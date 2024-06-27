李民斌｜維護優良法治傳統　鞏固香港成功基石

李民斌專欄

早前終審法院兩名海外非常任法官請辭，引起一片熱議，令香港司法系統承受不必要的壓力，令人遺憾。必須指出的是，司法獨立是法治的根本，受到《基本法》充分的保障。長期以來，中央和特區政府完全尊重香港的司法獨立，從未對司法系統作出任何干預，而優良的法治傳統是奠定香港國際金融中心地位的重要基石。

今次辭任事件，令人聯想到外部政治干預。事實上，這次辭任的岑耀信早在2021年決定繼續留任時，曾在英國報章撰文指出自《港區國安法》實施以來，一直有人呼籲英國法官辭任，但有關訴求與司法獨立及法治無關，只是要求法官參與政治杯葛，向中國政府施壓。這番話說出了一直有外部力量向海外法官施壓，干擾香港司法系統的正常運作，藉此攻擊中央政府和特區政府，以及對實施「一國兩制」的信心。顯然，這次法官辭任正是受政治影響，實在令人失望。

中央及特區政府堅定維護司法獨立

公道自在人心，回歸二十七年以來，中央和特區政府一直非常重視香港司法的獨立性。而保留實行普通法，更是「一國兩制」的創舉之一，延續海外普通法地區資深法官作為終審法院非常任法官的聘任，讓外國法官參與最高法院的審訊，充分彰顯中央和特區政府維護香港司法獨立的決心，有助增強各界對香港法治的信心。

在維護司法獨立的路上，香港要繼續前行。終審法院目前仍有八位海外非常任法官，留任的法官都表示對香港法治很有信心，最近澳洲籍的祈顯義法官表示，香港司法系統依然完好及獨立，未見政府向司法部門施壓或拒絕接受法院的裁決。我們深信，在《基本法》的保障下，所有法官將繼續不受任何干預，可以無畏無懼，以不偏不倚的精神主持正義，只會根據法律和席前證據進行判決，包括涉及政府的案件。

進一步發揮普通法優勢

香港能夠發展為國際金融中心和商業樞紐，獨立的司法制度和奉行普通法，扮演着極為重要的角色。作為世界上唯一擁有真正英漢雙語普通法體系的司法管轄區，香港法制已成為一個國際品牌。未來，香港要在不同領域繼續發揮聯通國際的優勢，必須維持和鞏固普通法制度，讓「一國兩制」展現出更為旺盛的生命力，吸引海內外人士來到工作、投資、營商和生活，並讓香港繼續發揮獨特優勢，擔當內地聯通世界的橋樑，促進境內外資本流動和投資，鞏固國際金融中心和商業樞紐的地位。

香港優良的法治傳統，是一代又一代人努力建設累積而來，需要全社會共同維護，各界應自覺尊重法治，避免對法治作出政治化的攻擊，共同守護這香港賴以成功的基石。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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