生、八位歷屆炮循畢業生。

實習生持續進步 部分SEN類別需更多支援

研究結果反映，整體上實習計劃令實習生掌握職場的情況，並對自己的能力有更客觀的評估，這有助他們選擇適合自己的發展方向，做好投入職場的準備。值得注意的是，從圖1所示，畢業問卷中，在不同範疇的自我評分均有所下跌。當筆者深入分析時，發現他們在進入職場後，會經歷各種挑戰，這與他們未參加實習計劃前，所想象的有所不同；這正好反映實習能讓他們體驗真實的職場，藉此對自己的能力有更客觀的理解。

註：1分代表從不，6分代表時常，即分數越高越常做到有關行為。

當追蹤實習生的畢業情況，逾六成傾向有信心尋找工作，已找到工作的也表示過程順利。可見，實習確實可令他們更能了解自己的能力和興趣，以尋找適合的工作。

從實習生的主管的角度，實習生的確在不同技能範疇中都有進步（見圖2），個別技能範疇如團隊合作及人際技巧和自我管理，在六分滿分中取得接近或超過五分的分數；主管並指他們的工作態度積極並願意改進。不過，也應留意溝通及表達能力和解難能力的評分雖然也有上升，但評分仍稍低於其他項目，反映在這兩方面的進步空間相對較大。

註：1分代表從不，6分代表時常，即分數越高越常做到有關行為。

不過，主管對有自閉症及智力障礙的實習生的評價相對有其他需要的實習生遜色，進步幅度亦相對較小，這可能源於他們要較長時間才能了解新工作的需要。不過，若他們獲得適當支援，一樣能滿足到工作要求，符合主管期望。但有自閉症及智力障礙實習生向主管表達困難時可能有點力不從心，因此校方在指導實習生有關的溝通方法外，也要為主管提供相關資訊，協助他們互相適應。

發展出路多元 部分障礙待解決

雖然課程和實習計劃都有顯著的效果，但當中也有值得改善的地方。例如為減低實習生在進入職場後的自信心落差，校方有需要在實習前與他們做好期望管理，以及安排更具挑戰性的模擬面試。另外，主管就溝通能力的評分相對遜色，亦需要提升這方面的準備。個別實習生也反映工作要求高於課程，唯有自學完成才能工作。可見，有必要定期檢視課程和其他培訓是否符合市場的要求。

今次參與研究的實習生在完成實習後，選擇投入職場和進修的各佔一半。值得一提的是，修讀較多資歷架構第二級課程的實習生，較有可能在畢業後直接進入職場，主要原因是第二級課程的內容包含較深入的知識，有助其進入職場。不過，部分實習生畢業後，會選擇到另外一些機構修讀炮循未有提供的課程，一來是為興趣，二來是為工作需要。這方面校方可嘗試按學生的需要，開設更多適合的課程。然而，實習生有持續進修的計劃，也符合炮循希望學生終身學習的願景。

除此之外，研究亦發現他們在畢業後尋找工作的過程中會遇到一些障礙。雖然主管普遍滿意實習生的表現，但不少因沒有合適職位而不能聘用。此外，亦有個別實習生反映僱主花費兩個多月的時間才落實聘用安排，這情況有待改善。

至於自行求職的實習生，縱使炮循的資歷架構課程經香港學術及資歷評審局審批，並列於資歷名冊上，他們表示在面試時會遇到一些對炮循課程不熟悉甚至不信任的僱主。再者，不少僱主也期望僱員要有實際工作經驗。如果實習生未有與其課程匹配的實習經驗，可能成為求職時的障礙。由此可見，提升各界僱主對炮循課程質素的認知和為學生安排適當的實習職位，非常重要。

總括而言，今次研究結果顯示，炮循現時的資歷架構課程和實習計劃成功幫助學生裝備職業技能，並透過實習認識職場的要求，也了解自己，從而選擇適合的工作。這也引證了透過適當培訓，SEN青年也可以發揮所長。筆者期望各界可以齊心合力，協助SEN青年適應職場，建立關愛共融的工作間。

作者朱城鋒是MWYO青年辦公室助理研究員。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。