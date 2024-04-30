林正財「正」論｜攜手同行　支援照顧者

林正財「正論」



根據政府統計處人口普查，全港有16.4萬無酬照顧者，長期照顧病患﹑殘疾或年長的親友。隨著人口老化持續，家庭照顧者亦將日益增多，預料未來將出現更多「以老護老」或「以老護殘」的情況。近日接連發生照顧者傷害被照顧者或自殘事件，引起全城關注照顧者所面對的困境及挑戰，而政府亦一直致力推出支援照顧者措施。

我很高興政府去年開展為期三年的「齊撐照顧者行動」全港宣傳活動，帶頭推動支援照顧者的工作，呼籲社會各界攜手為照顧者打氣。政府特別設立24小時照顧者支援專線（182 183），為照顧者提供資訊、情緒支援、輔導服務、轉介和配對社區上合適的服務，並為有緊急需要的個案提供外展探訪。此外，政府亦設立了一站式「照顧者資訊網站」（資訊網），內容主要涵蓋為長者和殘疾人士（包括精神復元人士）及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者而設的社區活動和資源等。

近年，政府在社區層面大力加強為照顧者提供的支援。我們擴展暫託服務網絡，讓照顧者可作短暫休息或處理私務，獲得喘息的空間。有經濟需要的照顧者亦可獲取交通津貼前往暫託服務中心。特殊學校學生的照顧者亦可在學生畢業前六個月接受照顧及相處技巧訓練，以及安排離校後的照顧計劃及連接社區支援服務。今年3月底起，荃灣及南區兩個試點地區的「地區服務及關愛隊伍」（「關愛隊」）會主動協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。

另外，由社會福利署（社署）津助的家長／親屬資源中心（資源中心）為殘疾人士的家長／親屬及照顧者提供支援服務及推行不同類型的活動，包括輔導、服務資訊、情緒支援小組、社區教育、照顧技巧工作坊、社交及康樂活動等。除在全港18區各設有一間資源中心外，社署也另設了一間專為精神復元人士的家長／親屬及照顧者而設的資源中心。為支援精神復元人士和他們的照顧者，政府會在今年加強朋輩支援服務，並將在明年增設四間專為精神復元人士照顧者而設的家長╱親屬資源中心。

與此同時，照顧者為把最好的給予家人而操心勞碌，長期默默地背負沉重的壓力，因而往往忽略自己的情緒及感受。如果照顧者的情緒未能獲得及時處理，他們很容易會覺得無助，甚或感到「耗盡」（burnout）。我們必須主動關注照顧者在精神健康方面的需要，不能在他們壓力「爆煲」導致悲劇出現時才後知後覺。

社會上很多熱心人士和專業機構均樂意向照顧者提供精神健康的支援。但當照顧者受到情緒困擾時，期望他們能自行找到適合自己的服務實在有點強人所難，而錯配服務只會令他們倍增無力感，更為失望。有見及此，政府在去年12月推出「情緒通」18111精神健康支援熱線，每日二十四小時一站式支援受情緒困擾的人士（包括照顧者）。當受情緒困擾的照顧者致電該熱線，專人會先為他們提供即時的精神健康支援，然後再按需要轉介他們接受適切的服務。另外，政府今年內將推出兩項關注精神健康的措施：其一是三個地區康健中心會以先導計劃的形式，與社區機構合作為市民提供精神健康評估，以期及早跟進和轉介高風險個案。另外，政府會為「關愛隊」隊員提供精神健康支援培訓，協助轉介社區中有需要的市民及早尋求支援。我相信這些新措施將能更有效地為照顧者提供適切和及時的精神健康支援。

除了政府的努力外，社會各人都應主動關懷身邊的照顧者。一聲問候，加上耐心傾聽，絕對能讓照顧者感受到溫暖和支持。若察覺照顧者有精神健康需要，可鼓勵並協助他們尋求專業的精神健康諮詢或支援服務，紓緩他們的壓力和憂慮。「早發現、早支援」對照顧者的精神健康至關重要。我期望我們每人都能透過實際行動體現對照顧者的尊重和支持，與他們攜手同行。只要我們每個人多走一步，社會便能凝聚更多關顧照顧者的力量，讓他們意識到自己並非孤軍作戰，而是有身邊人以至整個社會作為他們強大的後盾，有大眾的支持和關懷陪伴他們，讓他們在照顧之路上再不孤單。

作者林正財醫生是行政會議非官守議員、基督教靈實協會行政總裁、碳中和及可持續發展委員會主席、精神健康諮詢委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。